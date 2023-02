Bentley Continental GT First Edition "siêu lướt" không dưới 20 tỷ tại Việt Nam

Năm 2019 đánh dấu dịp kỷ niệm 100 năm thương hiệu Bentley ra đời (1919) và đó cũng là thời điểm một số mẫu xe đặc biệt xuất hiện tại Việt Nam. Tiêu biểu nhất chính là chiếc Bentley Continental GT First Edition màu xanh dương Sequin Blue cực kỳ ấn tượng này, được đưa về theo diện chính hãng kèm mức giá không dưới 20 tỷ đồng. Dòng xe siêu sang Bentley Continental GT luôn được mệnh danh là sự hòa trộn hoàn hảo giữa vẻ đẹp quý tộc với những đường nét hiện đại và thể thao. Ký hiệu GT viết tắt của Grand Tourer nhấn mạnh rằng đây là chiếc xe thể thao siêu sang 2 cửa - 4 chỗ ngồi thoải mái và tiện nghi bậc nhất trên phạm vi toàn thế giới, đồng thời mang dấu ấn đặc trưng của Bentley với phong cách trẻ trung năng động. Trong danh mục Continental GT thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới của Bentley kể từ năm 2018 trở đi có tới 4 phiên bản khác nhau, gồm 2 cấu hình động cơ (W12 và V8) và 2 kiểu thân xe là coupe và convertible. Bản Continental GT Coupe W12 có khả năng tăng tốc nhanh nhất khi chỉ cần 3,7 giây để hoàn thành quãng đường 0-100km/h, chính là chiếc màu xanh Sequin Blue này. Chỉ những chiếc được Bentley sản xuất đầu tiên, gửi tới tay khách hàng sớm nhất mới được mang trên mình danh hiệu cao quý "First Edition". So với những bản tiêu chuẩn được xuất xưởng muộn hơn về sau này, các xe "First Edition" có riêng hàng loạt chi tiết vô cùng độc đáo, kèm với loạt tùy chọn cao cấp được trang bị sẵn nhằm tạo nên vị thế vượt trội. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc Bentley Continental GT First Edition thể hiện được vẻ cuốn hút với nước sơn màu xanh dương Sequin Blue bao phủ gần như toàn bộ thân xe, bao gồm cả ốp gương chiếu hậu ngoài, cản trước cũng như cản sau, tạo nên một thể thống nhất về ngoại hình. Hệ thống đèn chiếu sáng với công nghệ Matrix LED được tạo hình khối pha lê. Những đường viền kim loại sáng bóng quanh thân xe đồng điệu với lưới tản nhiệt lộng lẫy. Nắp ca-pô dài và phần đuôi xe vuốt từ kính sau xuống cốp. Có sẵn gói trang bị Mulliner Driving Specification, chiếc xe này sở hữu bộ mâm 22-inch phối 2 màu Đen và phay bóng kiểu cách. Bộ lốp hiệu năng cao Pirelli P Zero kích cỡ 275/35ZR22 ở bánh trước và 315/30ZR22 ở bánh sau.Bentley Continental GT bản First Edition này có thêm huy hiệu biểu tượng lá quốc kỳ Anh được lồng vào số "1" cách điệu ở giữa, gắn ở hai bên hông thân trước cũng như xuất hiện trong nội thất ở vị trí cạnh cửa gió trên bảng táp-lô phía bên hành khách trước. Một huy hiệu khác có số "12" được đặt ở khe gió trên vòm bánh trước, cho thấy bên trong chiếc xe này là khối động cơ W12 mạnh mẽ nhất của Bentley. Phần thân xe có cấu trúc tiên tiến cứng hơn 5%, nhưng ứng dụng chất liệu nhôm siêu nhẹ qua đó giúp khối lượng của xe giảm tới 80 kg so với thế hệ trước và đóng góp vào hiệu năng tổng thể. Động cơ W12 6.0L TSI với bộ turbo tăng áp kép với công nghệ đỉnh cao hàng đầu thế giới, mang đến âm thanh đặc trưng không thể nhầm lẫn và vượt trội hoàn toàn so với những kiểu động cơ V12 thông thường. Continental GT với động cơ W12 đạt công suất 626 mã lực (467 kW / 635 PS) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 900 Nm trong dải tua từ 1.350 - 4.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD chủ động. Xe có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 333 km/h dù tự trọng rất lớn tới 2.244 kg. Đây là mức hiệu năng vận hành cực kỳ ấn tượng, ngang ngửa với nhiều siêu xe thể thao hiện đại. Hệ dẫn động AWD chủ động cho phép tùy biến phân chia lực kéo trước/sau thích ứng theo điều kiện và tình huống lái xe khác nhau. Hệ thống VDS có thể giảm mức tiêu hao nhiên liệu bằng cách tạm ngắt toàn bộ các van nạp và xả, vòi phun và bộ đánh lửa của một hàng xi-lanh (6 xi-lanh) và chỉ để một hàng còn lại hoạt động trong điều kiện tải nhẹ. Continental GT thế hệ mới còn được trang bị tính năng cực kỳ ưu việt mang tên Bentley Dynamic Ride. Đây là hệ thống điều khiển chống nghiêng dùng điện 48V, có tác dụng kiểm soát và điều chỉnh các bộ truyền động trên thanh chống lật của từng trục bánh để hoàn thiện khả năng kiểm soát chiếc xe. Với công nghệ này, cảm giác điều khiển xe đạt tới độ chính xác cao hơn và linh hoạt hơn, cũng như tăng cường độ tiện nghi êm ái. Góp phần quan trọng vào chức năng của Bentley Dynamic Ride là hệ thống treo khí nén với các bộ giảm xóc khí nén 3 khoang được cải tiến triệt để về sự mềm mại ở trạng thái thư giãn cũng như độ cứng vững ở chế độ vận hành thể thao. Hệ thống lái vô-lăng trợ lực điện EPAS mới mang đến độ phản hồi chính xác cực cao và đáp ứng tốt hơn trong nhiều tình huống cũng như thay đổi theo tốc độ. Hệ thống phanh thép hiệu năng cao của xe với tổng cộng tới 28 piston (trên cả 4 bánh). Phanh đĩa trước kích cỡ 420 mm kết hợp với bộ kẹp tới 10-piston trên từng đĩa phanh, trong khi phanh đĩa sau 380 mm đi kèm với bộ kẹp 4-piston.Bên trong nội thất Continental GT First Edition là không gian ấm áp và quý phái, trang nhã được tạo nên bởi 2 gam màu kem Linen và xanh hoàng tộc Imperial Blue. Hai màu da này được phối cho ghế ngồi, vô-lăng, bảng táp-lô và cửa xe. Đan xen vào đó là những mảng ốp gỗ veneer hoàn thiện 2 tông gồm màu hổ phách Liquid Amber phía trên và màu đen Grand Black phía dưới. Các loại vật liệu tự nhiên đều được tuyển chọn gắt gao và xử lý kỹ lưỡng. Họa tiết giác cắt kim cương quen thuộc của Bentley được thể hiện trên da bọc cửa và lưng ghế ngồi, cũng như ở các viền núm xoay điều khiển trên bảng trung tâm, như núm xoay chọn chế độ lái, 2 núm xoay điều chỉnh nhiệt độ và các núm xoay nhỏ hơn khác. Đặc biệt trên tựa đầu có dòng chữ First Edition được thêu tay tạo đẳng cấp riêng. Bảng táp-lô của Continental GT thế hệ mới có thiết kế mở rộng, bay bổng theo phương ngang với các đường chủ đạo liền mạch từ chính giữa tới hai cửa xe. Tất cả những sự tinh tế giao thoa đem lại những cảm xúc đặc biệt cho người ngồi trong xe, cảm nhận được những giá trị đẳng cấp hàng đầu trong thiết kế ô tô. Ngoài những giá trị vững bền với thời gian, Bentley cũng bắt kịp xu thế hiện đại và tăng cường khả năng kết nối tương tác cho người điều khiển với cụm "Bentley Rotating Display” đặt ở chính giữa bảng táp-lô xe. 3 mặt có thể xoay thay đổi qua nút bấm. Một mặt là “che giấu” ốp gỗ đồng bộ với toàn dải mặt táp-lô, một mặt là thiết kế 3 đồng hồ analog (nhiệt độ, la bàn và đếm thời gian chronometer) và mặt thứ 3 là màn hiển thị trung tâm cảm ứng chạm 12,3-inch – màn hiển thị kỹ thuật số MMI chất lượng cao. Chiếc Continental GT First Edition này được trang bị dàn âm thanh thương hiệu NAIM, đạt đẳng cấp audiophile với 18 loa, 2 shaker, bộ ampli 20 kênh và 8 chế độ DSP cùng bass chủ động, tổng công suất 2.200 W đồng thời là tùy chọn âm thanh cao cấp nhất mà Bentley có thể đem lại cho khách hàng. Ngoài ra, các ghế ngồi trước Comfort Seat có thể chỉnh điện 20 hướng, và tích hợp sưởi ấm, làm mát và massage, tạo nên những chuẩn mực mới, đem lại sự thoải mái tối đa cho người ngồi. Bộ điều khiển Drive Dynamic Control, thông qua núm xoay ở bệ trung tâm, cho phép người lái dễ dàng chọn 4 chế độ lái khác nhau: Comfort Mode, Bentley Mode, Sport Mode và Custom Mode. Theo từng chế độ lái, hệ thống treo, động cơ, hộp số và các hệ thống điều khiển khung sườn cũng điều chỉnh thích ứng với chế độ được chọn, tạo nên các đặc tính và cảm xúc lái đa dạng. Người lái có thể cài đặt theo sở thích các hệ thống liên quan với chế độ Custom Mode để tạo ra đặc tính lái ưa thích cho riêng mình. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Continental GT.

