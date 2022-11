Cách bảo vệ bộ sưu tập 115 xe ôtô triệu đô cực hiếm mùa mưa bão

Vận hành một bảo tàng xe ôtô quý hiếm tại bang Florida, Mỹ, không hề đơn giản chút nào, đặc biệt trong mùa mưa khi những cơn bão mạnh như bão Ian tràn vào. Để đối phó với những cơn bão này, các nhân viên tại bảo tàng Revs Institute ở Naples, bang Florida, đã phải chuẩn bị rất kỹ càng. Đây là "ngôi nhà chung" của một bộ sưu tập xe đắt giá, bao gồm những mẫu ô tô thể thao tuyệt nhất. Scott George, người phụ trách cho bộ sưu tập xe này tại bảo tàng Revs Institute, đã giải thích quá trình chuẩn bị chống bão. Hóa ra, quá trình chuẩn bị này cũng hết sức tỉ mỉ. Trong mùa mưa bão, các nhân viên của bảo tàng phải theo dõi sát về tình hình thời tiết. Nếu sắp có bão từ cấp độ 3 trở lên, các nhân viên bảo tàng sẽ bắt đầu tiến hành những bước chuẩn bị đầu tiên. Ví dụ như chuẩn bị các bao cát để chặn ở lối vào và lối ra của bảo tàng. Tiếp theo đó là chuẩn bị bọc túi nilon cho các giá sách trong bảo tàng. Họ chuẩn bị sẵn những thứ này trong bảo tàng để có thể dùng ngay khi cần. Ngoài ra, Revs Institute còn có những rào chắn chống bão để đặt xung quanh bảo tàng và màn che trong thư viện để bảo vệ những tài liệu tại đây trong trường hợp nóc bị dột nước. Thêm vào đó là những ống thoát nước để đề phòng trường hợp nước dâng cao, tràn ra khỏi cống. Những khâu chuẩn bị kể trên vẫn còn dễ làm. Khâu khó nhất là di chuyển những chiếc xe ôtô quý hiếm trong bảo tàng đến nơi an toàn. Những chiếc xe giá trị nhất sẽ được đưa lên tầng 3 của bảo tàng. Trong khi đó, những chiếc xe còn lại được đặt ở tầng thứ hai. Mỗi năm, bảo tàng Revs Institute đều cập nhật kế hoạch đối phó với mùa mưa bão. Bảo tàng còn có cả bản đồ để sắp xếp vị trí của những chiếc ô tô. Theo kế hoạch trước đó, bảo tàng chỉ di chuyển khoảng 40 - 50 chiếc xe. Tuy nhiên, với siêu bão như Ian, bảo tàng đã di chuyển tổng cộng 115 chiếc ôtô. Để di chuyển hơn 100 "cỗ máy 4 bánh" này, bảo tàng phải dỡ bỏ những chiếc ô tô trưng bày và đồ nội thất. Những chiếc ôtô sau đó sẽ được đẩy lên thang nâng để đưa đến các tầng cao hơn. Sẽ có 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người, thực hiện công việc này. Một nhóm sẽ hạ thang nâng xuống để đẩy ôtô vào. Nhóm còn lại chịu trách nhiệm nhận và đặt xe vào vị trí trên tầng cao hơn. Những chiếc xe được đưa lên tầng cao đều phải có khay hứng dầu bên dưới gầm. Không gian có giới hạn nên các nhân viên bảo tàng phải xếp các mẫu xe sát vào với nhau. Ngoài ra, còn có những chiếc ôtô khác được đưa vào khu xưởng của bảo tàng. Theo anh George, khu xưởng này chứa được khoảng 21 chiếc ôtô Porsche. Tổng cộng, toàn bộ quá trình di chuyển xe kéo dài trong khoảng 12 tiếng đồng hồ. Nhân viên bảo tàng bắt tay vào công đoạn chuẩn bị đầu tiên vào ngày 25/9/2022. Đến khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 26/9, nhân viên bảo tàng đã hoàn tất công việc chuẩn bị. Anh George cho biết, lý tưởng nhất là nên di chuyển xe đến nơi an toàn sớm hơn để nhân viên bảo tàng có thể về nhà chuẩn bị chống bão cho bản thân hoặc gia đình. Tuy nhiên, mãi đến cuối tuần, tình hình cơn bão Ian mới trở nên rõ ràng hơn nên nhân viên bảo tàng chuẩn bị muộn hơn. Nhờ chuẩn bị kỹ càng, bảo tàng Revs Institute đã không bị ảnh hưởng trong siêu bão Ian. Do đó, những chiếc xe có giá trị như Eagle T1G từng cùng tay đua người Mỹ Dan Gurney chiến thắng chặng đua Công thức 1 Bỉ vào năm 1967, Ferrari 166 đời 1948, Chevrolet C2 Corvette Grand Sport có số lượng sản xuất đúng 6 chiếc, Mercedes SSK, Auburn Boattail Speedster, Ford GT40, McLaren F1 và hàng loạt xe đua Porsche từ thập niên '50 - '70 vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi cơn bão tan, nhân viên bảo tàng lại tiếp tục bắt tay vào việc đưa mọi thứ trở lại như tình trạng ban đầu. Quá trình này kéo dài khoảng 40 tiếng đồng hồ vì nhân viên bảo tàng không còn vội như trước khi cơn bão đến. Những bảo tàng xe hơi như Revs Institute là nơi gìn giữ một phần lịch sử của ngành công nghiệp ô tô và bảo vệ những chiếc xe khỏi "mẹ Thiên nhiên". Để bảo vệ những chiếc xe, chủ sở hữu cũng có thể chuyển xế cưng sang nơi không bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Tuy nhiên, bảo tàng không thể làm được điều đó với bộ sưu tập xe lớn như thế này. Bên cạnh đó, việc đưa những chiếc ôtô có giá trị lên xe vận chuyển càng tăng nguy cơ hư hỏng. Anh George cho biết, phải vài năm thì bảo tàng mới cần chuẩn bị chống bão như thế này một lần. Tuy nhiên, bảo tàng vẫn cập nhật kế hoạch chống bão mỗi năm để quá trình chuẩn bị diễn ra trơn tru, nhịp nhàng khi bão thực sự đến. Theo kế hoạch, bảo tàng xe cổ Revs Institute sẽ mở cửa đón khách trở lại vào ngày 17/11 tới đây. Video: Những chiếc xe cổ siêu hiếm tại Revs Institute.

