Vợ chồng trẻ chi 1,8 tỷ xây nhà vườn 370m2 đẹp mê mẩn

Tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ VND) có thể chỉ đủ để trả tiền đặt cọc cho một căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, Tiểu Ngư và chồng cô đã sử dụng số tiền này để xây một ngôi nhà có tổng diện tích 370m2 tại quê nhà ở làng Hỏa Tinh, Bắc Hải, Quảng Tây. Ảnh: Sohu Cặp đôi sớm chuẩn bị cho mình một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Ảnh: Sohu Lúc đầu, Tiểu Ngư định cải tạo lại ngôi nhà cũ bố mẹ cô từng sống, bởi khu đất khá rộng và cũng có sân vườn. Nhưng xét đến vấn đề ánh sáng và an toàn của ngôi nhà cũ, cô quyết định phá bỏ và xây mới hoàn toàn. Ảnh: Sohu Lợi thế lớn nhất khi xây nhà ở quê là Tiểu Ngư có sự giúp đỡ từ bà con hàng xóm và người thân. Hơn nữa, bố của Tiểu Ngư rất am hiểu về xây dựng và trang trí nội thất, nên cô không phải lo lắng quá nhiều, và tiết kiệm được kha khá chi phí. Ảnh: Sohu Phần điện, nước, mạng internet và các thiết bị ngũ kim trong nhà do bố Tiểu Ngư tự tay lắp đặt. Phần trang trí nội thất mềm do cô tự chọn mua. Nhờ vậy, chỉ với 500.000 NDT (1,8 tỷ VND), Tiểu Ngư đã hoàn thành ngôi nhà rộng khoảng 370m2 Ảnh: Sohu Đi qua cổng gỗ là sân vườn rộng lớn với bãi cỏ, lối đi lát đá và nhiều loại cây cỏ và hoa. Ảnh: Sohu Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong sân vườn bật sáng, tựa như dải ngân hà trên bầu trời rơi xuống đẹp mê mẩn. Ảnh: Sohu Tầng 1 được thiết kế làm khu vực sinh hoạt chung, không có phòng khách lớn kiểu truyền thống ở nông thôn. Ảnh: Sohu Thay vào đó là khu vực bếp và ăn uống mở, một phòng đa năng, phòng ngủ cho người lớn tuổi và một phòng vệ sinh chung. Ảnh: Sohu Bàn ăn dài có thể phục vụ cùng lúc hơn mười người. Ảnh: Sohu Trong nhà còn có một phòng chiếu phim nhỏ. Ảnh: Sohu Ban công ngoài trời ở tầng 2 có tầm nhìn thoáng đãng, đứng từ đây có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp thiên nhiên của vùng nông thôn. Ảnh: Sohu

