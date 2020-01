Cận cảnh Lexus ES 250 2020 hơn 2,5 tỷ đồng tại Hà Nội

Theo thông tin được chia sẻ từ tư vấn bán hàng, mẫu sedan hạng sang cỡ trung Lexus ES 250 2020 mới đã chính thức có mặt tại đại lý chính hãng ở Hà Nội. Cụ thể, mẫu xe mới này đã được bổ sung thêm khá nhiều trang bị, tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ở phiên bản 2020, mẫu xe sang Lexus ES 250 với cụm đèn trước được nâng cấp lên 3 bóng LED giống "đàn anh" LS 500 thay vì chỉ 1 bóng như trước đây. Ngoài ra, cụm đèn này còn được tích hợp công nghệ AHS Blade Scan giúp phát hiện phương tiện phía trước để phân bổ vùng chiếu sáng, có phần giống với công nghệ Multibeam LED của Mercedes-Benz. Bên cạnh đó, đèn xi-nhan dạng LED có thiết kế mới, màn hình giải trí trung tâm được bổ sung kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, các trang bị an toàn của Lexus ES 250 2020 cũng được nâng cấp, thêm cảnh bảo tiền va chạm, ga tự động thích ứng tự điều chỉnh khoảng cách và duy trì tốc độ an toàn với xe phía trước, cảnh báo chệnh làn đường và hỗ trợ giữ làn. Thuộc thế hệ mới nhất, ES 250 2020 được phát triển dựa trên khung gầm toàn cầu GA-K của thương hiệu xe sang Nhật Bản. Thiết kế tổng thể nội/ ngoại thất không có gì thay đổi so với phiên bản 2019. Đầu xe vẫn gây ấn tượng với lưới tản nhiệt tạo hình con suốt cỡ lớn với viền mạ crôm xung quanh, dải đèn LED định vị ban ngày phía trước tạo hình chữ “L” đặc trưng của Lexus. Cụm đèn hậu phía sau cũng trang bị bóng LED, tạo hình chữ L và xếp chồng 3 tầng lên nhau. Khoang nội thất của Lexus ES 250 bản nâng cấp 2020 không thật sự nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhưng là mẫu xe được thiết kế nhằm đem lại sự thoải mái hàng đầu cho người sử dụng, ES 250 mới luôn ưu tiên sử dụng những chất liệu thân thiện với con người như da cao cấp và gỗ tự nhiên để bọc ghế ngồi, vô-lăng, táp lô,… Bên cạnh đó cũng có không ít những tính năng công nghệ hiện đại được trang bị trong khoang nội thất giúp tăng sự tiện nghi. Lexus đã loại bỏ hệ thống điều khiển bằng phím bấm để thay thế hoàn toàn bằng bàn phím cảm ứng, đi kèm với đó vẫn là đầu đọc DVD, màn hình cảm ứng 12,3 inch có hỗ trợ USB/AUX/Bluetooth và hệ thống dẫn đường bản đồ Việt Nam. Các trang bị tiện nghi khác cho người dùng được đánh giá là khá đầy đủ, bao gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp tính năng sưởi ấm, màn hình hiển thị kính lái HUD, sạc không dây, hệ thống âm thanh 10 loa,… Trang bị động cơ cho Lexus ES 250 2020 mới sẽ vẫn là loại máy xăng, 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, phối hợp với hộp số tự động 8 cấp sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại đạt 243 Nm tại 4.000 – 5.000 vòng/ phút. Bên cạnh các trang bị an toàn mới được cập nhật, Lexus ES 250 2020 vẫn sở hữu các tính năng an toàn hấp dẫn như cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo áp suất lốp TPWS và 10 túi khí. Với những trang bị được bổ sung ở phiên bản mới này, giá xe Lexus ES 250 2020 sẽ là 2,54 tỷ đồng, tăng 41 triệu đồng so với phiên bản cũ. Mẫu xe sang Nhật Bản hứa hẹn sẽ có thêm sức cạnh tranh cùng các đối thủ thương hiệu châu Âu khác tại Việt Nam như Mercedes-Benz E-Class (2,13 – 2,833 tỷ đồng) hay BMW 5-Series (2,389 – 3,069 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe sedan hạng sang Lexus ES 250 2020 mới.

