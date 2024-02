BMW Z4 M40i 2024 hộp số sàn đắt hơn tự động tới 85 triệu đồng

Hãng xe sang Đức vừa cho giới thiệu một phiên bản đặc biệt của mẫu xe BMW Z4 M40i 2024 mới với tên gọi “Pure Impulse Edition” tại khu vực châu Âu, đồng thời dùng tên “Handschalter” (hộp số sàn trong tiếng Đức) tại khu vực Anh Quốc và Bắc Mỹ. Mặc dù hộp số sàn không phải là thứ xa lạ với dòng xe Z4, nhưng đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở cấp cấu hình M40i, đồng nghĩa với kết hợp cùng động cơ 6 xy-lanh. Bên cạnh đó, điểm nhấn của bản Pure Impulse Edition/Handschalter này còn có bộ mâm 20 inch tại các bánh sau và hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng thể thao nhạy bén hơn. BMW Z4 M40i 2024 hộp số sàn vẫn vận hành bằng khối động cơ xăng tăng áp B58 với 6 xy-lanh thẳng hàng và dung tích 3.0L, với công suất 387 mã lực PS (285 kW) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Khi đi cùng hộp số sàn, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4,2 giây, tức là hơi chậm hơn chút so với thời gian 3,9 giây lúc dùng hộp số tự động. Tuy nhiên cách biệt đó dường như không phải là vấn đề, vì những người mong muốn được sử dụng hộp số sàn với động cơ 6 xy-lanh này đã đòi hỏi BMW phải đáp ứng từ tận 5 năm trước, khi Z4 G29 mới ra mắt lần đầu. Các tín đồ BMW cũng phải chấp nhận đi sau những người dùng Toyota, khi mẫu GR Supra đã có combo số sàn-máy xăng 6 xy-lanh từ năm 2022. Để “bù đắp”, BMW đưa thêm rất nhiều cải tiến vào Z4 M40i 2024 số sàn. Cụm trục sau và bộ vi sai M được chuyển sang từ M240i, thanh chống lật phía trước vững chắc hơn, bộ giảm chấn thích ứng và hệ thống lái trợ lực điện được điều chỉnh lại cho phù hợp với cảm giác sang số thủ công. Chọn mua bản Pure Impulse Edition/Handschalter, khách hàng cũng sẽ có thể trang bị cho chiếc xe của mình màu sơn ánh kim mà không tốn thêm chi phí so với các bản khác. Cùng với đó là sự bổ sung 2 màu sơn ánh kim độc quyền Individual đối với bản đặc biệt này, bao gồm xanh lục San Remo Green và xanh lục đậm Frozen Deep Green. Nội thất bản Pure Impulse Edition/Handschalter cũng được thừa hưởng ưu đãi, trang bị da thật Vernasca mà không bị tính thêm chi phí, nên nhiều khả năng khách hàng sẽ chọn phương án này thay vì bọc da tổng hợp Sensatec. Người mua cũng được chọn giữa 5 tông màu chất liệu nội thất, hoặc có thể chọn bọc da nhung Alcantara nếu muốn. BMW cho biết, Z4 M40i 2024 phiên bản Pure Impulse Edition/Handschalter. Mức giá xe BMW Z4 M40i 2024 số sàn sẽ cao hơn 3.500 USD (85 triệu đồng) so với bản số tự động, vốn đang được định giá ở mức 67.000 USD (1,6 tỷ đồng). Video: BMW Z4 M40i 2024 phiên bản Pure Impulse Edition.

Hãng xe sang Đức vừa cho giới thiệu một phiên bản đặc biệt của mẫu xe BMW Z4 M40i 2024 mới với tên gọi “Pure Impulse Edition” tại khu vực châu Âu, đồng thời dùng tên “Handschalter” (hộp số sàn trong tiếng Đức) tại khu vực Anh Quốc và Bắc Mỹ. Mặc dù hộp số sàn không phải là thứ xa lạ với dòng xe Z4, nhưng đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở cấp cấu hình M40i, đồng nghĩa với kết hợp cùng động cơ 6 xy-lanh. Bên cạnh đó, điểm nhấn của bản Pure Impulse Edition/Handschalter này còn có bộ mâm 20 inch tại các bánh sau và hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng thể thao nhạy bén hơn. BMW Z4 M40i 2024 hộp số sàn vẫn vận hành bằng khối động cơ xăng tăng áp B58 với 6 xy-lanh thẳng hàng và dung tích 3.0L, với công suất 387 mã lực PS (285 kW) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Khi đi cùng hộp số sàn, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4,2 giây, tức là hơi chậm hơn chút so với thời gian 3,9 giây lúc dùng hộp số tự động. Tuy nhiên cách biệt đó dường như không phải là vấn đề, vì những người mong muốn được sử dụng hộp số sàn với động cơ 6 xy-lanh này đã đòi hỏi BMW phải đáp ứng từ tận 5 năm trước, khi Z4 G29 mới ra mắt lần đầu. Các tín đồ BMW cũng phải chấp nhận đi sau những người dùng Toyota, khi mẫu GR Supra đã có combo số sàn-máy xăng 6 xy-lanh từ năm 2022. Để “bù đắp”, BMW đưa thêm rất nhiều cải tiến vào Z4 M40i 2024 số sàn. Cụm trục sau và bộ vi sai M được chuyển sang từ M240i, thanh chống lật phía trước vững chắc hơn, bộ giảm chấn thích ứng và hệ thống lái trợ lực điện được điều chỉnh lại cho phù hợp với cảm giác sang số thủ công. Chọn mua bản Pure Impulse Edition/Handschalter, khách hàng cũng sẽ có thể trang bị cho chiếc xe của mình màu sơn ánh kim mà không tốn thêm chi phí so với các bản khác. Cùng với đó là sự bổ sung 2 màu sơn ánh kim độc quyền Individual đối với bản đặc biệt này, bao gồm xanh lục San Remo Green và xanh lục đậm Frozen Deep Green. Nội thất bản Pure Impulse Edition/Handschalter cũng được thừa hưởng ưu đãi, trang bị da thật Vernasca mà không bị tính thêm chi phí, nên nhiều khả năng khách hàng sẽ chọn phương án này thay vì bọc da tổng hợp Sensatec. Người mua cũng được chọn giữa 5 tông màu chất liệu nội thất, hoặc có thể chọn bọc da nhung Alcantara nếu muốn. BMW cho biết, Z4 M40i 2024 phiên bản Pure Impulse Edition/Handschalter. Mức giá xe BMW Z4 M40i 2024 số sàn sẽ cao hơn 3.500 USD (85 triệu đồng) so với bản số tự động, vốn đang được định giá ở mức 67.000 USD (1,6 tỷ đồng). Video: BMW Z4 M40i 2024 phiên bản Pure Impulse Edition.