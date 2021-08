Cận cảnh Hyundai Grand i10 2021 từ 360 đến 455 triệu đồng

Hyundai Thành Công Việt Nam đã chính thức giới thiệu Hyundai Grand i10 2021 mới đến khách hàng trong nước. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hyundai Grand i10 2021 được ra mắt dưới hình thức online. Hyundai Grand i10 hoàn toàn mới có nhiều thay đổi từ thiết kế ngoại thất và đặc biệt là không gian bên trong với nhiều cải tiến. Chính vì vậy, mẫu xe đô thị của Hyundai cũng tăng giá bán so với đời cũ. Theo công bố, Hyundai Grand i10 2021 tiếp tục được chào bán với 2 biến thể Hatchback và Sedan. Với phiên bản Hatchback, xe có phần đầu thiết kế mới với lưới tản nhiệt mở rộng hơn, đèn định bị ban ngày dạng lưỡi liềm đặt ở đây cũng là tạo hình khác biệt so với bản. Đáng tiếc nhất trên mẫu xe cỡ nhỏ này có lẽ là việc Hyundai vẫn chỉ trang bị cho "đứa con cưng" của mình đèn pha Halogen thường chứ không có bóng Projector như kỳ vọng, đèn sương mù cũng tương tự nhưng được đặt vào hốc gió hình tam giác mới. Cải tiến mới của bản Hyundai Grand i10 Htachback là bộ mâm phay bóng 2 màu tươi mới hơn với kích thước 15 inch tiêu chuẩn, tay nắm cửa bọc crom tích hợp nút bấm mở khóa thông minh. Ngoài ra, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp xi-nhan. Đèn hậu của Hyundai Grand i10 2021 dùng bóng Halogen thường, thiết kế đuôi xe góc cạnh hơn đời cũ. Cũng tương tự bản Hatchback, Hyundai Grand i10 Sedan 2021 sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng hơn kết hợp đèn định vị ban ngày và đèn pha trên bản cao cấp nhất vẫn dùng bóng Halogen thường. Mẫu xe mới này cũng có bộ la-zăng cầu kỳ hơn dạng phay bóng kích thước 15 inch, gương và tay nắm cửa giống bản Hatchback. Khác biệt so với mô hình cũ là Hyundai Grand i10 Sedan 2021 có phần trụ C sơn đen bóng giúp cảm giác xe dài hơn. Đuôi xe của bản Sedan ấn tượng hơn hẳn với cụm đèn hậu LED thiết kế dạng tia sét và được nối liền bởi dải crom chạy ngang khoang hành lý, cốp xe mở điện ngay trên chìa khóa. Vào đến khoang lái, Hyundai Grand i10 mới có thiết kế hoàn toàn mới, những đường vân dập 3D nổi xuất hiện ở táp-li cửa và bảng táp-lô trung tâm giúp xe hiện đại hơn. Mẫu xe này có màn hình giải trí đặt nổi nối liền với bảng đồng hồ sau lái và có thể kết nối điện thoại thông minh. Xe có ghế ngồi bọc da điểm xuyết với những viền đỏ nổi bật, cửa gió điều dạng tuabin cũng điểm có thêm chi tiết đỏ tương tự. Đáng tiếc với nhiều người là Grand i10 2021 vẫn sử dụng điều hòa chỉnh cơ, đây sẽ chi tiết thua thiệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Bù lại, Hyundai Grand i10 cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, chi tiết mà nhiều xe hạng B không có. Bên trong khoang lái, không gian của bản Sedan rộng rãi hơn là điểm nhấn đáng kể nhất. Ngoài ra, những chi tiết khác sẽ giống hệt bản Hatchback như màn hình giải trí kiểu mới, điều hòa cơ có cửa gió sau, vô-lăng và cụm đồng hồ đa chức năng mới. Xe không được trang bị tính năng ga tự động, ghế da pha nỉ chứ không phải da hoàn toàn và không có tính năng cân bằng điện tử như bản Hatchback. Các trang bị an toàn của Hyundai Grand i10 2021 mới ra mắt Việt Nam bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD; Hệ thống hỗ trợ lực phanh BA; Hệ thống cân bằng điện tử ESC; Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC; Hệ thống an toàn 2 túi khí; Hệ thống camera và cảm biến lùi; Hệ thống chống trộm Immobilizer... Về vận hành, Hyundai Grand i10 được trang bị động cơ Kappa 1.2L MPi được hiệu chỉnh cho công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 114Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ trên của xe sẽ kết hợp với số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.Giá xe Hyundai Grand i10 2021 thế hệ mới tăng khoảng 30 triệu đồng so với thế hệ trước ở tất cả các phiên bản. Cụ thể: 1.2 MT tiêu chuẩn giá 360 triệu đồng, bản 1.2 MT giá 405 triệu đồng, 1.2 AT giá 435 triệu đồng, Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn giá 380 triệu đồng, Sedan 1.2 MT giá 425 triệu đồng và cuối cùng là bản Sedan 1.2 AT có giá 460 triệu đồng. Video: Chi tiết Hyundai Grand i10 2021 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

