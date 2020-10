Honda Civic dùng 17 năm có giá ngang ngửa bản mới nhất

Dù bị lấn át bởi SUV nhưng mẫu xe con Honda Civic vẫn chưa bao giờ hết "hot" tại thị trường Bắc Mỹ. Do đó, không có gì lạ khi những mẫu xe Honda Civic đời cũ vẫn liên tục tăng giá trên thị trường ô tô cũ. Chiếc Honda Civic SiR thuộc thế hệ E93 dưới đây là một ví dụ điển hình. SiR là phiên bản thể thao của dòng Honda Civic đời cũ tại thị trường Canada và mang kiểu dáng hatchback. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, Honda Civic SiR được gọi bằng cái tên Si. Được sản xuất tại Anh rồi xuất khẩu sang Mỹ và Canada, Honda Civic SiR đời cũ 2003 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít có tên mã K20A3. Động cơ này từng được dùng cho cả Acura RSX và tạo ra công suất tối đa 160 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp. Động cơ kể trên cho phép Honda Civic SiR tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian 7,6 giây. Ngoài ra, Honda Civic SiR còn được trang bị hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước thay vì xương đòn kép. Chiếc Honda Civic SiR đời 2003 màu trắng này hiện đang "thường trú" tại Chateauguay, Canada, và có số công-tơ-mét 9.630 dặm (khoảng 15.500 km). Chủ nhân của chiếc Honda Civic SiR khẳng định xe chưa bao giờ được sử dụng để chạy vào mùa đông nên đảm bảo không bị gỉ sét. Tuy đã 17 năm tuổi nhưng chiếc Honda Civic SiR đời 2003 này mới chỉ qua tay đúng 2 người chủ. Do đó, chiếc xe này hiện đang được rao bán trên eBay với giá khá cao, cụ thể là 28.500 CA (khoảng 21.701 USD hay 502 triệu đồng). Giá bán này tương đương với Honda Civic Sedan Sport đời 2021 tại thị trường Canada. Cách đây không lâu, hãng Honda cũng đã tung ra phiên bản 2021 của dòng Civic Sedan tại thị trường Mỹ. Ở phiên bản 2021, Honda Civic Sedan không còn dùng hộp số sàn nữa. Thay vào đó, mọi bản trang bị của mẫu sedan cỡ C này đều dùng hộp số biến thiên vô cấp CVT. Ngoài sự biến mất của hộp số sàn, Honda Civic Sedan 2021 không có gì thay đổi về thiết kế và trang bị. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 187 Nm. Mạnh hơn là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 219 Nm. Tuy không thay đổi nhiều so với phiên bản cũ nhưng Honda Civic Sedan 2021 tại thị trường Mỹ lại tăng giá. Theo đó, giá xe Honda Civic Sedan 2021 tại Mỹ khởi điểm từ 21.050 USD, tăng 500 USD. Bản Sport tăng giá 600 USD trong khi hai bản EX và Touring đều tăng 500 USD. Chỉ có bản EX-L là giảm giá 500 USD so với trước. Nếu muốn mua Honda Civic số sàn, người tiêu dùng Mỹ chỉ có thể chuyển sang phiên bản hatchback có giá từ 23.100 USD. Video: Chi tiết Honda Civic Type R 2021 đầy mạnh mẽ.

