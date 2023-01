Cận cảnh Kia Carnival Royal 2023 tại Việt Nam, giá 2,679 tỷ đồng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Kia Carnival 2023 phiên bản Royal về hàng tại đại lý dịp sát Tết đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Hiện tại, mẫu xe này đã được đại lý nhận cọc. Mức giá xe Kia Carnival Royal 2023 là 2,679 tỷ đồng đối với bản 4 chỗ cao cấp nhất, tăng 180 triệu so với giá công bố hồi tháng 5/2022. Trong khi đó, phiên bản 6 chỗ có giá bán là 2,479 tỷ đồng. So với bản Royal trước đây, mẫu xe mới nhất có một vài thay đổi nhỏ ở phần ngoại thất. Logo Kia phía trước đầu xe được thay bằng logo hình elip đặt ngang, có biểu tượng vương miệng ở giữa. Khu vực chân cột A có logo Thacoroyal. Rất có thể, đây là phiên bản hàng "thửa" của THACO Auto. Điểm nhấn của Kia Carnival Royal nằm ở khu vực nội thất với hàng loạt trang bị tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc. Khoang lái và khoang sau được tách biệt bằng một vách ngăn, tích hợp màn hình TV 32 inch độ phân giải Full HD. Màn hình này chạy hệ điều hành Android, kết nối wifi và có sẵn camera phục vụ nhu cầu họp trực tuyến. Ngay phía dưới có thêm một màn hình 5 inch hiển thị vận tốc xe và thời gian. Tất cả trí ghế ngồi đều có chỉnh điện, gập điện. Hàng ghế thứ 2 gồm hai ghế ngồi tách biệt, ngăn cách bằng bệ tì tay tích hợp bảng điều khiển cảm ứng. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như camera 360 độ, cân bằng điện tử, gói công nghệ an toàn nâng cao ADAS với cảnh báo lệch làn, hỗ trợ tránh va chạm, ga tự động thông minh... Về trang bị vận hành, Kia Carnival Royal tại Việt Nam sử dụng động cơ diesel 2.2L, cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp số 8 cấp. Video: Chi tiết Kia Carnival Royal tại Việt Nam.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Kia Carnival 2023 phiên bản Royal về hàng tại đại lý dịp sát Tết đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Hiện tại, mẫu xe này đã được đại lý nhận cọc. Mức giá xe Kia Carnival Royal 2023 là 2,679 tỷ đồng đối với bản 4 chỗ cao cấp nhất, tăng 180 triệu so với giá công bố hồi tháng 5/2022. Trong khi đó, phiên bản 6 chỗ có giá bán là 2,479 tỷ đồng. So với bản Royal trước đây, mẫu xe mới nhất có một vài thay đổi nhỏ ở phần ngoại thất. Logo Kia phía trước đầu xe được thay bằng logo hình elip đặt ngang, có biểu tượng vương miệng ở giữa. Khu vực chân cột A có logo Thacoroyal. Rất có thể, đây là phiên bản hàng "thửa" của THACO Auto. Điểm nhấn của Kia Carnival Royal nằm ở khu vực nội thất với hàng loạt trang bị tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc. Khoang lái và khoang sau được tách biệt bằng một vách ngăn, tích hợp màn hình TV 32 inch độ phân giải Full HD. Màn hình này chạy hệ điều hành Android, kết nối wifi và có sẵn camera phục vụ nhu cầu họp trực tuyến. Ngay phía dưới có thêm một màn hình 5 inch hiển thị vận tốc xe và thời gian. Tất cả trí ghế ngồi đều có chỉnh điện, gập điện. Hàng ghế thứ 2 gồm hai ghế ngồi tách biệt, ngăn cách bằng bệ tì tay tích hợp bảng điều khiển cảm ứng. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như camera 360 độ, cân bằng điện tử, gói công nghệ an toàn nâng cao ADAS với cảnh báo lệch làn, hỗ trợ tránh va chạm, ga tự động thông minh... Về trang bị vận hành, Kia Carnival Royal tại Việt Nam sử dụng động cơ diesel 2.2L, cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp số 8 cấp. Video: Chi tiết Kia Carnival Royal tại Việt Nam.