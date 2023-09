Cận cảnh Hyundai Palisade 2024 từ hơn 1,4 tỷ đồng tại đại lý Việt

Sau nửa tháng kể từ khi ra mắt, Hyundai Palisade 2024 mới đã chính thức có mặt tại các đại lý trên toàn quốc, sẵn sàng phục vụ người dùng. Tại Việt Nam, Hyundai Palisade được phân phối với 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc (Trắng, Đen, Đỏ đô, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm, Xanh dương, Xám kim loại). Giá xe Hyundai Palisade 2024 dao động từ 1,47 - 1,59 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Vì là xe lắp ráp trong nước nên khách hàng mua xe trong năm nay sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Giá lăn bánh của Hyundai Palisade sẽ dao động từ 1,56-1,69 tỷ đồng. Được định vị ở phân khúc SUV cỡ E, trên Hyundai SantaFe một bậc, nhưng với mức giá hấp dẫn, Hyundai Palisade tại Việt Nam có thể sẽ thu hút cả những khách hàng của “người anh em” Santa Fe và những xe ở phân khúc cỡ D khác. Hyundai Palisade là một chiếc SUV được định vị cao cấp nhất trong đội ngũ những chiếc SUV Hyundai. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1,785 mm, chiều dài cơ sở 2.900mm cùng khoảng sáng gầm xe là 203 mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, tạo hình thác nước Cascading Grill. Thiết kế lưới tản nhiệt này cũng áp dụng phong cách khí động học tham số Parametric Dynamics như Hyundai Tucson, giúp tạo nên thiết kế vững chãi như một chiếc khiên mạnh mẽ. Hệ thống đèn chiếu sáng full LED Projector và đèn LED ban ngày DRL mang thiết kế T-Shape đặc trưng đặt dọc bao quanh lưới tản nhiệt, tạo thành một khối liền mạch. Chiếc SUV cỡ E này được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 18 hoặc 20 inches tạo hình mạnh mẽ, kết hợp cùng bộ vòm bánh xe cơ bắp nổi khối tạo nên vẻ hiện diện cao cấp hàng đầu. Cản trước được thiết kế tạo hiệu quả khí động, đồng thời tăng vẻ mạnh mẽ cho xe. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED thiết kế to bản chạy dọc, kết hợp cùng bộ cản sau cỡ lớn và ống xả kép giúp tăng dáng vẻ mạnh mẽ cho xe. Cụm đèn hậu được tạo hình chữ H, đồng bộ về đường nét thiết kế với cụm đèn phía trước, giúp tăng thêm vẻ tinh tế và lịch lãm cho Palisade cùng chủ nhân. Về nội thất, xe có hai tùy chọn nội thất là 6 và 7 chỗ. Khoang cabin gần như được lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ. Màn trung tâm được tăng nhẹ kích thước từ 10,25 lên 12,3 inch, kết nối camera 360 độ, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto đi cùng hệ thống giải trí 12 loa Infinity cao cấp với tổng công suất 550W. Một số tiện nghi ấn tượng khác trên xe có thể kể tới như: bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10 inch, màn hình HUD, phanh tay điện tử, rèm che nắng hàng ghế sau, cửa gió điều hòa, cổng sạc cho 3 hàng ghế, kính chiếu hậu trong xe là loại chống chói điện tử ECM,.. Palisade được trang bị ghế ngồi công thái học không trọng lực, được tối ưu theo cấu tạo cột sống cơ thể người, nhằm mang lại sự thoải mái và giảm mệt mỏi trong những chuyến đi dài. Hàng ghế thứ 2 là loại “Captain”, giúp cho Palisade có được một không gian tối ưu tốt nhất để nghỉ ngơi hoặc làm việc. Hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai được trang bị chức năng làm mát và sưởi ấm, giúp thích nghi với mọi điều kiện thời tiết. Hàng ghế thứ hai của xe được trang bị công nghệ điều chỉnh 1 chạm, giúp dễ dàng thao tác di chuyển ghế về phía trước để tiện đi lại xuống hàng ghế thứ 3, hoặc gập phẳng lại để tăng không gian sử dụng. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Palisade là động cơ dầu R 2.2 (mã hiệu D4HB) cho công suất tối đa 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 440Nm ngay từ 1.750 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC. Về trang bị an toàn, Hyundai Palisade được trang bị hệ thống an toàn chủ động SmartSense bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, Hệ thống phân bổ lực phanh EBD, Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, Hệ thống cân bằng điện tử ESC, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, 7 túi khí… giúp đảm bảo độ an toàn dành cho người lái, hành khách đi cùng cũng như người và các phương tiện khác lưu thông trên đường. VIdeo: Hyundai Palisade: Hợp lý, nhưng chưa đủ hấp dẫn.

