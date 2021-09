Bị chê "lòe loẹt", Genesis GV60 thêm màu thanh lịch chỉ 50.000 USD

Genesis GV60 2021 mới là mẫu xe mở đường của thương hiệu xe sang Hàn Quốc ở mảng xe điện. GV60 được phát triển dựa trên nền tảng mô-đun Electric-Global Modular Platform tương tự như Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6. Màn ra mắt của mẫu Kia EV6 chạy điện này hồi cuối tháng 8 đã gây sốt không ít trong cộng đồng yêu xe. Tuy nhiên, sắc vàng chói chang của GV60 khiến cho nhiều người không hài lòng và lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình của xe. Nhiều người cũng cho rằng màu sắc này không phù hợp với một thương hiệu xe sang. Tuy nhiên, Genesis đã công bố thêm loạt ảnh chính thức mới nhằm xóa đi suy nghĩ này. Genesis GV60 trong màu ngoại thất trắng và nội thất sáng màu khá đẹp và thanh lịch. Sắc màu mới cũng giúp người dùng chú ý vào những chi tiết điểm nhấn khá hay ho của xe như phần mái xe, dàn mâm kim cương hay hệ thống đèn độc đáo. Về ngoại hình, Genesis GV60 có phần đuôi xe kiểu fastback với một cánh lướt gió cố định. Đi cùng là chiều cao xe thấp khiến GV60 trông giống một chiếc hatchback cao hơn là một chiếc crossover. Tổng thể của chiếc EV mới trông cá tính hơn là sang trọng. Phần thiết kế thú vị nhất là mui xe vỏ sò. Mặc dù là một chiếc crossover, nhưng mẫu xe này lại có khoảng sáng gầm khá thấp GV60 sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Athletic Elegance". Mặt trước của GV60 có thiết kế đèn pha "Quad Lamps" và lưới tản nhiệt Crest quen thuộc của Genesis. Lưới tản nhiệt này đã được tạo hình lại, nhỏ hơn so với các mẫu Genesis khác. Tuy nhiên, so với các mẫu Genesis chạy xăng thông thường thì GV60 vẫn kém hấp dẫn hơn. Về màn hình, xe có đến 4 màn hình trong nội thất. Trong đó, màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số nối dài với nhau tạo thành một mặt phẳng liên tục. Ngoài ra, có thể thấy 2 màn hình nhỏ ở gần cửa sổ xe. Đây có thể là màn hình thay cho các gương chiếu hậu 2 bên, giống như Audi và Lexus. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn chưa được chấp nhận ở một số thị trường (như Mỹ) nên hãng vẫn chuẩn bị gương chiếu hậu như thông thường. Ở khu vực điều khiển trung tâm, có thể thấy chi tiết núm xoay số đặc biệt, từng xuất hiện trên mẫu Genesis X Concept. Bên trên, có một núm xoay để điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Quả cầu pha lê Crystal Sphere này có thể chiếu sáng ngay cả khi xe tắt máy giúp tăng thêm tính thẩm mỹ của xe. Phiên bản thanh lịch của GV60 có cụm điều khiển màu xanh nhạt khá đẹp, khác với màu xanh dương ở bản cũ. Do chung nền tảng, GV60 có tỷ lệ tương tự như Ioniq 5 và EV6, mang hương hướng của một chiếc hatchback. Dự kiến Genesis GV60 sẽ có lựa chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu, sử dụng một hoặc 2 mô-tơ điện và gói pin 58 kWh hoặc 77 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa khoảng 500 km. Đặc biệt, GV60 còn có khả năng sạc không dây, giúp khách hàng dùng xe một cách thuận tiện hơn. Genesis GV60 sử dụng phần cứng hỗ trợ sạc không dây cung cấp bởi WiTricity - công ty công nghệ sạc không dây có trụ sở tại Mỹ. Tính năng này sẽ được triển khai và thử nghiệm đầu tiên trên các xe GV60 bán tại Hàn Quốc bắt đầu từ cuối năm nay. Nếu kết quả khả quan và nhận được phản hồi tốt, công nghệ này có thể sẽ được áp dụng ở các xe GV60 tại nhiều thị trường khác. Chiếc xe điện cũng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống điện 800V cho phép khả năng sạc nhanh nhất hiện nay. Xe dự kiến sẽ được bán ra tại Mỹ trong nửa cuối năm 2022 với mức giá xe Genesis GV60 2021 khởi điểm hơn 50.000 USD. Các thông tin kỹ thuật về GV60 cùng giá bán chi tiết sẽ được hãng chia sẻ nhiều hơn vào nửa cuối năm nay. Video: Giới thiệu Genesis GV60 2021 chạy điện mới.

