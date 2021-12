Cận cảnh Kia K5 2022 tại Việt Nam, bán ra từ 869 triệu đồng

Về thiết kế ngoại thất, Kia K5 2022 mới mang kiểu dáng Fasback - tinh hoa hội tụ từ sự hợp tác của ba studio thiết kế của KIA tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Hàn Quốc. Nhìn từ phía trước, Kia K5 gây ấn tượng ở lưới tản nhiệt “Mũi hổ – Tiger Nose” với họa tiết lấy cảm hứng từ hình tượng “Shark skin” có cấu trúc đa tầng đan xen độc đáo. Hệ thống đèn pha LED với dải đèn “Heart beat - biểu tượng nhịp đập trái tim” đặc trưng của thương hiệu KIA được cách điệu nối liền với lưới tản nhiệt. Khu vực cản trước mô phỏng theo phong cách của tàu cánh ngầm, với phần cản dưới có thiết kế dạng cánh giúp tạo lực ép xuống. Thân xe sedan Kia K5 2022 mới nổi bật với tạo hình thiết kế Fastback thể thao và cá tính, với các đường nét liền mạch, kéo dài dọc theo thân xe giúp tối ưu khí động học. Kia K5 sở hữu bộ mâm hợp kim kích thước 18” được thiết kế dạng 5 chấu mới. Điểm nhấn khác biệt ở phần đuôi xe là hệ thống đèn hậu với dãy LED kéo dài liền mạch xuyên suốt bề ngang xe. Với tạo hình mới, ốp cản sau với họa tiết khí động học kết hợp cùng ốp ống xả kép và cánh hướng gió nhằm gia tăng vẻ thể thao và mạnh mẽ cho phần đuôi xe. Nội thất của xe kết hợp chất liệu da cao cấp và ốp kim loại và vân gỗ mang lại sự tinh tế với tùy chọn tông nội thất đen hoặc đỏ theo từng phiên bản; vô lăng D-Cut 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng, cùng tính năng sưởi tay lái trên 2 phiên bản cao đi kèm nhận diện logo mới, lẫy chuyển số, khởi động nút bấm, ghế chỉnh điện, màn hình đa thông tin Digital 12.3 inch kết hợp màn hình giải trí 10.25” hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, kết nối Bluetooth... Không gian phía sau rộng rãi, tích hợp nhiều tiện nghi hiện đại cao cấp như sưởi hàng ghế sau (phiên bản GT-Line); cửa gió điều hòa tích hợp 2 cổng sạc USB; Rèm che nắng kính sau dạng ẩn; đèn LED cảm ứng; cửa sổ trời toàn cảnh Panorama; mang đến không gian tiện nghi tạo cảm giác thư thái, trải nghiệm vượt trội cho hành khách phía sau. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn nội thất Moodlight với 64 màu tùy chọn duy nhất trong phân khúc cùng hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa đến từ thương hiệu BOSE danh tiếng. Hàng ghế trước của Kia K5 được thiết kế theo phong cách thể thao, trang bị các tiện nghi cao cấp. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp tính năng nhớ vị trí; tự động điểu chỉnh lùi ghế khi mở cửa. Ghế hành khách trước chỉnh điện 6 hướng, đặc biệt chế độ thư giãn sẽ tự động điều chỉnh tư thế người ngồi sang trạng thái không trọng lực chỉ với 1 thao tác bấm nút, giúp hành khách có thể nghỉ ngơi trong những hành trình dài. Ngoài ra, ghế lái và ghế hành khách trước của Kia K5 còn được trang bị tính năng sưởi, làm mát ghế ngồi. Đặc biệt, trên phiên bản Kia K5 GT-line, hàng ghế hai được trang bị tính năng sưởi, đây là tính năng duy nhất trong phân khúc D-sedan. Bên cạnh đó, xe còn có tính năng khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh và cốp mở điện thông minh. Cung cấp sức mạnh cho xe là 2 lựa chọn động cơ bao gồm động cơ Smartstream 2.5 GDI trên phiên bản GT-Line cho công suất lên đến 191 mã lực với Momen xoắn cực đại 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Hai phiên bản Premium và Luxury được trang bị động cơ Nu 2.0 MPI, với công nghệ phun xăng đa điểm cho công suất 150 mã lực với Momen xoắn 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Kia K5 được cung cấp 4 chế độ lái Comfort/Eco/Sport/Smart được tùy chỉnh bằng nút chuyển “Drive Mode” giúp khách hàng trải nghiệm các cảm giác lái khác nhau. Kia K5 được ứng dụng hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động cao cấp ADAS bao gồm các tính năng: Camera quan sát toàn cảnh (AVM); Quan sát điểm mù qua hình ảnh (BVM); Cảnh báo điểm mù (BCW); Hỗ trợ mở cửa xe an toàn (SEA). Bên cạnh đó, xe còn được trang bị thêm các tính năng an toàn nâng cao: Cảm biến áp suất lốp (TPMS); Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau (ROA); Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước – sau (PDW); Kiểm soát hành trình - Cruise Control. Ngoài ra, Kia K5 còn được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn như thân xe có kết cấu cứng vững và an toàn; 6 túi khí; Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi; Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA; Cân bằng điện tử ESC; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động; Camera lùi. Mức giá xe Kia K5 2022 bán ra từ 869 - 1,09 tỷ đồng. Xe có 3 tùy chọn phiên bản và 8 tùy chọn về màu sắc, trong đó có 5 màu chung bao gồm: Trắng (GWP), Đen (ABP), Đỏ (CR5), Xanh nước biển (M4B) và gam màu Xanh tím - (DU3) hoàn toàn mới và 3 màu đặt hàng riêng: Xám (KLG); Bạc (M8S); Xanh (D9B). Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe sedan Kia K5 2022 tại Việt Nam.

