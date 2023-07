Cận cảnh Honda BR-V 2023 tại Việt Nam, cao nhất 705 triệu đồng

Ra mắt lần đầu tiên tại Indonesia năm 2016 và hướng đến thị hiếu của thị trường châu Á, mẫu xe MPV Honda BR-V được nghiên cứu và phát triển để phù hợp với điều kiện vận hành, nhu cầu sử dụng của những quốc gia ở khu vực này. Tính từ khi ra mắt vào năm 2016 đến hết tháng 4/2023, Honda BR-V đã được ghi nhận mức doanh số ấn tượng với hơn 300.000 chiếc được bán ra. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình Việt Nam về dòng xe 7 chỗ, ngày 04/07/2023, Honda BR-V 2023 mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam với thông điệp “Trọn chuyến đi, tròn cảm xúc” nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị và sự an tâm trên mọi hành trình nhờ những giá trị nổi bật: “Vận hành vượt trội – An toàn tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa”. Mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Honda BR-V 2023 tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với đối thủ Mitsubishi Xpander (kích thước 4.475 x 1.750 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm). Honda BR-V có vẻ ngoài lớn hơn một chút so với đối thủ Xpander cùng phân khúc nhưng hạn chế về không gian bên trong. Ngoại hình mẫu xe mới nhà Honda mang đặc điểm nhận diện giống các mẫu sedan City và Civic là thiết kế thanh chắn lớn tích hợp logo ở mặt ca-lăng. Điểm nhấn trên Honda BR-V 2023 tại Việt Nam là trang bị đèn Full LED hiện đại ở bản cao và các hốc bánh sẵn vè trang trí, tương tự Mitsubishi Xpander áp dụng trên bản Cross gầm cao. Đuôi xe có góc nhìn khá giống với mẫu Honda CR-V những năm 2010 nhưng được nâng cấp thêm. Nội thất Honda BR-V được giới thiệu dựa trên 3 giá trị cốt lõi: chất lượng cao của SUV, sự đa dụng của MPV và mang tới cảm giác lái hứng khởi cho người điều khiển. Khoang nội thất được thiết kế tinh tế cùng các vật liệu chất lượng cao mang đến hình ảnh khỏe khoắn và sang trọng đặc thù của những chiếc SUV, các hàng ghế trên bản L còn được bọc chất liệu da cao cấp. Khu vực khoang lái, khoang hành khách được bố trí hợp lý, tối ưu hóa không gian sử dụng cũng như mang lại sự riêng tư cho người điều khiển và sự thoải mái, an tâm cho hành khách. Hàng ghế thứ 2 có bệ tì tay êm ái và hữu dụng, hàng ghế thứ 3 có thể tùy chọn gập 50/50 hoặc gập phẳng hoàn toàn để hỗ trợ linh hoạt kích thước khoang hành lý cho nhiều mục đích sử dụng của gia đình. Tấm vách trong khoang hành lý cũng có thể dễ dàng di chuyển xuống thấp hoặc lên cao (bản L) để mở rộng không gian chứa đồ hoặc thêm ngăn riêng để tư trang. Ngăn riêng này vẫn có thể được sử dụng ngay cả khi có người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Xe cũng được trang bị những chi tiết đầy tinh tế như: gương trang điểm, ổ sạc điện ở tất cả các hàng ghế (bản L) và các ngăn chứa đồ tiện dụng. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình màu TFT không chỉ hiển thị các chỉ số thông thường mà còn hiển thị các tính năng của Honda SENSING để hỗ trợ tốt nhất cho người điều khiển. Honda BR-V cũng được trang bị màn hình giải trí 8 inche kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth và USB, lẫy chuyển số linh hoạt (bản L), tính năng khởi động xe từ xa (bản L), mở khóa xe thông minh chỉ bằng một lần chạm và xe tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến. Cả 2 phiên bản L và G của Honda BR-V thế hệ mới đều được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 Hp ở vòng tua 6.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 145 Nm tại dải vòng tua 4.300 vòng/phút. Đặc biệt, Honda BR-V hoàn toàn mới là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc MPV được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên tất cả các phiên bản, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị các tính năng an toàn chủ động như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi. Trang bị an toàn gồm 6 túi khí (bản L), tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau, hệ thống quan sát làn đường...Giá xe Honda BR-V 2023 tại Việt Nam cho hai phiên bản là 661 triệu đồng và 705 triệu đồng và được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Sau khi gia nhập thị trường Việt Nam, ngoài đối thủ lớn Mitsubishi Xpander, Honda BR-V còn phải cạnh tranh với nhiều cái tên hiện đang có như Toyota Veloz và Avanza, Hyundai Stargazer, Suzuki Ertiga và KIA Carens. Trong số các mẫu MPV cỡ nhỏ đang bán tại Việt Nam hiện nay, Mitsubishi Xpander là cái tên thành công nhất khi mới đây đã đạt mốc doanh số 80.000 xe lăn bánh sau gần 5 năm ra mắt (2018). Bám đuổi Xpander là mẫu Toyota Veloz đang sắp chạm ngưỡng 20.000 xe sau 1,5 năm ra mắt. Video: Honda BR-V giá 705 triệu có đủ sức đấu Xpander?

