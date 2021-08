BMW iX3 2022 bản M Sport lộ diện trước ngày ra mắt

Mẫu xe sẽ được ra mắt chính thức tại triển lãm ôtô IAA Munich sắp diễn ra. Về tổng thể, BMW iX3 2022 mới được nâng cấp nhiều chi tiết như cản trước, cản sau hay cả hệ thống đèn chiếu sáng của xe cũng được trang bị với đèn dạng khối tạo hình. Hệ thống lưới tản nhiệt hình quả thận BMW được thiết kế lớn hơn, đèn chiếu sáng phía trước mỏng hơn trước khoảng 10 mm và phần cản trước được thiết kế lại hoàn toàn với những đường nét quen thuộc từ những chiếc BMW M Performance. Thiết kế mới của cản trước xe chịu ảnh hưởng lớn từ BMW X3 M với hai hốc gió bên được tạo hình góc cạnh, hốc gió ở giữa được mở rộng nhằm tăng vẻ dữ dằn cho phần cản trước của xe. Tuy nhiên, hai viền hốc gió vẫn được trang bị đường màu i Blue nhằm biểu thị phiên bản điện hóa đặc trưng của những mẫu BMW thuộc dòng này. Phần cản sau của BMW iX3 2022 bản M Sport cũng được thay thế với chi tiết mới có nét tương đồng với “người anh em” X3 M với bộ khuếch tán được kéo dài ra phía sau đầy góc cạnh. Phần nhô ra của cản sau được hoàn thiện với dạng khối thay vì thiết kế mềm mại truyền thống. Khuếch tán của xe cũng được viền màu i Blue đặc trưng. Ngoài ra, cụm đèn hậu của iX3 2022 cũng được thay thế thành đèn dạng khối với viền LED nổi bao quanh thừa hưởng từ mẫu BMW X3 mới. Sở dĩ BMW iX3 mới được hoàn thiện với các chi tiết thể thao chính là do xe được trang bị gói nâng cấp M Sport tiêu chuẩn. Thay cho bộ mâm cũ có kích thước 19 inch trên iX3, thương hiệu cũng đem tới trang bị mâm có thiết kế khí động học mới có kích thước 20 inch. Xe được trang bị tiêu chuẩn với đèn chiếu sáng LED thích ứng và khách hàng có thể đặt hàng tùy chọn đèn chiếu sáng BMW Laserlight hiện đại. Trong nội thất, iX3 2022 cũng nhận được một số nâng cấp như hệ thống màn hình hiển thị kỹ thuật số có kích thước lên tới 12,3 inch và hệ thống màn hình giải trí cũng sẽ được mở rộng hơn so với thế hệ trước. Bảng điều khiển trung tâm của xe được thiết kế lại hoàn toàn với cửa gió điều hòa mới, hệ thống điều hòa được thiết kế tích hợp gọn gàng lại và phần dưới của bảng điều khiển được đơn giản hóa so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, khu vực điều khiển với cần số được thiết kế lại và nút Start/Stop cũng được chuyển xuống khu vực cần số. Các nút điều chỉnh chế độ lái cũng được đặt dưới khu vực này nhằm tạo thuận lợi trong việc điều khiển xe. Xe còn được trang bị hệ thống ghế thể thao bọc da đục lỗ Sensatec mới và các tấm ốp trang trí nội thất màu tối Aluminium Rhombicle mới được trang bị tiêu chuẩn. Một số chi tiết như cần số, nút Start/Stop và vô lăng của xe cũng được tô điểm với màu xanh i Blue nổi bật. Xe được trang bị hệ thống pin pin 80 kWh cung cấp năng lượng cho động cơ điện gắn phía sau sản sinh công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Thiết lập này cho phép mẫu xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong vòng 6,8 giây và tốc độ tối đa của xe được giới hạn điện tử ở mức 180 km/h. Theo bài kiểm tra WTLP, iX3 2022 có khả năng hoạt động trong phạm vi 460 km cho mỗi lần sạc đầy. Xe được trang bị hệ thống sạc nhanh lên tới 150 kW với khả năng đi được tới 100 km sau 10 phút sạc. Nếu người dùng sạc điện tại nhà với BMW Wallbox 11 kW, chiếc iX3 có thể sạc từ 0 - 100% trong khoảng 7,5 giờ. BMW iX3 2022 cũng sẽ được bán ra với biến thể "Inspiring" đi kèm với lớp sơn ngoại thất màu metallic, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp sau tự động với loạt trang bị như hệ thống treo thích ứng, ghế chỉnh điện, vô lăng thể thao và điều hòa tự động ba vùng, hệ thống kiểm soát khí hậu với chức năng sưởi phía trước. Phiên bản cao cấp hơn “Impressive” sẽ được trang bị với mâm xe 20 inch cùng hệ thống kính cách âm, màn hình hiển thị HUD, nội thất bọc da Vernasca cùng hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon... Video: Xem trước BMW X3 2022 chạy điện thế hệ mới.

