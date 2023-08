Cadillac Escalade thuần điện mạnh ngang siêu xe, chạy 724km/lần sạc

Mới đây, Cadillac đã chính thức trình làng Escalade IQ 2025 – phiên bản thuần điện của dòng SUV cỡ lớn Escalade. Được định vị là sản phẩm mở đường cho mục tiêu trở thành thương hiệu thuần điện của Cadillac vào năm 2030, Cadillac Escalade IQ 2025 mới được trang bị tất cả những công nghệ tốt nhất, kết hợp với hệ thống truyền động mạnh mẽ và tầm vận hành lên đến 724km sau mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe SUV điện Cadillac Escalade IQ được phát triển dựa trên nền tảng Ultium dành riêng cho xe điện. Nằm dưới gầm xe là cụm pin có dung lượng lên tới hơn 200 kWh, gấp đôi so với con số 102 kWh của Lyriq. Escalade IQ cũng được trang bị hệ thống sạc nhanh DC 350 kW, cho phép xe đi được thêm 160km chỉ sau 10 phút nạp điện. Ở phiên bản tiêu chuẩn Cadillac Escalade IQ sử dụng động cơ điện cho công suất lên tới 680 mã lực và mô-men xoắn 833 Nm Trong khi đó, Escalade IQ phiên bản Velocity Max có công suất 750 mã lực và 1065 Nm. Cả hai khối động cơ này đều đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hệ thống treo khí nén và bộ giảm chấn từ tính là trang bị tiêu chuẩn, giúp Escalade IQ điều chỉnh nâng/hạ gầm xe để phù hợp với các địa hình cụ thể. Mẫu SUV điện cũng được cung cấp hệ thống sạc hai chiều, cho phép khách hàng sử dụng xe như máy phát điện dự phòng để cấp ngược điện lại cho các thiết bị trong gia đình. Ngoại hình Cadillac Escalade IQ thừa hưởng nhiều chi tiết thiết kế từ phiên bản động cơ đốt trong. Khu vực đầu xe nổi bật với hệ thống đèn định vị mang thiết kế ấn tượng, kết hợp với cụm đèn pha chính đặt dọc và logo Cadillac phát sáng. Bên cạnh đó xe cũng có cụm đèn hậu mới và mâm xe dạng 6 chấu đơn kích thước 24 inch. Cadillac Escalade IQ được chú trọng cải thiện về hiệu quả khí động học với hệ số cản không khí thấp hơn 15 % so với phiên bản động cơ đốt trong. Cadillac Escalade IQ 2025 có không gian nội thất gồm nhiều trang bị hiện đại và vật liệu cao cấp với màn hình 55 inch trải dài hết mặt táp lô, bao gồm cụm đồng hồ lái, màn hình giải trí trung tâm và màn hình phụ dành cho người ngồi ở bên phụ. Phía dưới màn hình cỡ khủng này là một màn hình nhỏ hơn 11 inch để điều khiển điều hòa và các chức năng cài đặt khác. Tương tự nhiều mẫu xe mới khác thuộc GM, hệ thống thông tin giải trí của Cadillac Escalade IQ sẽ không có Apple CarPlay và Android Auto mà thay vào đó là các ứng dụng do chính hãng xe phát triển dựa trên nền tảng của Google. Hàng ghế thứ hai của Cadillac Escalade IQ được trang bị ghế ngồi độc lập có chức năng sưởi, thông gió và mát-xa. Các điểm nổi bật khác bao gồm hai màn hình 12,6 inch, màn hình điều khiển phía sau, bàn làm việc, bộ sạc điện thoại thông minh, cổng USB-C và HDMI. Dàn âm thanh AKG Studio 19 loa là trang bị tiêu chuẩn trong khi các phiên bản cao cấp hơn có hệ thống AKG Studio Reference 40 loa. Dàn âm thanh AKG Studio 19 loa là trang bị tiêu chuẩn trong khi các phiên bản cao cấp hơn có hệ thống AKG Studio Reference 40 loa. Cadillac Escalade IQ 2025 có giá khởi điểm từ 130.000 USD (~3,087 tỷ VNĐ). Xe sẽ bắt đầu được sản xuất từ giữa năm sau tại nhà máy Factory Zero của GM ở Hamtramck, Michigan. Video: Xem chi tiết SUV điện Cadillac Escalade IQ 2025.

