BYD Atto 3 từ 755 triệu đồng Thái Lan, “chung mâm” VinFast VF e34

Vào hồi đầu tháng 8 năm nay, hãng ôtô Trung Quốc BYD đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan. Đến nay, mẫu xe BYD Atto 3 chạy điện đầu tiên của hãng cũng đã có mặt tại thị trường Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe SUV điện BYD Atto 3 chỉ được phân phối với đúng 1 phiên bản là Extended Range. Mức giá xe BYD Atto 3 2022 khởi điểm từ 1,199 triệu Baht (khoảng 755 triệu đồng). Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, mẫu ôtô điện Trung Quốc này sở hữu chiều dài 4.455 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.615 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Nếu bán ở Việt Nam, BYD Atto 3 sẽ là đối thủ của VinFast VF e34 dù có kích thước nhỉnh hơn. Thuộc phiên bản Extended Range nên BYD Atto 3 tại Thái Lan được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 150 kW (khoảng 204 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Mô-tơ này đi với cụm pin BYD Blade Battery LFP với dung lượng 60,48 kWh và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7,3 giây, chạy được 480 km sau khi sạc theo tiêu chuẩn NEDC hoặc 420 km theo tiêu chuẩn WLTP. BYD Atto 3 hỗ trợ cả sạc chậm AC Type 2 hoặc sạc nhanh DC 80 kW. Thời gian sạc bằng bộ sạc AC là 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, mẫu ô tô này còn có thể cung cấp nguồn điện 2,2 kW để chạy các thiết bị điện ngoài xe, phù hợp với việc đi dã ngoại, cắm trại ngoài trời. Không chỉ có phạm vi hoạt động khá dài sau khi sạc pin, BYD Atto 3 còn được trang bị khá tốt, đúng như truyền thống của ô tô Trung Quốc. Cụ thể, mẫu SUV điện cỡ C này có đèn pha LED tự động, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và tính năng chờ dẫn đường, đèn hậu LED với đèn báo rẽ tuần tự, cửa cốp chỉnh điện, gương chiếu hậu có sấy kính/chỉnh điện/gập điện, vành hợp kim 18 inch, lốp 215/55R18, baga nóc và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chống kẹt. Bước vào bên trong BYD Atto 3, khách hàng Thái Lan sẽ bắt gặp không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những điểm nhấn màu xanh dương, tương phản với màu xám Hazy Gray. Ghế của mẫu ô tô điện này được bọc bằng chất liệu da tổng hợp. Ghế phụ lái có thể chỉnh điện 4 hướng trong khi ghế sau gập 60:40. Trước mặt người lái là vô lăng tích hợp phím chức năng... Bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch .. màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, có thể xoay ngang hoặc dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói sử dụng tiếng Anh và hệ thống âm thanh Dirac HD 8 loa. Bên cạnh đó là cổng USB Type A/Type C cho cả 2 hàng ghế, hệ thống đèn viền LED nội thất, ổ điện 12V, mở cửa bằng thẻ từ, điều hòa tự động và lọc không khí PM2.5. Ngay cả trang bị an toàn của BYD Atto 3 cũng rất đầy đủ. Ngoài 7 túi khí, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn có những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo có phương tiện chạy đến khi lùi. Bên cạnh đó, xe còn có camera 360 độ, 2 cảm biến trước, 4 cảm biến sau và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Khi mua BYD Atto 3, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn là đỏ, xanh dương, xám, xanh lá và trắng. - Hiện chưa rõ sau Thái Lan, BYD có bán xe ở Việt Nam hay không. Chỉ biết rằng, vào hồi tháng 5 năm nay, BYD cũng đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho 2 mẫu ôtô tại Việt Nam. 2 mẫu xe này được dự đoán là BYD Destroyer 05 và Cruiser 05. Do đó, rất có thể trong thời gian tới, BYD cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Video: Xe SUV điện BYD Atto 3 ra mắt tại Thái Lan.

Vào hồi đầu tháng 8 năm nay, hãng ôtô Trung Quốc BYD đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan. Đến nay, mẫu xe BYD Atto 3 chạy điện đầu tiên của hãng cũng đã có mặt tại thị trường Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe SUV điện BYD Atto 3 chỉ được phân phối với đúng 1 phiên bản là Extended Range. Mức giá xe BYD Atto 3 2022 khởi điểm từ 1,199 triệu Baht (khoảng 755 triệu đồng). Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, mẫu ôtô điện Trung Quốc này sở hữu chiều dài 4.455 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.615 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Nếu bán ở Việt Nam, BYD Atto 3 sẽ là đối thủ của VinFast VF e34 dù có kích thước nhỉnh hơn. Thuộc phiên bản Extended Range nên BYD Atto 3 tại Thái Lan được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 150 kW (khoảng 204 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Mô-tơ này đi với cụm pin BYD Blade Battery LFP với dung lượng 60,48 kWh và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7,3 giây, chạy được 480 km sau khi sạc theo tiêu chuẩn NEDC hoặc 420 km theo tiêu chuẩn WLTP. BYD Atto 3 hỗ trợ cả sạc chậm AC Type 2 hoặc sạc nhanh DC 80 kW. Thời gian sạc bằng bộ sạc AC là 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, mẫu ô tô này còn có thể cung cấp nguồn điện 2,2 kW để chạy các thiết bị điện ngoài xe, phù hợp với việc đi dã ngoại, cắm trại ngoài trời. Không chỉ có phạm vi hoạt động khá dài sau khi sạc pin, BYD Atto 3 còn được trang bị khá tốt, đúng như truyền thống của ô tô Trung Quốc. Cụ thể, mẫu SUV điện cỡ C này có đèn pha LED tự động, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và tính năng chờ dẫn đường, đèn hậu LED với đèn báo rẽ tuần tự, cửa cốp chỉnh điện, gương chiếu hậu có sấy kính/chỉnh điện/gập điện, vành hợp kim 18 inch, lốp 215/55R18, baga nóc và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chống kẹt. Bước vào bên trong BYD Atto 3, khách hàng Thái Lan sẽ bắt gặp không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những điểm nhấn màu xanh dương, tương phản với màu xám Hazy Gray. Ghế của mẫu ô tô điện này được bọc bằng chất liệu da tổng hợp. Ghế phụ lái có thể chỉnh điện 4 hướng trong khi ghế sau gập 60:40. Trước mặt người lái là vô lăng tích hợp phím chức năng... Bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch .. màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, có thể xoay ngang hoặc dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói sử dụng tiếng Anh và hệ thống âm thanh Dirac HD 8 loa. Bên cạnh đó là cổng USB Type A/Type C cho cả 2 hàng ghế, hệ thống đèn viền LED nội thất, ổ điện 12V, mở cửa bằng thẻ từ, điều hòa tự động và lọc không khí PM2.5. Ngay cả trang bị an toàn của BYD Atto 3 cũng rất đầy đủ. Ngoài 7 túi khí, mẫu ô tô điện Trung Quốc này còn có những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo có phương tiện chạy đến khi lùi. Bên cạnh đó, xe còn có camera 360 độ, 2 cảm biến trước, 4 cảm biến sau và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Khi mua BYD Atto 3, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn là đỏ, xanh dương, xám, xanh lá và trắng. - Hiện chưa rõ sau Thái Lan, BYD có bán xe ở Việt Nam hay không. Chỉ biết rằng, vào hồi tháng 5 năm nay, BYD cũng đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho 2 mẫu ôtô tại Việt Nam. 2 mẫu xe này được dự đoán là BYD Destroyer 05 và Cruiser 05. Do đó, rất có thể trong thời gian tới, BYD cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam. Video: Xe SUV điện BYD Atto 3 ra mắt tại Thái Lan.