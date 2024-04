Cận cảnh Kawasaki Ninja 500 từ 194 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu xe môtô Ninja 500 của Kawasaki được ra mắt hồi cuối tháng 2/2024 nhằm thay thế dòng Ninja 400. Sau gần 2 tháng, mẫu sportbike này đã được đại lý chính hãng đem về phân phối tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, mức giá xe Kawasaki Ninja 500 bán ra là 194 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Con số này đắt hơn khá nhiều so với Ninja 400, có giá niêm yết dao động từ 136 - 159 triệu đồng. Mẫu xe môtô Kawasaki Ninja 500 có trọng lượng 171 kg, nặng hơn 3 kg so với Ninja 400, nhưng nhẹ hơn 4 kg so với đối thủ Aprilia RS 457. Về thiết kế, Kawasaki Ninja 500 có kiểu dáng tương đồng với Ninja 400 nhưng bề ngang thân xe rộng hơn và cụm đèn phía trước được làm mới. Mẫu sportbike này có cụm đồng hồ LCD toàn phần hiển thị đầy đủ thông số cần thiết cho người lái. Đặc biệt, tính năng kết nối với smartphone qua Bluetooth giúp hiển thị các thông báo cuộc gọi, tin nhắn và bản đồ ngay trên đồng hồ xe, mang lại trải nghiệm tiện lợi khi di chuyển. Kawasaki Ninja 500 được lắp giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo trụ đơn, đảm bảo sự ổn định khi vận hành. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước 310mm, phanh đĩa sau 220mm cùng công nghệ ABS kênh đôi, mang lại sự an toàn cho người lái. Xe được trang bị bộ vành đúc 17 inch với lốp trước 110/70 và lốp sau 150/60. Kawasaki Ninja 500 sở hữu động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích thực 451 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, công suất 45 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp tích hợp bộ ly hợp chống trượt. Video: Giới thiệu Kawasaki Ninja 500 hoàn toàn mới.

Mẫu xe môtô Ninja 500 của Kawasaki được ra mắt hồi cuối tháng 2/2024 nhằm thay thế dòng Ninja 400. Sau gần 2 tháng, mẫu sportbike này đã được đại lý chính hãng đem về phân phối tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, mức giá xe Kawasaki Ninja 500 bán ra là 194 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Con số này đắt hơn khá nhiều so với Ninja 400, có giá niêm yết dao động từ 136 - 159 triệu đồng. Mẫu xe môtô Kawasaki Ninja 500 có trọng lượng 171 kg, nặng hơn 3 kg so với Ninja 400, nhưng nhẹ hơn 4 kg so với đối thủ Aprilia RS 457. Về thiết kế, Kawasaki Ninja 500 có kiểu dáng tương đồng với Ninja 400 nhưng bề ngang thân xe rộng hơn và cụm đèn phía trước được làm mới. Mẫu sportbike này có cụm đồng hồ LCD toàn phần hiển thị đầy đủ thông số cần thiết cho người lái. Đặc biệt, tính năng kết nối với smartphone qua Bluetooth giúp hiển thị các thông báo cuộc gọi, tin nhắn và bản đồ ngay trên đồng hồ xe, mang lại trải nghiệm tiện lợi khi di chuyển. Kawasaki Ninja 500 được lắp giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo trụ đơn, đảm bảo sự ổn định khi vận hành. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước 310mm, phanh đĩa sau 220mm cùng công nghệ ABS kênh đôi, mang lại sự an toàn cho người lái. Xe được trang bị bộ vành đúc 17 inch với lốp trước 110/70 và lốp sau 150/60. Kawasaki Ninja 500 sở hữu động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích thực 451 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, công suất 45 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp tích hợp bộ ly hợp chống trượt. Video: Giới thiệu Kawasaki Ninja 500 hoàn toàn mới.