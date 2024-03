Cận cảnh Audi R8 hàng hiếm gần 9 tỷ của Đặng Lê Nguyên Vũ

Được biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Audi R8 hàng hiếm này vào năm ngoái, với số tiền khoảng gần 9 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện tại, xe mới đi được chưa đến 7.000 km, khá ít so với nhiều xe cùng đời (2015 - 2017). Chiếc Audi R8 V10 Plus của Đặng Lê Nguyên Vũ được nhập về Việt Nam từ năm 2016 từ "quê nhà" Đức bởi một tay chơi tại Khánh Hoà, chiếc xe kể từ khi về nước rất hiếm khi xuất hiện trên đường phố. Điều đó cho thấy mức odo thấp là hoàn toàn hợp lý. Màu sơn nguyên bản của siêu xe Audi R8 V10 Plus là tông đỏ tươi rực rỡ, song nó đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ chuyển sang màu đen cùng chữ UN bên sườn nhằm tạo sự đồng nhất với bộ sưu tập xe của mình, gồm bốn màu chủ đạo: xanh quân đội, đen, bạc và trắng. Ngoại thất xe với một số chi tiết làm bằng sợi carbon như líp trước, cánh gió đuôi, ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió bên và bộ khuếch tán. Bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch của Audi R8 V10 Plus đời 2016 này cũng sơn được đen, mang đến tổng thể hầm hố, huyền bí hơn. Bên trong là cùm phanh màu xám không quá nổi bật. Sau thời gian dài sử dụng, nội thất đã có dấu hiệu “lão hóa” nhẹ. Ghế ngồi xuất hiện một số vết nhăn ở hai bên. Tông màu đen tổng thể được điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu đỏ. Chất liệu carbon dùng ở một số vị trí như bảng đồng hồ sau vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm, cửa gió điều hòa. Mẫu siêu xe này không được trang bị màn hình giải trí trung tâm. Audi R8 V10 Plus dùng chung động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 5.2 lít với “đối thủ” Lamborghini Huracan LP610-4, do cả 2 xe đều của tập đoàn Volkswagen. Cỗ máy này cho sức mạnh 602 mã lực và mô-men xoắn tối đa 560 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh AWD cùng hộp số tự động 7 cấp. Năm 2018, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán đi chiếc Audi R8 V10 Plus màu đen chỉ sau vài tháng sử dụng. Đó là chiếc R8 V10 Plus thứ 2 về Việt Nam, cập bến vào năm 2016. Sau đó, siêu xe này về tay đại gia Bạc Liêu trước khi đến tay Cường Đô la. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Audi R8 V10 độc nhất Việt Nam.

