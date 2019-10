BMW M4 Coupe 2021 lại gây sốc với lưới tản nhiệt siêu to

Khuynh hướng thiết kế đơn giản sẽ mang lại ít rủi ro hơn cho khách hàng, đảm bảo giá trị bán lại của những mẫu xe cũ. Tuy nhiên, BMW mới đây đã đi một nước cờ táo bạo với thiết kế lưới tản nhiệt gây tranh cãi trên mẫu xe BMW M4 Coupe 2021 mới. Trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc thiết kế Adrian van Hooydonk cho biết: “Là 1 công ty, bạn liên tục phải thay đổi. Giây phút bạn dừng lại sẽ khiến bạn dễ bị vượt qua. Thị trường ngày nay cạnh tranh rất khốc liệt hơn bao giờ hết. Và điều khó khăn nhưng cần làm đó là thay đổi, ngay cả trong lúc bạn đang thành công. Trong trường hợp không thành công, bạn sẽ nhận được những lời chỉ trích rằng bạn cần thay đổi, điều đó khiến mọi thứ trở nên rắc rối.” Những thay đổi lớn trong thiết kế của BMW được biết đến rộng rãi với sự bắt đầu của X7, cũng như bản facelift của 7-Series. Mặc dù nhận được nhiều sự giễu cợt từ báo chí song phản hồi từ phía khách hàng là rất tích cực về những nét tươi mới này. Bên cạnh lưới tản nhiệt 2 quả thận “siêu to ngổ ngáo” bố trí theo chiều thẳng đứng, phần đầu của chiếc BMW M4 Coupe hoàn toàn mới này còn tạo ấn tượng mạnh mẽ ở thiết kế cản trước sống động với các hốc hút gió lớn và góc cạnh, trong khi cặp đèn pha LED cực mảnh tạo hình như cặp mắt mãnh thú đang lườm chằm chằm. Vẻ khỏe khoắn cứng cáp ở thân xe thể hiện qua những đường gân ở bên hông và “bờ vai” vạm vỡ trên hốc bánh sau ăn liền với đường đuôi với các chi tiết được vuốt cong uốn lượn điệu nghệ. Kiểu dáng coupe cuốn hút trên xe còn được BMW tài tình bẻ góc ở những điểm quan trọng để tạo nên sự khác biệt, hòa quyện giữa sự mềm mại với một hình ảnh tươi mới cứng cáp hơn so với các dòng xe coupe thuôn mượt truyền thống. Các bộ mâm cỡ lớn 21-inch thiết kế 5 chấu kép kiểu chữ Y góp phần tăng thêm vẻ chắc khỏe cho ngoại hình. Phần đuôi của BMW M4 cũng được tạo hình một cách cầu kỳ, có cảm giác mở rộng theo bề ngang. Việc tạo các vùng bậc khiến đuôi xe như một tác phẩm điêu khắc có chủ đích với điểm nhấn chính là đèn hậu LED và cặp chụp ống xả kiểu hình tứ giác góc cạnh càng tô đậm vẻ nam tính. Như vậy, với mẫu Concept 4, hãng đang hé lộ thiết kế thế hệ mới cho dòng BMW 4 Series 2021 mới, và có thể dự kiến sẽ tung ra bản thương mại vào năm 2020. Video: BMW M4 Coupe 2021 lại gây sốc với lưới tản nhiệt siêu to.

