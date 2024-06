Bị vợ chê Mercedes-AMG G63 như máy cày, 9X Việt tậu Lamborghini Urus S

Mới đây, 1 đại gia sinh năm 1990, kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ viện đã gây choáng khi chia sẻ về chiếc biển số 30K-898.98, mới được mình mua lại, để nhằm đăng ký cho chiếc siêu SUV Lamborghini Urus S gần 15 tỷ đồng. Cụ thể, chiếc biển số này đã được đấu giá từ tháng 12 năm ngoái, và trúng đấu giá 735 triệu đồng. Được biết, trước khi mua chiếc xe siêu SUV này, vị đại gia ngành thẩm mỹ từng bị vợ chê chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 của mình không êm ái, và còn ví như xe máy cày. Ngay sau khi mang chiếc siêu SUV Lamborghini Urus về garage, đại gia này đã được vợ khen xe đẹp, mạnh mẽ nhưng êm ái. Số lượng dòng xe Lamborghini Urus S tại Việt Nam giờ đây được nhập về khá nhiều, 1 phần là do đơn vị phân phối chính hãng đưa ra mức giá quá tốt. Chiếc xe Lamborghini Urus S của đại gia này có màu vàng, nội thất màu đen cùng điểm nhấn sọc vàng. Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus của đại gia thẩm mỹ này thuộc bản S, tức nâng cấp giữa vòng đời, với những thay đổi khác biệt ở cản trước/sau, ống xả và bộ mâm theo xe. Ngoài ra, logo Urus S xuất hiện trên nẹp sườn, ngay trước bánh sau, cũng là dấu hiệu nhận biết rõ nhất. Về nội thất, Urus S tập trung vào việc mang đến cho người dùng trải nghiệm thoải mái cùng sự sang trọng, tiện nghi bên trong cabin. Trong xe sử dụng chủ yếu vật liệu carbon và da lộn. Urus S có 2 tùy chọn màu nội thất gồm Bi-color Sportivo và Bi-color Sophisticated với các màu chủ đạo như kem, nâu và vàng nhạt. Ngoài ra, thiết kế và trang bị trong nội thất của chiếc siêu SUV Lamborghini Urus S này không khác nhiều so với đời trước như: vô lăng ba chấu đậm chất thể thao, tích hợp nhiều nút bấm, các cửa gió điều hòa, đồng hồ kỹ thuật số, màn hình nằm ẩn bên trong táp-lô… Khả năng kết nối trong Urus S bao gồm chức năng định vị dẫn đường được kết nối, các tính năng bảo mật và một số dịch vụ điều khiển trong xe. Các dịch vụ này cũng có thể được quản lý thông qua khả năng kết nối tích hợp điện thoại thông minh, với sự cải tiến của điều khiển đồng hồ thông minh bao gồm chức năng chìa khóa xe ảo. Lamborghini Urus S cung cấp đến 7 chế độ lái gồm Strada, Sport, Corsa, Ego trên đường thường cùng các chế độ địa hình khác nhau như Terra (offroad), Neve (tuyết) và Sabbia (cát). Trái tim của Lamborghini Urus S vẫn là động cơ tăng áp kép V8, dung tích 4.0L cho ra công suất 656 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Hộp số của Lamborghini Urus S là loại tự động 8 cấp, kết hợp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh với vi sai cầu trước, vi sai trung tâm Torsen và vi sai chủ động tại cầu sau. Sức mạnh này giúp Urus S tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây và 0-200 km/h trong 12,5 giây. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Lamborghini Urus S được công bố bán ra chính hãng từ 14,259 tỷ đồng. So với mức giá bán của Lamborghini Urus 2023 công bố trước đó là 13,1 tỷ đồng, phiên bản S có giá cao hơn là 1,105 tỷ đồng. Video: Lamborghini Urus S độ option từ TOPCAR Design & Novitec.

