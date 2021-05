BMW M4 Competition 2021 mui trần ra mắt, khởi điểm gần 2 tỷ đồng

Mẫu xe thể thao mới này sẽ có mặt tại thị trường Mỹ vào tháng 10 năm nay. Tương tự với phiên bản M4 Competition Coupe, BMW M4 Competition Convertible 2021 mới sử dụng động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Đi kèm với động cơ trên là hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Tuy nhiên, khác với xDrive được trang bị trên các mẫu X-Series, BMW M4 Competition Convertible mui trần vẫn ưu tiên sử dụng cầu sau với 4 chế độ là 2WD, 4WD và 4WD Sport. Với các trang bị trên, M4 Competition Convertible có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,6 giây. Xe được giới hạn vận tốc tối đa ở mức 250 km/h. Tuy nhiên, khách hàng có thể đạt vận tốc 280 km/h với gói tùy chọn M Driver.



Xe cũng được trang bị hệ thống vi sai Active M thể thao, hệ thống treo thích ứng Adaptive M và hệ thống phanh M Compound. Cụ thể, hệ thống phanh này sử dụng kẹp phanh 6 piston với đường kính đĩa phanh 380 mm ở cầu trước. Cầu sau được trang bị kẹp phanh 1 piston với đường kính đĩa phanh 370 mm.



Khách hàng cũng có thể đặt thêm tùy chọn hệ thống phanh hiệu suất cao M Carbon Ceramic với kẹp phanh sơn màu vàng kim cũng như đĩa phanh đường kính 400 mm ở cầu trước và 380 mm ở cầu sau.



Một điểm nổi bật so với thế hệ M4 mui trần trước đây là phần mui gập điện dạng cứng được thay thế bởi phần mui làm từ vải bạt cao cấp. Chi tiết này có khối lượng nhẹ hơn phiên bản mui cứng đến 40%, đồng thời giảm trọng lượng tổng thể của xe cũng như hạ thấp trọng tâm của xe xuống.



Cơ cấu đóng mở mui mất khoảng 18 giây cho mỗi lần kích hoạt, đồng thời có khả năng vận hành với vận tốc lên đến 50 km/h. BMW cũng thiết kế thêm một kính chắn gió sau với cơ cấu nhiều lớp dùng để cách nhiệt, cách âm tốt hơn.



Khách hàng có thể lựa chọn 2 màu vải mui, bao gồm màu đen Moonlight Black hoàn toàn mới. Khi gập hoàn toàn phần mui, khoang hành lý của xe sẽ có dung tích khoảng 255 lít, tăng 34 lít so với thế hệ trước đây.



BMW M4 Convertible vẫn sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt quả thận cỡ lớn, đầy tranh cãi. Một số trang bị tương đồng giữa 2 mẫu xe như hệ thống đèn pha LED, cản trước và sau táo bạo hơn… Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim nhẹ với kích thước 19 inch ở cầu trước và 20 inch ở cầu sau.



Nội thất xe cũng khá nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch và bảng đồng hồ táp-lô kỹ thuật số 12,3 inch. Đi kèm là vô lăng thể thao bọc da cao cấp, ốp nhôm nội thất, hệ thống đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Harman-Kardon.



Tại thị trường Mỹ, xe được đi kèm trang bị tiêu chuẩn vô lăng thể thao bọc da có sưởi và logo M phát sáng ở lưng ghế. Khách hàng cũng có thể đặt thêm tùy chọn ghế thể thao bucket seat M Carbon với khối lượng nhẹ hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng 9,5 kg.



Về các trang bị an toàn, M4 Competition Convertible được trang bị kèm với chức năng Adaptive Cruise Control, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái, hàng ghế trước thông gió và sưởi, ốp nội thất sợi carbon… giá xe BMW M4 Competition Convertible 2021 có mức khởi điểm khoảng 86.300 USD (tương đương 1,98 tỷ đồng).

Video: Giới thiệu BMW M4 Competition 2021 mui trần mới.





