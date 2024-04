Bentley Continental GTC Mulliner "kích độc" đính kim cương và vàng trắng

Chiếc Grand Tourer - Bentley Continental GTC Mulliner hàng độc sang trọng được kết hợp giữa màu sắc ngoại thất tinh tế nhưng nội thất lại được hoàn thiện với các chi tiết phức tạp, điển hình là trang trí mặt dây chuyền nạm kim cương sáng bóng trên bảng điều khiển trung tâm được chế tác bằng vàng trắng 18 Carat. Ngoại thất của Bentley x Boodles Mulliner Edition Continental GTC được sơn màu xám Porpoise Grey, tương phản với nội thất màu be sang trọng. Ngoại thất của xe cũng được trang bị các chi tiết mạ chrome được kết hợp với các điểm nhấn màu hồng nhạt Powder Pink đặc trưng của Boodles trên bộ chia phía trước líp hông, bộ khuếch tán phía sau và cánh lướt gió phía sau. Mulliner cũng trang bị cho chiếc xe mui trần siêu sang bộ mâm có kích thước 22 inch được hoàn thiện bằng Vonfram hoàn thiện tinh xảo với hai tông màu. Khoang nội thất của xe được bọc da màu be là mặt dây chuyền “Be Boodles Bentley” làm bằng kim cương và vàng trắng khảm vào bảng điều khiển trung tâm. Các chi tiết ốp trang trí trên bảng điều khiển và các tấm ốp cửa được làm kết hợp từ chất liệu Piano Linen với lớp veneer Autumn Stone 200 triệu năm tuổi và đường viền màu hồng phấn đặc trưng của thương hiệu. Ngoài ra, khoang nội thất xe cũng được trang trí các họa tiết thêu thủ công với tổng cộng 278.566 mũi khâu và 6 giờ để hoàn thành. Các chi tiết như cửa gió, các nút bấm được trang trí vàng 24 Carat được hoàn thiện nhờ bàn tay của những người thợ kim hoàn của Boodle. Logo của công ty trang sức cùng với năm thành lập 1798 được đính trên phần vè trước, bảng điều khiển, bậc cửa và đèn chào mừng trên Continental GTC. Về hiệu năng, chiếc xe sang Anh Quốc vẫn được trang bị động cơ W12 6.0 lít tăng áp kép tạo ra công suất 641 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, truyền sức mạnh tới bốn bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép tám cấp. Chiếc xe độc nhất này sẽ được ra mắt vào ngày 11 tháng 4 tại đại lý Jack Barclays Bentley ở London. Mẫu xe đặc biệt này sẽ được chào bán sau lần ra mắt công chúng đầu tiên nhưng mức giá xe Bentley Continental GTC Mulliner hiện không được tiết lộ. Tuy nhiên, với những trang bị đắt giá trên xe như vàng hay kim cương, mức giá của chiếc xe chắc chắn sẽ đắt hơn nhiều so với một chiếc Continental GTC cơ bản. VIdeo: Xem chi tiết Bentley Continental GTC Mulliner siêu sang.

Chiếc Grand Tourer - Bentley Continental GTC Mulliner hàng độc sang trọng được kết hợp giữa màu sắc ngoại thất tinh tế nhưng nội thất lại được hoàn thiện với các chi tiết phức tạp, điển hình là trang trí mặt dây chuyền nạm kim cương sáng bóng trên bảng điều khiển trung tâm được chế tác bằng vàng trắng 18 Carat. Ngoại thất của Bentley x Boodles Mulliner Edition Continental GTC được sơn màu xám Porpoise Grey, tương phản với nội thất màu be sang trọng. Ngoại thất của xe cũng được trang bị các chi tiết mạ chrome được kết hợp với các điểm nhấn màu hồng nhạt Powder Pink đặc trưng của Boodles trên bộ chia phía trước líp hông, bộ khuếch tán phía sau và cánh lướt gió phía sau. Mulliner cũng trang bị cho chiếc xe mui trần siêu sang bộ mâm có kích thước 22 inch được hoàn thiện bằng Vonfram hoàn thiện tinh xảo với hai tông màu. Khoang nội thất của xe được bọc da màu be là mặt dây chuyền “Be Boodles Bentley” làm bằng kim cương và vàng trắng khảm vào bảng điều khiển trung tâm. Các chi tiết ốp trang trí trên bảng điều khiển và các tấm ốp cửa được làm kết hợp từ chất liệu Piano Linen với lớp veneer Autumn Stone 200 triệu năm tuổi và đường viền màu hồng phấn đặc trưng của thương hiệu. Ngoài ra, khoang nội thất xe cũng được trang trí các họa tiết thêu thủ công với tổng cộng 278.566 mũi khâu và 6 giờ để hoàn thành. Các chi tiết như cửa gió, các nút bấm được trang trí vàng 24 Carat được hoàn thiện nhờ bàn tay của những người thợ kim hoàn của Boodle. Logo của công ty trang sức cùng với năm thành lập 1798 được đính trên phần vè trước, bảng điều khiển, bậc cửa và đèn chào mừng trên Continental GTC. Về hiệu năng, chiếc xe sang Anh Quốc vẫn được trang bị động cơ W12 6.0 lít tăng áp kép tạo ra công suất 641 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, truyền sức mạnh tới bốn bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép tám cấp. Chiếc xe độc nhất này sẽ được ra mắt vào ngày 11 tháng 4 tại đại lý Jack Barclays Bentley ở London. Mẫu xe đặc biệt này sẽ được chào bán sau lần ra mắt công chúng đầu tiên nhưng mức giá xe Bentley Continental GTC Mulliner hiện không được tiết lộ. Tuy nhiên, với những trang bị đắt giá trên xe như vàng hay kim cương, mức giá của chiếc xe chắc chắn sẽ đắt hơn nhiều so với một chiếc Continental GTC cơ bản. VIdeo: Xem chi tiết Bentley Continental GTC Mulliner siêu sang.