Bugatti Chiron Profilée - hypercar độc nhất thế giới lên sàn đấu giá

Tuy vậy, dự án Bugatti Chiron bản Profilée này đã chưa từng được sản xuất thương mại và cho tới nay, thương hiệu mới quyết định hoàn thiện mẫu xe này với tư cách là một chiếc xe độc nhất vô nhị. Giống như Veyron trước đó, Chiron đã có rất nhiều phiên bản đặc biệt trong suốt vòng đời của mẫu xe. Profilée được cho là một trong số đó vì Bugatti đã dự định sản xuất một số lượng nhỏ nhưng với tất cả 500 xe được đặt hàng sản xuất, cuối cùng hãng chir sản xuất một chiếc Bugatti Chiron Profilée độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, mẫu xe đã được phát triển hoàn thiện và sau đó đã được phê duyệt để sản xuất cho thị trường châu Âu. Quá trình phát triển Chiron Profilée bắt đầu vào mùa thu năm 2020 sau khi Bugatti nhận được yêu cầu từ những khách hàng muốn có một thiết kế có phần “bớt dữ dằn” hơn về Pur Sport. Mẫu xe đã được loại bỏ cánh gió sau đồ sộ để tạo ra một bộ phận khí động học tinh tế hơn nhiều, giúp chiếc Hypercar bám sát mặt đường ở tốc độ tối đa 380 km/h. Ở phía trước, mẫu xe có các khe hút gió lớn hơn so với Chiron thông thường và lưới tản nhiệt hình móng ngựa mở rộng để nạp nhiều không khí hơn vào các bộ tản nhiệt. Luồng không khí được tối ưu hóa hơn nữa nhờ một bộ chia được thiết kế lại cũng giúp tăng lực ép ở trục trước. Bugatti đã sơn chiếc xe có một không hai này bằng màu Argent Atlantique độc quyền kết hợp với sợi carbon lộ ra ngoài với tông màu Bleu Royal Carbon cho phần thân dưới Bộ mâm xe của Profilée cũng không dùng chung với bất kỳ chiếc Chiron nào khác và được sơn màu xanh tím than Le Patron để hài hòa với phần thân dưới. Các điểm nhấn bằng nhôm bóng hoàn thiện những thay đổi ở bên ngoài. Về mặt cơ học, lò xo của hệ thống treo cứng hơn 10% so với của Pur Sport và trục sau có buồng âm nhiều hơn 50% để có lực kéo tốt hơn khi vào cua. Bugatti cho biết những thay đổi này đã được thực hiện mà không ảnh hưởng đến mức độ thoải mái mà Chiron đã mang lại. Trên mẫu xe này, khối động cơ W16 8.0 lít Quad-turbo tạo ra công suất cực khủng ở mức 1.479 mã lực, ít hơn so với 1.578 mã lực của các mẫu xe khác như Centodieci và Super Sport 300+. Với khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,3 giây và từ 0 – 200 km/h trong 5,5 giây, Bugatti Chiron Profilée là một trong những chiếc xe thương mại có khả năng tăng tốc nhanh nhất từ trước đến nay. Tốc độ tối đa cao hơn 30 km/h so với của Pur Sport, tốc độ tối đa "chỉ" được giới hạn ở mức 350 km/h. Dựa trên Pur Sport, tỷ số truyền đã được rút ngắn 15% so với Chiron Sport. Khoang nội thất của xe là chiếc Chiron đầu tiên được hoàn thiện bằng da dệt sau khi sử dụng hơn 2.500 mét dải da. Ghế được bọc da hai màu Gris Rafale và Deep Blue với họa tiết chần bông. Bugatti đã cập nhật bảng điều khiển trung tâm để bao gồm lớp khảm khung anot hóa màu đen để hiển thị logo Profilée. RM Sotheby's sẽ bán đấu giá Bugatti Chiron Profilée vào ngày 1/2/2023 và Bugatti cho biết một phần số tiền thu được sẽ được quyên góp với mục đích từ thiện. Profilée thực sự là cơ hội cuối cùng để mua một chiếc ô tô mới với động cơ W16 vì những mẫu xe độc đáo như chiếc Mistral roadster và Bolide chỉ dành cho đường đua đã được bán hết. Video: Giới thiệu Bugatti Chiron Profilée siêu hiếm.

Tuy vậy, dự án Bugatti Chiron bản Profilée này đã chưa từng được sản xuất thương mại và cho tới nay, thương hiệu mới quyết định hoàn thiện mẫu xe này với tư cách là một chiếc xe độc nhất vô nhị. Giống như Veyron trước đó, Chiron đã có rất nhiều phiên bản đặc biệt trong suốt vòng đời của mẫu xe. Profilée được cho là một trong số đó vì Bugatti đã dự định sản xuất một số lượng nhỏ nhưng với tất cả 500 xe được đặt hàng sản xuất, cuối cùng hãng chir sản xuất một chiếc Bugatti Chiron Profilée độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, mẫu xe đã được phát triển hoàn thiện và sau đó đã được phê duyệt để sản xuất cho thị trường châu Âu. Quá trình phát triển Chiron Profilée bắt đầu vào mùa thu năm 2020 sau khi Bugatti nhận được yêu cầu từ những khách hàng muốn có một thiết kế có phần “bớt dữ dằn” hơn về Pur Sport. Mẫu xe đã được loại bỏ cánh gió sau đồ sộ để tạo ra một bộ phận khí động học tinh tế hơn nhiều, giúp chiếc Hypercar bám sát mặt đường ở tốc độ tối đa 380 km/h. Ở phía trước, mẫu xe có các khe hút gió lớn hơn so với Chiron thông thường và lưới tản nhiệt hình móng ngựa mở rộng để nạp nhiều không khí hơn vào các bộ tản nhiệt. Luồng không khí được tối ưu hóa hơn nữa nhờ một bộ chia được thiết kế lại cũng giúp tăng lực ép ở trục trước. Bugatti đã sơn chiếc xe có một không hai này bằng màu Argent Atlantique độc quyền kết hợp với sợi carbon lộ ra ngoài với tông màu Bleu Royal Carbon cho phần thân dưới Bộ mâm xe của Profilée cũng không dùng chung với bất kỳ chiếc Chiron nào khác và được sơn màu xanh tím than Le Patron để hài hòa với phần thân dưới. Các điểm nhấn bằng nhôm bóng hoàn thiện những thay đổi ở bên ngoài. Về mặt cơ học, lò xo của hệ thống treo cứng hơn 10% so với của Pur Sport và trục sau có buồng âm nhiều hơn 50% để có lực kéo tốt hơn khi vào cua. Bugatti cho biết những thay đổi này đã được thực hiện mà không ảnh hưởng đến mức độ thoải mái mà Chiron đã mang lại. Trên mẫu xe này, khối động cơ W16 8.0 lít Quad-turbo tạo ra công suất cực khủng ở mức 1.479 mã lực, ít hơn so với 1.578 mã lực của các mẫu xe khác như Centodieci và Super Sport 300+. Với khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,3 giây và từ 0 – 200 km/h trong 5,5 giây, Bugatti Chiron Profilée là một trong những chiếc xe thương mại có khả năng tăng tốc nhanh nhất từ trước đến nay. Tốc độ tối đa cao hơn 30 km/h so với của Pur Sport, tốc độ tối đa "chỉ" được giới hạn ở mức 350 km/h. Dựa trên Pur Sport, tỷ số truyền đã được rút ngắn 15% so với Chiron Sport. Khoang nội thất của xe là chiếc Chiron đầu tiên được hoàn thiện bằng da dệt sau khi sử dụng hơn 2.500 mét dải da. Ghế được bọc da hai màu Gris Rafale và Deep Blue với họa tiết chần bông. Bugatti đã cập nhật bảng điều khiển trung tâm để bao gồm lớp khảm khung anot hóa màu đen để hiển thị logo Profilée. RM Sotheby's sẽ bán đấu giá Bugatti Chiron Profilée vào ngày 1/2/2023 và Bugatti cho biết một phần số tiền thu được sẽ được quyên góp với mục đích từ thiện. Profilée thực sự là cơ hội cuối cùng để mua một chiếc ô tô mới với động cơ W16 vì những mẫu xe độc đáo như chiếc Mistral roadster và Bolide chỉ dành cho đường đua đã được bán hết. Video: Giới thiệu Bugatti Chiron Profilée siêu hiếm.