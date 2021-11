Cận cảnh KIA Soluto 2022 từ 369 triệu đồng tại Việt Nam

Các đại lý KIA chính hãng tại Việt Nam đã bắt đầu đón nhận xe Soluto 2022 và chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Kia Soluto 2022 mới đã có một vài cải tiến đáng kể để mang đến cảm nhận rõ nét về sự trẻ trung, giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu. Ở phiên bản KIA Soluto 2022 nâng cấp này, chiếc xe mang trên mình logo nhận diện thương hiệu mới. Tất cả các phiên bản đều được bổ sung thêm trang bị tiện nghi, tập trung chủ yếu cho khoang nội thất. Ngoài ra, hãng xe KIA còn bổ sung thêm gương chiếu hậu gập điện, nút điều khiển điện cốp sau cho bản MT Deluxe và bản AT Deluxe. Đây vốn là hai trang bị trên bản Luxury. KIA Soluto 2022 logo mới có kích thước 4.300 x 1.700 x 1.460 mm tương ứng dài x rộng x cao và chiều dài cơ sở 2.570mm, khoảng sáng gầm 150mm. Cả 3 phiên bản đều sử dụng phanh đĩa ở cả 4 bánh. Bên trong nội thất, hàng ghế sau bổ sung thêm bệ đỡ tay và tựa đầu trung tâm. 3 vị trí tựa đầu hiện tại có thể điều chỉnh độ cao thay vì đặt cố định như phiên bản cũ, độ ngả lưng ghế cũng tăng lên 99 độ để người ngồi tăng thêm thoải mái. Khoang nội thất tích hợp ghế ngồi bọc da, vô-lăng tích hợp nút bấm chức năng, âm thanh 6 loa, màn hình giải trí 7 inch và ga tự động Cruise Control, điều hòa chỉnh cơ. Tính năng kết nối điện thoại KIA Link trên bản MT Deluxe, AT Deluxe và Luxury. Bản "full" tích hợp thêm tính năng đề nổ động cơ từ xa. KIA cũng bổ sung thêm gương chiếu hậu gập điện, nút điều khiển điện cốp sau cho bản MT Deluxe và bản AT Deluxe. Đây vốn là hai trang bị trên bản Luxury. Nếu chọn bản cao cấp nhất, người dùng được hưởng đủ các tính năng an toàn như: ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi, 2 túi khí và cảm biến phía sau. So với thế hệ trước, những trang bị khác vẫn được giữ nguyên. Bên dưới nắp ca-pô của xe ô tô là khối động cơ xăng 1.4L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực, momen xoắn tối đa 132Nm. Khối động cơ này làm việc chung với hệ dẫn động cầu trước và tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Mức giá xe Kia Soluto 2022 mới cho 4 phiên bản lần lượt là: Soluto AT Luxury: 469 triệu đồng; Soluto AT Deluxe: 429 triệu đồng; Soluto MT Deluxe: 399 triệu đồng; Soluto MT: 369 triệu đồng. Tại Việt Nam, Kia Soluto sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Attrage, Honda City, Toyota Vios, Mazda2 sedan, Hyundai Accent và Suzuki Ciaz. Video: Đánh giá Kia Soluto - sedan hạng B giá rẻ tại Việt Nam.

Các đại lý KIA chính hãng tại Việt Nam đã bắt đầu đón nhận xe Soluto 2022 và chuẩn bị giao đến tay khách hàng. Kia Soluto 2022 mới đã có một vài cải tiến đáng kể để mang đến cảm nhận rõ nét về sự trẻ trung, giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu. Ở phiên bản KIA Soluto 2022 nâng cấp này, chiếc xe mang trên mình logo nhận diện thương hiệu mới. Tất cả các phiên bản đều được bổ sung thêm trang bị tiện nghi, tập trung chủ yếu cho khoang nội thất. Ngoài ra, hãng xe KIA còn bổ sung thêm gương chiếu hậu gập điện, nút điều khiển điện cốp sau cho bản MT Deluxe và bản AT Deluxe. Đây vốn là hai trang bị trên bản Luxury. KIA Soluto 2022 logo mới có kích thước 4.300 x 1.700 x 1.460 mm tương ứng dài x rộng x cao và chiều dài cơ sở 2.570mm, khoảng sáng gầm 150mm. Cả 3 phiên bản đều sử dụng phanh đĩa ở cả 4 bánh. Bên trong nội thất, hàng ghế sau bổ sung thêm bệ đỡ tay và tựa đầu trung tâm. 3 vị trí tựa đầu hiện tại có thể điều chỉnh độ cao thay vì đặt cố định như phiên bản cũ, độ ngả lưng ghế cũng tăng lên 99 độ để người ngồi tăng thêm thoải mái. Khoang nội thất tích hợp ghế ngồi bọc da, vô-lăng tích hợp nút bấm chức năng, âm thanh 6 loa, màn hình giải trí 7 inch và ga tự động Cruise Control, điều hòa chỉnh cơ. Tính năng kết nối điện thoại KIA Link trên bản MT Deluxe, AT Deluxe và Luxury. Bản "full" tích hợp thêm tính năng đề nổ động cơ từ xa. KIA cũng bổ sung thêm gương chiếu hậu gập điện, nút điều khiển điện cốp sau cho bản MT Deluxe và bản AT Deluxe. Đây vốn là hai trang bị trên bản Luxury. Nếu chọn bản cao cấp nhất, người dùng được hưởng đủ các tính năng an toàn như: ABS, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi, 2 túi khí và cảm biến phía sau. So với thế hệ trước, những trang bị khác vẫn được giữ nguyên. Bên dưới nắp ca-pô của xe ô tô là khối động cơ xăng 1.4L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực, momen xoắn tối đa 132Nm. Khối động cơ này làm việc chung với hệ dẫn động cầu trước và tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Mức giá xe Kia Soluto 2022 mới cho 4 phiên bản lần lượt là: Soluto AT Luxury: 469 triệu đồng; Soluto AT Deluxe: 429 triệu đồng; Soluto MT Deluxe: 399 triệu đồng; Soluto MT: 369 triệu đồng. Tại Việt Nam, Kia Soluto sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Attrage, Honda City, Toyota Vios, Mazda2 sedan, Hyundai Accent và Suzuki Ciaz. Video: Đánh giá Kia Soluto - sedan hạng B giá rẻ tại Việt Nam.