Cadillac Celestiq điện khoảng 4,6 tỷ đồng, "đấu" Mercedes-Benz EQS?

Cadillac Celestiq 2023 mới sẽ được chế tạo thủ công tại Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu của General Motors ở Warren, Michigan. GM đã đầu tư 81 triệu USD vào trung tâm này để hỗ trợ kế hoạch sản xuất mẫu sedan điện hàng đầu của Cadillac. Mark Reuss, chủ tịch GM, cho biết: "Là mẫu sedan hàng đầu trong tương lai của Cadillac, Celestiq báo hiệu một kỷ nguyên mới, hồi sinh cho thương hiệu". "Mỗi chiếc đều được chế tạo bằng tay bởi một đội ngũ thợ thủ công tuyệt vời trong khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật lịch sử của chúng tôi và thông báo đầu tư hôm nay nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp một chiếc Cadillac đẳng cấp thế giới không có gì khác ngoài những thứ tốt nhất về tay nghề, thiết kế, kỹ thuật và công nghệ." - chủ tịch GM cho biết thêm. Địa điểm mà mẫu xe Cadillac Celestiq 2023 chạy điện sẽ được xây dựng không chỉ thích hợp để tích hợp các tính năng công nghệ hàng đầu thế giới, mà nó còn là nơi đặt Trung tâm Công nghiệp hóa Phụ gia của GM, nơi nhà sản xuất ô tô đã thiết lập công nghệ in 3D. Vì vậy, Celestiq được kỳ vọng sẽ có khối linh kiện in 3D cao nhất (hơn 100) so với bất kỳ mẫu xe thương mại nào khác của GM. Celestiq sẽ được xây dựng trên nền tảng Ultium của GM. Thiết kế của Celestiq được lấy cảm hứng từ mẫu Concept Escala, xe sẽ có một ngoại hình thanh lịch và cao cấp. Với kiểu dáng lấy cảm hứng từ khái niệm Escala đã thấy ở trên, Celestiq sẽ đặc biệt thanh lịch về ngoại hình của nó. Theo nhà sản xuất, cabin của Celestiq sẽ ngập tràn công nghệ hiện đại với điểm nhấn là màn hình kép cỡ lớn tương tự Mercedes-Benz EQS và cửa sổ trời toàn cảnh có thể điều chỉnh từ trong suốt sang mờ đục. Cadillac Celestiq có cấu hình ghế ngồi 2+2. Người ngồi hàng ghế sau cũng sẽ được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn riêng, phục vụ cho việc giải trí, truy cập internet hoặc điều khiển hệ thống âm thanh. Celestiq sẽ trở thành mẫu xe có thể tùy chỉnh cao cấp nhất của Cadillac. Chiếc sedan điện có thể sẽ tạo ra nhu cầu về một dây chuyền sản xuất chuyên biệt. Mức độ tùy chỉnh, giá xe Cadillac Celestiq 2023 khoảng 200.000 USD (khoảng 4,64 tỷ đồng), như vậy Celestiq sẽ là chiếc xe đắt nhất của Cadillac từ trước đến nay. Mẫu sedan điện sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng 7 tới. Video: Xem chi tiết sedan hạng sang Cadillac Celestiq điện mới.

