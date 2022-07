Cận cảnh Ford F-150 Raptor R 2023, bán ra hơn 2,5 tỷ đồng

Vậy là sau khoảng 17 tháng ra mắt F-150 Raptor thế hệ mới, hãng xe Mỹ đã chính thức giới thiệu phiên bản Ford F-150 Raptor R 2023 mới phiên bản hiệu suất cao - mẫu xe đối thủ xứng tầm của Ram TRX. Điểm nhấn của siêu bán tải Ford F-150 Raptor R chắc chắn nằm ở hệ truyền động, chiếc bán tải mạnh mẽ được trang bị động cơ siêu nạp V8 5.2L từ Shelby GT500. Tuy nhiên, cỗ máy V8 này đã được tinh chỉnh để cho ra công suất 700 mã lực thay vì 760 mã lực như trên GT500. Bù lại, Raptor R có nhiều mô-men xoắn hơn một chút với 867 Nm, từ đó cung cấp sức kéo tốt hơn cho chiếc bán tải. Với động cơ này, Ford F-150 Raptor R hoàn toàn mới chỉ nặng 2.699 kg, nhỉnh hơn 45 kg so với Raptor V6 và nhẹ hơn tới 181 kg so với TRX. Như vậy, Raptor R có tỷ lệ công suất trên trọng lượng vượt trội hơn hẳn TRX. F-150 Raptor R được đi kèm với hộp số tự động 10 cấp tiêu chuẩn. Một số tinh chỉnh khác dành cho mẫu bán tải mạnh nhất của Ford là lò xò phía trước cứng hơn, hệ thống treo siêu bền, lốp 37 inch tiêu chuẩn (là tùy chọn trên Raptor), chiếc xe cũng có các chế độ lái đa dạng như trên Raptor V6 Về thiết kế, Ford F-150 Raptor R 2023 không có nhiều thay đổi về diện mạo hay nội thất so với Raptor, siêu bán tải mới được trang bị vòm chỉnh điện trên mui xe cao hơn một chút, huy hiệu R mới xuất hiện trên lưới tản nhiệt, móc kéo, các vòm bánh xe sơn đen, ghế Recaro được bọc da kết hợp Alcantara, sợi carbon trang trí cho cabin... Sau những nâng cấp kể trên, giá xe Ford F-150 Raptor R 2023 bán từ 109.145 USD (khoảng 2,559 tỷ đồng), đắt hơn đáng kể so với Ram TRX tiêu chuẩn, nếu TRX được bổ sung tất cả các tùy chọn (trị giá 20.000 USD - tương đương 468,9 triệu đồng) thì nó cũng có thể sánh ngang với Raptor R mà vẫn rẻ hơn. Video: Giới thiệu siêu bán tải Ford F-150 Raptor R 2023.

