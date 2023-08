Cadillac One The Beast 2.0 - "quái thú" của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Chiếc xe biệt danh "quái thú" The Beast đầu tiên được nhắc đến trong nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush vào năm 2001. Tuy nhiên, mẫu xe dành cho Tổng thống Bush khi đó chỉ là bản kéo dài của chiếc Cadillac DTS. Đến năm 2009, dưới thời Tổng thống Barack Obama, GM mới phát triển riêng dòng xe limousine Cadillac One The Beast đặc biệt. Mẫu Cadillac One đầu tiên được ông Obama sử dụng xuyên suốt 8 năm, qua 2 nhiệm kỳ. Thậm chí, mẫu xe này còn được Tổng thống kế nhiệm Donald Trump sử dụng tiếp do The Beast thế hệ mới chưa hoàn thiện. Được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018, Quái thú The Beast 2.0 có một số khác biệt so với The Beast "đời đầu". Chiếc limousine bọc thép The Beast 2.0 phục vụ ông Biden kể từ lễ nhậm chức cho đến hiện nay được gắn biển số 46, con số thể hiện Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Trong khi, dưới thời Trump, cặp "Quái thú" gắn biển 800-002. Con số 800-002 trên chiếc Cadillac One The Beast 2.0 dưới thời cựu tổng thống Trump này khi ấy nhận được nhiều cách giải thích không chính thức, đó có thể là số ngẫu nhiên, hoặc là phép nhân 800x2=1600 - con số thể hiện địa chỉ Nhà Trắng tại Pensylvania, Washington. Đến nay, The Beast 2.0 vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ và bảo vệ sẽ nâng cấp hơn bản cũ. "Quái thú" ví như pháo đài di động. Trong mỗi chuyến đi, cơ quan mật vụ Mỹ thường sử dụng hai chiếc limousine bọc thép giống hệt nhau để tăng thêm khả năng bảo vệ người đứng đầu Nhà Trắng. Dù chỉ luôn có 2 chiếc Cadillac One The Beast 2.0 đi cùng để tháp tùng tổng thống Mỹ, nhưng thực tế Chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng với tập đoàn GM sản xuất hơn chục chiếc The Beast 2.0, dùng cho mục đích dự phòng. The Beast 2.0 trang bị vỏ và sàn bọc thép chống đạn, với kính dày 127mm, cửa dày 200mm (nặng ngang cửa máy bay dân dụng), đặc biệt tấm ốp gầm bảo vệ được xe trong cả những vụ nổ bom nhỏ. Trọng lượng cả xe lên tới 9 tấn, gần gấp đôi so với chiếc xe limousine bọc thép Mercedes S600 Pullman Guard. The Beast 2.0 được trang bị động cơ diesel Duramax 6.6 tăng áp, cho công suất 300 mã lực, chiếc xe cũng chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 34 lít/100 km. Lý do xe dùng nhiên liệu diesel thay vì xăng như thường thấy vì các chuyên gia khi thiết kế phân tích nhiên liệu diesel có khả năng bắt lửa kém hơn xăng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ khi xe bị tập kích. Không chỉ đặc biệt ở lớp vỏ siêu cứng, bộ lốp của The Beast 2.0 dùng loại cỡ lốp xe tải, gia cố bằng các bố thép và giáp Kevlar, đảm bảo xe có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao, ngay cả khi bị bắn thủng. Dù không công bố chi tiết bên trong, nhưng The Beast 2.0 sẽ vẫn có những thiết bị giúp người trong xe sinh tồn trong trường hợp bị tấn công bởi hỏa lực cầm tay hoặc vũ khí sinh học. Ngoài việc phòng thủ, khả năng tấn công của The Beast 2.0 cũng rất đáng nể với các hộc lưu trữ súng tự động, sung phóng lựu dành cho mật vụ bảo vệ tổng thống để sẵn bên trong. Giá xe The Beast 2.0 có mức khoảng 1,5 triệu USD (tương đương 35 tỷ đồng) nhưng chi phí để phát triển nghiên cứu lên đến 16 triệu USD (tương đương hơn 360 tỷ đồng). Với sự bảo vệ rất nghiêm ngặt và an toàn cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, chắc chắn chiếc limousine bọc thép The Beast 2.0 sẽ là trang bị không thể thiếu trong đoàn xe bảo vệ tổng thống thứ 46 của nước Mỹ trong những chuyến công tác và công du tại xứ cờ hoa cũng như nước ngoài. Vido: Chiếc xe “Quái thú" dành riêng cho Tổng thống Mỹ có gì?

Chiếc xe biệt danh "quái thú" The Beast đầu tiên được nhắc đến trong nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush vào năm 2001. Tuy nhiên, mẫu xe dành cho Tổng thống Bush khi đó chỉ là bản kéo dài của chiếc Cadillac DTS. Đến năm 2009, dưới thời Tổng thống Barack Obama, GM mới phát triển riêng dòng xe limousine Cadillac One The Beast đặc biệt. Mẫu Cadillac One đầu tiên được ông Obama sử dụng xuyên suốt 8 năm, qua 2 nhiệm kỳ. Thậm chí, mẫu xe này còn được Tổng thống kế nhiệm Donald Trump sử dụng tiếp do The Beast thế hệ mới chưa hoàn thiện. Được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2018, Quái thú The Beast 2.0 có một số khác biệt so với The Beast "đời đầu". Chiếc limousine bọc thép The Beast 2.0 phục vụ ông Biden kể từ lễ nhậm chức cho đến hiện nay được gắn biển số 46, con số thể hiện Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Trong khi, dưới thời Trump, cặp "Quái thú" gắn biển 800-002. Con số 800-002 trên chiếc Cadillac One The Beast 2.0 dưới thời cựu tổng thống Trump này khi ấy nhận được nhiều cách giải thích không chính thức, đó có thể là số ngẫu nhiên, hoặc là phép nhân 800x2=1600 - con số thể hiện địa chỉ Nhà Trắng tại Pensylvania, Washington. Đến nay, The Beast 2.0 vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ và bảo vệ sẽ nâng cấp hơn bản cũ. "Quái thú" ví như pháo đài di động. Trong mỗi chuyến đi, cơ quan mật vụ Mỹ thường sử dụng hai chiếc limousine bọc thép giống hệt nhau để tăng thêm khả năng bảo vệ người đứng đầu Nhà Trắng. Dù chỉ luôn có 2 chiếc Cadillac One The Beast 2.0 đi cùng để tháp tùng tổng thống Mỹ, nhưng thực tế Chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng với tập đoàn GM sản xuất hơn chục chiếc The Beast 2.0, dùng cho mục đích dự phòng. The Beast 2.0 trang bị vỏ và sàn bọc thép chống đạn, với kính dày 127mm, cửa dày 200mm (nặng ngang cửa máy bay dân dụng), đặc biệt tấm ốp gầm bảo vệ được xe trong cả những vụ nổ bom nhỏ. Trọng lượng cả xe lên tới 9 tấn, gần gấp đôi so với chiếc xe limousine bọc thép Mercedes S600 Pullman Guard. The Beast 2.0 được trang bị động cơ diesel Duramax 6.6 tăng áp, cho công suất 300 mã lực, chiếc xe cũng chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 34 lít/100 km. Lý do xe dùng nhiên liệu diesel thay vì xăng như thường thấy vì các chuyên gia khi thiết kế phân tích nhiên liệu diesel có khả năng bắt lửa kém hơn xăng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ khi xe bị tập kích. Không chỉ đặc biệt ở lớp vỏ siêu cứng, bộ lốp của The Beast 2.0 dùng loại cỡ lốp xe tải, gia cố bằng các bố thép và giáp Kevlar, đảm bảo xe có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao, ngay cả khi bị bắn thủng. Dù không công bố chi tiết bên trong, nhưng The Beast 2.0 sẽ vẫn có những thiết bị giúp người trong xe sinh tồn trong trường hợp bị tấn công bởi hỏa lực cầm tay hoặc vũ khí sinh học. Ngoài việc phòng thủ, khả năng tấn công của The Beast 2.0 cũng rất đáng nể với các hộc lưu trữ súng tự động, sung phóng lựu dành cho mật vụ bảo vệ tổng thống để sẵn bên trong. Giá xe The Beast 2.0 có mức khoảng 1,5 triệu USD (tương đương 35 tỷ đồng) nhưng chi phí để phát triển nghiên cứu lên đến 16 triệu USD (tương đương hơn 360 tỷ đồng). Với sự bảo vệ rất nghiêm ngặt và an toàn cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, chắc chắn chiếc limousine bọc thép The Beast 2.0 sẽ là trang bị không thể thiếu trong đoàn xe bảo vệ tổng thống thứ 46 của nước Mỹ trong những chuyến công tác và công du tại xứ cờ hoa cũng như nước ngoài. Vido: Chiếc xe “Quái thú" dành riêng cho Tổng thống Mỹ có gì?