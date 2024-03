BMW 5-Series 2024 từ hơn 2,4 tỷ sắp về Việt Nam có gì hay?

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2024 (BIMS 2024) đang diễn ra ở Thái Lan, gian hàng của BMW thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của BMW 5-Series 2024 mới. Theo đó tại xứ sở chùa Vàng, xe được phân phối với hai phiên bản 520d M Sport Pro và 530e M Sport Pro Mức giá xe BMW 5-Series 2024 đề xuất lần lượt là 3,609 triệu baht (khoảng 2,460 tỷ đồng) và 3,779 triệu baht (khoảng 2,576 tỷ đồng). Một số nguồn tin từ tư vấn bán hàng tại đại lý BMW ở Việt Nam cho biết, 5-Series 2024 sẽ về nước vào khoảng cuối năm nay. Mẫu xe sedan BMW 5-Series 2024 hạng sang này sẽ được lắp ráp trong nước hoàn toàn. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được hãng xác nhận. So với thế hệ trước, BMW 5-Series 2024 có khá nhiều thay đổi. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm CLAR của BMW. Ở thế hệ mới này, BMW 5-Series được gia tăng đáng kể về kích thước. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.060 x 1.900 x 1.515 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.995 mm. Như vậy, chiều dài xe đã tăng 86,4 mm và trục cơ sở kéo dài thêm 20 mm so với đời trước. Bên cạnh đó, thiết kế của BMW 5-Series 2024 cũng được tinh chỉnh khá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, cá tính và thể thao hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp với dải đèn BMW Iconic Glow ở đường viền. Xe còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Adaptive LED linh hoạt, đi kèm đèn định vị được thiết kế tối giản, thay thế cho kiểu dáng móc câu truyền thống. BMW 5-Series 2024 sở hữu bộ mâm đa chấu 20 inch. Ở phía sau, mẫu sedan hạng sang có đèn hậu LED được thiết kế mảnh mai hơn đời cũ. Cuối cùng, các chi tiết crôm sáng bóng truyền thống đã được thay thế bằng màu sơn đen, càng làm tăng thêm vẻ thể thao cho chiếc sedan. Nếu như ở ngoại thất, những thay đổi còn khá dè dặt thì ở nội thất, các kỹ sư của BMW gần như đã “lột xác” toàn diện cho mẫu xe này. Nội thất của BMW 5-Series 2024 nổi bật với màn hình kép cỡ lớn kết hợp giữa loại 12,3 inch và 14,9 inch cảm ứng, tích hợp trợ lý ảo thông minh BMW Intelligent Personal Assistant, đi kèm hệ điều hành bản iDrive 8.5 mới nhất. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt các tiện ích cao cấp khác như: hệ thống điều khiển qua cử chỉ tay lẫn khẩu lệnh, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số truyền thống thay bằng lẫy gạt nhỏ gọn. Đặc biệt, ở lần lên đời này, 5-Series thế hệ mới mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới thú vị hơn với tính năng chơi game trong xe khi xe đang đỗ, chẳng hạn như lúc xe đang đỗ để sạc lại pin. Trên phiên bản 520d M Sport Pro, xe được trang bị dàn âm thanh 12 loa Harman Kardon. Trong khi đó, bản 530e M Sport Pro sở hữu dàn loa Bowers & Wilkins cao cấp. Về truyền động, BMW 5-Series 2024 tại Thái Lan có hai tùy chọn động cơ. Theo đó, phiên bản 520d sử dụng động cơ diesel I4, dung tích 2.0L tăng áp, công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong khi đó, phiên bản 530e sử dụng hệ truyền động hybrid xăng - điện có cắm sạc. Trong đó, động cơ xăng I4 2.0L tăng áp cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 300Nm. Động cơ điện sử dụng bộ pin 22,1kWh cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 265Nm. Theo thông tin từ hãng, 5-Series 2024 là dòng xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường chủ động, tích hợp tính năng xác nhận bằng mắt. Xe có thể đề xuất chuyển làn, người lái có thể xác nhận điều này bằng cách nhìn vào gương ngoại thất để xác nhận việc chuyển làn. Khi điều kiện giao thông cho phép, hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường chủ động có thể tự động thực hiện các chuyển động đánh lái chuyển làn. Ngoài ra, 5-Series mới nhất còn được trang bị tính năng hỗ trợ đỗ xe với hỗ trợ lùi. Khi kích hoạt chế độ hỗ trợ đỗ xe chuyên nghiệp, thao tác đỗ xe tự động lên đến 200 mét có thể được điều khiển từ bên trong xe hoặc bằng điện thoại thông minh từ bên ngoài xe. Video: Giới thiệu sedan hạng sang BMW 5-Series 2024 mới.

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2024 (BIMS 2024) đang diễn ra ở Thái Lan, gian hàng của BMW thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của BMW 5-Series 2024 mới. Theo đó tại xứ sở chùa Vàng, xe được phân phối với hai phiên bản 520d M Sport Pro và 530e M Sport Pro Mức giá xe BMW 5-Series 2024 đề xuất lần lượt là 3,609 triệu baht (khoảng 2,460 tỷ đồng) và 3,779 triệu baht (khoảng 2,576 tỷ đồng). Một số nguồn tin từ tư vấn bán hàng tại đại lý BMW ở Việt Nam cho biết, 5-Series 2024 sẽ về nước vào khoảng cuối năm nay. Mẫu xe sedan BMW 5-Series 2024 hạng sang này sẽ được lắp ráp trong nước hoàn toàn. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được hãng xác nhận. So với thế hệ trước, BMW 5-Series 2024 có khá nhiều thay đổi. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm CLAR của BMW. Ở thế hệ mới này, BMW 5-Series được gia tăng đáng kể về kích thước. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.060 x 1.900 x 1.515 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.995 mm. Như vậy, chiều dài xe đã tăng 86,4 mm và trục cơ sở kéo dài thêm 20 mm so với đời trước. Bên cạnh đó, thiết kế của BMW 5-Series 2024 cũng được tinh chỉnh khá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, cá tính và thể thao hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp với dải đèn BMW Iconic Glow ở đường viền. Xe còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Adaptive LED linh hoạt, đi kèm đèn định vị được thiết kế tối giản, thay thế cho kiểu dáng móc câu truyền thống. BMW 5-Series 2024 sở hữu bộ mâm đa chấu 20 inch. Ở phía sau, mẫu sedan hạng sang có đèn hậu LED được thiết kế mảnh mai hơn đời cũ. Cuối cùng, các chi tiết crôm sáng bóng truyền thống đã được thay thế bằng màu sơn đen, càng làm tăng thêm vẻ thể thao cho chiếc sedan. Nếu như ở ngoại thất, những thay đổi còn khá dè dặt thì ở nội thất, các kỹ sư của BMW gần như đã “lột xác” toàn diện cho mẫu xe này. Nội thất của BMW 5-Series 2024 nổi bật với màn hình kép cỡ lớn kết hợp giữa loại 12,3 inch và 14,9 inch cảm ứng, tích hợp trợ lý ảo thông minh BMW Intelligent Personal Assistant, đi kèm hệ điều hành bản iDrive 8.5 mới nhất. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt các tiện ích cao cấp khác như: hệ thống điều khiển qua cử chỉ tay lẫn khẩu lệnh, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số truyền thống thay bằng lẫy gạt nhỏ gọn. Đặc biệt, ở lần lên đời này, 5-Series thế hệ mới mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới thú vị hơn với tính năng chơi game trong xe khi xe đang đỗ, chẳng hạn như lúc xe đang đỗ để sạc lại pin. Trên phiên bản 520d M Sport Pro, xe được trang bị dàn âm thanh 12 loa Harman Kardon. Trong khi đó, bản 530e M Sport Pro sở hữu dàn loa Bowers & Wilkins cao cấp. Về truyền động, BMW 5-Series 2024 tại Thái Lan có hai tùy chọn động cơ. Theo đó, phiên bản 520d sử dụng động cơ diesel I4, dung tích 2.0L tăng áp, công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong khi đó, phiên bản 530e sử dụng hệ truyền động hybrid xăng - điện có cắm sạc. Trong đó, động cơ xăng I4 2.0L tăng áp cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 300Nm. Động cơ điện sử dụng bộ pin 22,1kWh cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 265Nm. Theo thông tin từ hãng, 5-Series 2024 là dòng xe đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường chủ động, tích hợp tính năng xác nhận bằng mắt. Xe có thể đề xuất chuyển làn, người lái có thể xác nhận điều này bằng cách nhìn vào gương ngoại thất để xác nhận việc chuyển làn. Khi điều kiện giao thông cho phép, hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường chủ động có thể tự động thực hiện các chuyển động đánh lái chuyển làn. Ngoài ra, 5-Series mới nhất còn được trang bị tính năng hỗ trợ đỗ xe với hỗ trợ lùi. Khi kích hoạt chế độ hỗ trợ đỗ xe chuyên nghiệp, thao tác đỗ xe tự động lên đến 200 mét có thể được điều khiển từ bên trong xe hoặc bằng điện thoại thông minh từ bên ngoài xe. Video: Giới thiệu sedan hạng sang BMW 5-Series 2024 mới.