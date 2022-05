BYD Seal - sedan điện từ 741 triệu đồng, "đối thủ" Tesla Model 3

Vào cuối tuần trước, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã chính thức tung ra thị trường nội địa mẫu xe mới mang tên Seal. Giá xe BYD Seal 2022 dao động sau ưu đãi chính phủ là 212.800 – 289.800 nhân dân tệ (tương đương 741 triệu – 1 tỷ đồng). Nó được chế tạo dựa trên khung gầm BYD e-platform 3.0 và áp dụng công nghệ CTB (Cell to Body). Về ngoại hình, BYD Seal 2022 mới là một mẫu sedan thể thao với dáng vẻ mượt mà và đường nóc dốc. Hệ số lực cản của nó là 0,219 Cd – tốt hơn một chút so với Porsche Taycan với 0,22 Cd. Các chi tiết ấn tượng khác của ngoại thất bao gồm đèn pha hẹp dài, phần capô thấp, tay nắm cửa bật ra, và cụm đèn hậu dài. Kích thước cụ thể của xe là dài 4.800 mm, rộng 1.875 mm, cao 1.460 mm, và trục cơ sở 2.920 mm, tất cả đều lớn hơn một chút so với đối thủ cùng phân khúc là Tesla Model 3. Nội thất của mẫu xe điện sang trọng mới mang nhiều phong cách “đại dương”, phù hợp với tên xe có nghĩa “hải cẩu”. Ví dụ, các cửa gió trong cabin có họa tiết gợn sóng và được trang trí với đường viền màu xanh lam đẹp mắt. Vô lăng xe có ba chấu và đáy phẳng, tạo nên hình dạng trông giống như đuôi cá. Đối với màn hình cảm ứng trung tâm, nó nằm nổi trên mặt táp lô, có đường kính lớn 15,6 inch, và có thể xoay ngang-dọc tùy ý. Như đã đề cập, BYD Seal được chế tạo dựa trên khung gầm BYD e-platform 3.0. Lợi ích chính của nó là tính an toàn, không gian rộng rãi, và sự thoải mái. Nó cũng sử dụng công nghệ CTB (Cell to Body), đồng nghĩa là bộ pin của xe được tích hợp vào khung. Với công nghệ CTB, phần sàn xe chính là lớp vỏ trên cùng của bộ pin. Nhà sản xuất Trung Quốc tuyên bố bộ pin có thể chịu được áp suất thậm chí 50 tấn. Hơn nữa, với công nghệ CTB, độ cứng xoắn của xe đạt tới 40.000 Nm/độ. BYD cũng rất tự hào về iTAC (Hệ thống Kiểm soát Mô-men xoắn Thông minh) của Seal. Nó có thể kiểm soát tốc độ của mỗi bánh xe sớm hơn 50 mili giây. BYD tuyên bố rằng hệ thống iTAC đã cho phép mẫu sedan mới vượt qua bài kiểm tra đánh lái (moose test) ở tốc độ 83,5 km/h. Đối với bộ pin, nhà sản xuất nói rằng mức tiêu thụ năng lượng của phiên bản Seal 4WD là 12,7 kWh/100km, và bộ pin cũng có thể sạc lại 300 km chỉ trong 15 phút. BYD Seal được cung cấp ra thị trường nội địa Trung Quốc với tất cả 4 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn Elite có hệ dẫn động cầu sau, bộ pin 61,44 kWh cho phạm vi 550 km, và giá bán là 212.800 nhân dân tệ (741 triệu đồng). Ở phiên bản thứ hai có tên Premium, nó sử dụng cùng một mô tơ điện và pin, nhưng có giá 225.800 RMB (786 triệu đồng). BYD chưa nêu chi tiết sự khác biệt của chúng. Phiên bản thứ ba gọi là Long Range với giá 262.800 nhân dân tệ (915 triệu đồng), nó vẫn có hệ dẫn động cầu sau nhưng đi kèm với mô tơ điện công suất 308 mã lực mạnh hơn và bộ pin lớn hơn. Dung lượng của bộ pin đạt 82,56 kWh với phạm vi hoạt động 700 km. Performance là tên của phiên bản cao cấp nhất với giá 289.800 nhân dân tệ (1 tỷ đồng), và nó có bổ sung thêm một mô tơ điện 215 mã lực ở trục trước, tạo thành hệ dẫn động 4WD. Bộ pin vẫn là 82,56 kWh, nhưng chỉ cung cấp phạm vi hoạt động 650 km vì bản Performance có trọng lượng nặng hơn cũng như công suất mạnh hơn. Tất cả các bản BYD Seal 2022 chạy điện đều có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 180 km/h. Sự khác biệt giữa chúng là thời gian gia tốc từ 0 - 100 km/h. Hai bản Seal Elite và Premium đều làm được điều đó trong 7,5 giây. Trong khi, bản Long Range có thể đạt mục tiêu trong 5,9 giây, và bản Performance sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong chỉ 3,8 giây. Video: Chi tiết BYD Seal lchạy điện của Trung Quốc.

