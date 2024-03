Bugatti Type 35 - huyền thoại đặt nền móng cho loạt siêu xe

Bugatti Type 35 huyền thoại còn được biết đến là mẫu xe đua khác biệt và có thiết kế đảm bảo tính năng động, sự linh hoạt cũng như hiệu năng ấn tượng hàng đầu chưa từng có. Đồng thời, Type 35 sau này đã trở thành chiếc xe đua thành công nhất mọi thời đại dù xe từng có “màn chào sân” không tốt tại giải đua Grand Prix 1924 ở Lyon-Givors. Với tầm nhìn khác biệt cũng như sự tinh tế trong từng chi tiết, ông Ettore Bugatti muốn tạo ra chính chiếc Type 35 của ông như một chiếc xe đua thuần thực sự. Tuy vậy, hành trình tiến đến “ngôi vương” của siêu xe Bugatti Type 35 không suôn sẻ như nhiều người nghĩ, trái lại lần đầu mẫu xe này ra mắt đã phải trải qua những sự cố gian nan. Tại giải đua Grand Prix 1924 tổ chức tại Lyon, Câu lạ bộ ôtô de France đã tổ chức chặng đua 35 vòng trên quãng đường dài 23,1 km đã có 5 chiếc Type 35 cùng tham gia tranh tài. Những chiếc xe đã được lái từ Molsheim đến Lyon mà không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Trong quá trình lái xe, các tấm bảo vệ phía trước bộ tản nhiệt và nắp ca-pô phía trước người lái đã được lắp cùng với nhiệt kế trên nắp bộ tản nhiệt nhưng thông số vận hành của xe được đưa ra ổn định. Chính vì vậy, khi cuộc đua đang diễn ra, các tay đua Jean Chassagne, Pierre de Vizcaya, Leonico Garnier, Ernest Friderich và Bartolomeo “Meo” Costantini dường như không thể lường trước được những rủi ro có thể xảy ra trên đường đua. Đầu tiên, những chiếc lốp đặc biệt dành cho Type 35 gặp sự cố khi lỗi đầu tiên xảy ra ngay ở vòng đua đầu tiên, trên xe của de Vizcaya. Đến vòng đua thứ ba, mặt lốp không may bị tách ra khỏi thành lốp, hé lộ một sự cố không đáng có trước 100.000 khán giả đang theo dõi cuộc đua. Sau đó, các phần gai lốp bong ra khỏi lốp của Chassagne bị vướng vào tay lái, xe của Costantini gặp phải các vấn đề về làm mát do rò rỉ khớp hàn trong ống tràn của bộ tản nhiệt dẫn đến việc một mảnh gai quấn quanh cần số. Sự cố này đã dẫn đến việc xe của ông bị cong cần số, không thể chọn số 2 hoặc số 4, dẫn đến hộp số bị hỏng và cuối cùng ông phải dừng lại cuộc đua ở đây. Tuy nhiên, Costantini sau đó đã nhận được giải thưởng khi là người có thời gian hoàn thành một vòng đua ngắn nhất. Ngoài ra, một số xe khác cũng gặp sự cố dân đến việc tay đua có vị trí cao nhất trong số những xe Bugatti Type 35 đã về đích ở vị trí thứ bảy. Các cuộc điều tra sau cuộc đua cho thấy vấn đề về lốp là do lỗi sản xuất. Những lốp này đã không được nung nóng đúng cách để mang lại cho lốp thành phẩm những đặc tính mong muốn, từ đây ảnh hưởng đến độ bền của lốp khi hoạt động trên đường đua cường độ cao. Sau khi thay đổi thông số kỹ thuật lốp và nhà cung cấp, Ettore Bugatti đã viết trong một lá thư rằng ông đã lái chiếc xe Type 35 đi 520 km từ Strasbourg đến Paris với lốp mới cùng tốc độ trung bình gần 100 km/h. Sau đó, Ettore Bugatti tiếp tục tuyên bố rằng: “10 chiếc Type 35 sau đó đã được chế tạo và hầu như đều được bán cho khách hàng. Một số xe đã được giao và mang lại niềm vui lái xe thú vị cho chủ sở hữu. Người ta có thể sử dụng những chiếc xe này để dễ dàng di chuyển trong thị trấn cũng như trong bất kỳ cuộc đua nào. Tôi hy vọng trong dịp tới sẽ thể hiện rõ hơn chất lượng của mẫu xe này.” Ettore Bugatti đã thực hiện điều này trong giải Grand Prix ở San Sebastian. Tại giải đua này, tay đua Costantini một lần nữa lập thành tích hoàn thành một vòng đua nhanh nhất và giành vị trí thứ hai. Ngay sau đó, xe đua Bugatti Type 35 dần được phát triển và hoàn thiện hơn nữa để trở thành kẻ chiến thắng của nhiều cuộc đua về sau này. Thành công trên đường đua chỉ là một phần trong thành tựu của chiếc xe mang tính biểu tượng cho thương hiệu Bugatti. Mẫu xe này đồng thời cũng đạt được nhiều thành công về mặt thương mại, giúp Bugatti có thể bán Type 35 cho khách hàng với số lượng nhiều hơn.Sau những thành tựu trên đường đua, mẫu xe tiếp tục được cải tiến hơn nữa thông qua một loạt nâng cấp giúp mẫu xe trở nên mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và linh hoạt hơn. Chính từ sự quyết tâm của Ettore Bugatti đã giúp tạo ra một trong những chiếc xe đua thành công nhất mọi thời đại. Vieo: Ngắm huyền thoại Bugatti Type 35B Grand Prix.

