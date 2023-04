"Bò già" Lamborghini Murcielago của đại gia Việt lộ diện sau 3 năm... mất tích

Số lượng dòng siêu xe Lamborghini Murcielago tại Việt Nam ước tính có khoảng 8 chiếc, trong số này, có 1 xe tiêu chuẩn, 4 xe thuộc bản LP640-4 coupe, 1 xe Lamborghini Murcielago LP640-4 Roadster và cuối cùng chính là xe Lamborghini Murcielago SV độc nhất Việt Nam, tất nhiên các xe này đều được tính theo diện nhập thẳng về các kho cảng của nước ta, không phải mang biển Campuchia. Như vậy, giới mê xe sẽ khá tò mò việc Lamborghini Murcielago đầu tiên về nước từ năm 2008 đến nay hiện đang ở đâu, ngoại hình ra sao? Câu trả lời đã có trong 1 bức ảnh mới được 1 nhóm chuyên về siêu xe Lamborghini Việt Nam đăng tải. Hình ảnh được chụp lại cho thấy, chiếc Lamborghini Murcielago đầu tiên về Việt Nam có mặt trong 1 xưởng dịch vụ sửa chữa xe tại quận Tân Bình, đây là lần hiếm hoi hình ảnh chiếc xe này xuất hiện trên mạng xã hội kể từ khi xe bị bắt gặp đăng kiểm ở Hà Nội. Còn nhớ cách đây 3 năm, hình ảnh chiếc Lamborghini Murcielago màu cam có mặt tại trạm đăng kiểm Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe, lý do là ngoại hình xe có gói độ body kit của phiên bản giới hạn mang tên gọi Lamborghini Murcielago LP670-4 SV. Và nếu như bạn nghĩ rằng chủ nhân của chiếc Lamborghini Murcielago độ SV không đủ tài chính để chơi siêu xe thật, phải mua xe cũ để độ lại nhầm to, doanh nhân này sở hữu đâu đó gần 10 chiếc siêu xe và xe siêu sang tại Việt Nam. Thú vị hơn, Lamborghini Murcielago SV độc nhất Việt Nam sau khi được ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán lại cho 1 showroom xe ở quận 5, chính là người này đã mua lại. Như vậy, hiện tay chơi này đang nắm giữ 2 chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago SV với 1 xe thuộc hàng "zịn", mang số thứ tự 46/350 xe sản xuất toàn cầu (thực tế dòng Lamborghini Murcielago LP670-4 SV chỉ kịp sản xuất 186 xe), và xe còn lại là bản độ lên từ Lamborghini Murcielago tiêu chuẩn. So với lần lộ diện cách đây 3 năm, hiện ngoại hình "bò già" Lamborghini Murcielago độ body kit bản giới hạn không có gì thay đổi, bao gồm luôn bộ mâm độ được không ít người yêu xe đánh giá không phù hợp lắm sau khi xe đã độ body kit Lamborghini Murcielago SV. Siêu xe Lamborghini Murcielago độ body kit SV sử dụng động cơ V12, dung tích 6.2 lít, sản sinh công suất tối đa 572 mã lực và mô-men xoắn cực đại 649 Nm. Siêu xe này mất thời gian 3,8 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Murcielago LP640 Roadster.

