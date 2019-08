Bugatti Centodieci - siêu xe hơn 206 tỷ đồng lộ diện

Ban đầu, siêu xe giới hạn số lượng này được cho là sẽ có tên Bugatti EB110 Hommage. Tuy nhiên, có vẻ như tên gọi chính thức của siêu xe Bugatti Centodieci đã được đặt cho nó. Trong tiếng Ý, cái tên "Centodieci" này vốn có nghĩa là "110". Không có gì ngạc nhiên khi Centodieci được phát triển dựa trên siêu xe Bugatti Chiron. Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên cho thấy Bugatti Centodieci sở hữu phần thân vỏ khác biệt đáng kể so với Chiron và gợi liên tưởng đến EB110 Super Sport. Trên đầu xe của Bugatti Centodieci hoàn toàn mới xuất hiện lưới tản nhiệt hình móng ngựa quen thuộc nhưng có kích thước nhỏ hơn loại dùng cho Chiron. Có vẻ như lưới tản nhiệt của Bugatti Centodieci mới ngang bằng với loại dùng cho EB110 Super Sport. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED nằm ngang có thiết kế mỏng đến bất ngờ. Thêm vào đó là hốc gió có thiết kế mới và bộ chẻ khí trước bằng sợi carbon nổi bật hơn với viền sơn màu trắng. Bên sườn của Bugatti Centodieci xuất hiện bộ vành hợp kim sơn màu trắng phối đen ấn tượng. Nằm sau bộ vành này là cùm phanh màu đỏ đập vào mắt. Ngoài ra, Bugatti Centodieci còn được bổ sung cửa mới và thanh ba-bô-lê dành riêng cho siêu xe này. Trong khi đó, 5 lỗ hình tròn nằm ngay sau cửa sổ bên sườn của Bugatti Centodieci rõ ràng là được lấy cảm hứng từ EB110 Super Sport. Tuy nhiên, chi tiết này có vẻ chỉ được dùng để trang trí chứ không có tác dụng cụ thể nào. Đằng sau, Bugatti Centodieci được trang bị cánh gió đuôi cố định màu đen cỡ lớn, cụm đèn hậu LED đã thay đổi thiết kế so với Chiron và bộ khuếch tán sơn màu trắng. Nằm hai bên bộ khuếch tán gió này là 4 ống xả hình tròn nằm dọc. Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh của không gian nội thất bên trong Bugatti Centodieci. Dự đoán, nội thất của mẫu siêu xe giới hạn số lượng này cũng được thay đổi đáng kể so với Bugatti Chiron. Trong khi đó, động cơ của Bugatti Centodieci dự kiến vẫn là máy xăng W16, dung tích 8.0 lít với 4 bộ tăng áp, tạo ra công suất tối đa 1.479 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm giống Chiron. Theo một số nguồn tin, xe sẽ chỉ được sản xuất với số lượng đúng 10 chiếc và có giá Bugatti Centodieci khởi điểm lên đến 8,9 triệu USD (206,4 tỷ đồng). Với giá bán này, Centodieci là siêu xe hiện đại đắt thứ 2 của Bugatti hiện nay, sau La Voiture Noire độc nhất vô nhị có giá 19 triệu USD. Video: Ngắm siêu phẩm Bugatti Centodieci trị giá triệu đô.

