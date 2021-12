Ca sĩ Minh Hằng tậu xe MPV Kia Carnival 2022 tiền tỷ

Mới đây, nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng đã chia sẻ video livestream được quay tại Đà Lạt và bất ngờ thông tin đến cộng đồng mạng về việc mới tậu chiếc Kia Carnival 2022 mới vào những ngày cuối của năm Tân Sửu này đã thu hút không ít sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, sau khi nhận bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 2021 chính hãng với giá 5 tỷ đồng vào đầu năm nay, Minh Hằng lại tiếp tục tậu thêm chiếc xe MPV Kia Carnival 2022 hoàn toàn mới này để có xe di chuyển khi đi diễn ở các tỉnh thành. Dòng xe MPV Kia Carnival (thế hệ mới của Kia Sedona) đã nhận được không ít lời khen ngợi khi ra mắt và nhanh chóng trở thành 1 trong những mẫu xe MPV hot nhất tại dải đất hình chữ S này. Không chỉ riêng Minh Hằng, nhiều đại gia chơi siêu xe cũng ưa thích mẫu xe này. Video do Minh Hằng chia sẻ cho thấy, chiếc xe Kia Carnival 2022 này sở hữu màu sơn đen và có logo hoàn toàn mới, xe mang biển số của tỉnh Long An và thuộc phiên bản 7 chỗ ngồi với nội thất bọc da 2 tông màu là nâu nhạt và đen. Nữ ca sĩ còn tự tay bóc "seal" cho chiếc xe MPV tiền tỷ Kia Carnival 2022 này. Chiếc MPV Kia Carnival 2022 của Minh Hằng mới tậu được phân phối chính hãng tại dải đất hình chữ S với 5 phiên bản, bao gồm 2 bản 8 ghế và 3 bản 7 ghế. Giá xe Kia Carnival 2022 bắt đầu từ 1,2 tỷ đồng cho bản thấp nhất và bản cao cấp nhất có giá trên 1,83 tỷ đồng. Trước khi tậu Kia Carnival 2022, Minh Hằng còn hay di chuyển trên 1 chiếc xe MPV khác là Toyota Sienna đời cũ. Ngoài ra, nữ ca sĩ Một Vòng Trái Đất còn sở hữu sedan Porsche Panamera đời cũ. Dòng xe MPV Kia Carnival 2022 được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2021 nhưng mãi đến những ngày cuối cùng của năm 2021, mẫu xe này mới được trang bị logo hoàn toàn mới giúp ngoại hình xe sang chảnh hơn so với những xe trang bị logo cũ. Kia Carnival 2022 bản cao nhất sở hữu động cơ xăng, dung tích 3.5 lít, cho công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 331 Nm. Còn các phiên bản khác sử dụng động cơ diesel tăng áp, dung tích 2.2 lít, sản sinh công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 440 Nm. Cả 5 phiên bản xe Kia Carnival 202 đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước Video: Ca sĩ Minh Hằng "khoe" MPV Kia Carnival 2022 tiền tỷ.

Mới đây, nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng đã chia sẻ video livestream được quay tại Đà Lạt và bất ngờ thông tin đến cộng đồng mạng về việc mới tậu chiếc Kia Carnival 2022 mới vào những ngày cuối của năm Tân Sửu này đã thu hút không ít sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, sau khi nhận bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 2021 chính hãng với giá 5 tỷ đồng vào đầu năm nay, Minh Hằng lại tiếp tục tậu thêm chiếc xe MPV Kia Carnival 2022 hoàn toàn mới này để có xe di chuyển khi đi diễn ở các tỉnh thành. Dòng xe MPV Kia Carnival (thế hệ mới của Kia Sedona) đã nhận được không ít lời khen ngợi khi ra mắt và nhanh chóng trở thành 1 trong những mẫu xe MPV hot nhất tại dải đất hình chữ S này. Không chỉ riêng Minh Hằng, nhiều đại gia chơi siêu xe cũng ưa thích mẫu xe này. Video do Minh Hằng chia sẻ cho thấy, chiếc xe Kia Carnival 2022 này sở hữu màu sơn đen và có logo hoàn toàn mới, xe mang biển số của tỉnh Long An và thuộc phiên bản 7 chỗ ngồi với nội thất bọc da 2 tông màu là nâu nhạt và đen. Nữ ca sĩ còn tự tay bóc "seal" cho chiếc xe MPV tiền tỷ Kia Carnival 2022 này. Chiếc MPV Kia Carnival 2022 của Minh Hằng mới tậu được phân phối chính hãng tại dải đất hình chữ S với 5 phiên bản, bao gồm 2 bản 8 ghế và 3 bản 7 ghế. Giá xe Kia Carnival 2022 bắt đầu từ 1,2 tỷ đồng cho bản thấp nhất và bản cao cấp nhất có giá trên 1,83 tỷ đồng. Trước khi tậu Kia Carnival 2022, Minh Hằng còn hay di chuyển trên 1 chiếc xe MPV khác là Toyota Sienna đời cũ. Ngoài ra, nữ ca sĩ Một Vòng Trái Đất còn sở hữu sedan Porsche Panamera đời cũ. Dòng xe MPV Kia Carnival 2022 được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2021 nhưng mãi đến những ngày cuối cùng của năm 2021, mẫu xe này mới được trang bị logo hoàn toàn mới giúp ngoại hình xe sang chảnh hơn so với những xe trang bị logo cũ. Kia Carnival 2022 bản cao nhất sở hữu động cơ xăng, dung tích 3.5 lít, cho công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 331 Nm. Còn các phiên bản khác sử dụng động cơ diesel tăng áp, dung tích 2.2 lít, sản sinh công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 440 Nm. Cả 5 phiên bản xe Kia Carnival 202 đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước Video: Ca sĩ Minh Hằng "khoe" MPV Kia Carnival 2022 tiền tỷ.