Cận cảnh Ford Ranger 2021 từ 630 triệu đồng tại Việt Nam?

Cùng với Everest 2021, Ranger 2021 cũng được đưa về một số đại lý của Ford Việt Nam. Được biết, những chiếc Ford Ranger 2021 mới đầu tiên sẽ sớm đến tay khách hàng Việt trong cuối tháng 11 này. Dòng bán tải Ford Ranger 2021 sẽ tiếp tục duy trì các phiên bản như trước. Được biết, các phiên bản được đưa về bao gồm: Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 và 4x2, Ranger XLS 4x2 AT và MT. Có thể Ford Ranger Wildtrak 2021 tại Việt Nam sẽ “cắt” trang bị nắp thùng trượt điện (Power Roller Shutter) vốn là trang bị Tiêu Chuẩn ở thị trường Thái Lan. Là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời, bán tải Ford Ranger chỉ tập trung vào việc thay đổi ngoại hình với những nâng cấp nhẹ để hấp dẫn khách hàng. Nâng cấp nổi bật và đáng chú ý nhất là cụm lưới tản nhiệt mới to bản và được sơn đen bóng bắt mắt trên phiên bản Wildtrak cao cấp. Mâm được sơn đen bóng “ton sur ton” với nhiều chi tiết màu đen ở ngoại thất nhằm giúp chiếc bán tải mạnh mẽ và cá tính hơn. Không có thay đổi về động cơ, Ford Ranger Wildtrak 2021 bản cao cấp vẫn sử dụng động cơ Dầu 4cyl, dung tích 2.0L tăng áp kép (biturbo) cho công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Sức mạnh được truyền xuống 1 và 2 cầu (4WD) thông qua hộp số tự động 10 cấp. Trong khi phiên bản XLS sử dụng máy dầu 2.2L kết hợp với hộp số tự động hoặc sàn 6 cấp. Nội thất Ford Ranger Wildtrak 2021 gần như không có gì thay đổi so phiên bản cũ. Trong khi ghế ngồi được trang trí với các chi tiết màu cam được đổi mới. Xe vẫn đi kèm với các trang bị an toàn hiện đại trong phân khúc như: Cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control (ACC), cảnh báo va chạm phía trước... Hiện nhiều người dùng đang quan tâm, liệu Ford Việt Nam sẽ áp dụng chính sách bảo hành động cơ và hộp số với thời gian 10 năm hoặc 150.000 km cho dòng động cơ diesel tăng áp kép 2.0 lít tăng áp kép lắp trên Ranger và Ranger Raptor hay không? Hãy cùng chờ đợi trong vài ngày tới, đến khi Ford Việt Nam chính thức ra mắt Everest và Ranger 2021. Hiện tại, giá xe Ford Ranger Wildtrak 2021 vẫn chưa được tiết lộ, khả năng cao là mức giá sẽ không thay đổi hoặc chỉ tăng nhẹ so với bản cũ. Dự tính Ford Ranger Wildtrak có giá bán lần lượt: 853 – 918 triệu đồng cho phiên bản 1 và 2 cầu. Trong khi hai phiên bản XLS có giá dao động từ 630 – 650 triệu đồng. Trong 10/2020 vừa qua, Ford Ranger vẫn tiếp tục là mẫu bán tải ăn khách nhất trên thị trường với doanh số bán ra 1.583 xe, xếp trên Toyota Hilux với doanh số 382 xe, Mitsubishi Triton (152 xe), Mazda BT-50 (112 xe). Ford Ranger vẫn đang tiếp tục giữ vững ngôi vị “Vua bán tải” tại thị trường Việt Nam. Video: Ford Ranger 2021 phiên bản nâng cấp facelift tại Thái Lan.

