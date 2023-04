Cận cảnh Beijing X55 mới chỉ từ 338 triệu đồng - “xịn sò” hơn cả X7

Beijing Rubik's Cube là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào cuối năm ngoái. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, hãng BAIC tiếp tục mang Beijing Rubik's Cube hay X55 đến trưng bày và giới thiệu. Beijing Rubik's Cube trên thực tế chính là thế hệ mới của dòng xe X55 hiện đang bán tại Việt Nam. Ở những thị trường ngoài Trung Quốc như Nam Phi, Beijing Rubik's Cube hiện cũng đã được phân phối dưới cái tên X55. Beijing X55 2023 mới sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.620 mm, chiều rộng 1.886 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm. So với Beijing X7 2023, mẫu xe này ngắn hơn 135 mm, hẹp hơn 6 mm, thấp hơn 35 mm và chiều dài cơ sở kém 65 mm. Tuy nhiên, Beijing X55 2023 lại sở hữu thiết kế nổi bật hơn nhằm thu hút giới trẻ. Điểm nhấn của mẫu SUV cỡ C này nằm ở lưới tản nhiệt với những mắt lưới sơn cùng màu thân xe. Thêm vào đó là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe khá "bắt trend". Nằm phía trên là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" trong khi đèn pha đặt bên dưới, ở hai bên lưới tản nhiệt. Ở giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày là khe gió hẹp và nẹp màu đen bóng. Trong khi đó, bên dưới đèn pha có thêm khe gió nằm dọc. Ngoài ra, Beijing X55 2023 còn sở hữu hốc gió trung tâm rộng, tích hợp hộp chứa radar của các hệ thống trợ lái nâng cấp ADAS. Bên cạnh đó là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, có thể tự động bật lên khi người lái cầm chìa khóa xe tới gần. Khi người lái ra khỏi xe và đóng cửa, tay nắm cửa sẽ tự động thu lại rồi khóa cửa Phía sau Beijing X55 2023 là cụm đèn hậu thanh mảnh, được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa. Trong khi đó, cản sau của xe được sơn màu đen, tích hợp bộ khuếch tán gió giả. Tương tự ngoại thất, nội thất của Beijing X55 2023 cũng hướng tới giới trẻ cả về mặt thiết kế lẫn công nghệ. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất bọc da với những điểm nhấn màu tương phản như chỉ khâu ghế và viền cửa gió điều hòa. Trước mặt người lái là vô lăng điều khiển nhiệt độ thông minh với thiết kế vát đáy thể thao và tích hợp phím chức năng. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị ghế thể thao không trọng lực tương tự xe Nissan nhằm giảm cảm giác mệt mỏi cho người ngồi. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch tách rời với màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch. Màn hình này sẽ kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng tích hợp nên không cần dùng đến Android Auto và Apple CarPlay như những mẫu xe khác. Với phiên bản dùng camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu bên ngoài, xe sẽ có thêm 2 màn hình nhỏ trên cửa trước. Thêm vào đó là hệ thống đèn tương tác đi kèm. Đây là mẫu xe Beijing đầu tiên được trang bị hệ điều hành này. Hệ điều hành HarmonyOS (Hongmeng OS) đi kèm chip Kirin 990A với 1 CPU 8 lõi sản xuất dựa trên tiến trình 7 nm, 1 GPU 16 lõi xử lý hình ảnh 4K cũng như 2 lõi xử lý NPU lớn và nhỏ. Nhờ đó, màn hình cảm ứng trung tâm của xe sẽ không bị giật hay chậm trễ khi người lái gạt bằng tay. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Beijing X55 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 138 kW (khoảng 188 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,18 lít/100 km. Theo hãng BAIC, động cơ này dùng chung linh kiện với máy xăng 2.0L của Mercedes-Benz GLC. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Beijing X55 2023 bán ra dao động từ 99.000 - 153.900 Nhân dân tệ (khoảng 338 - 526 triệu đồng). Hiện chưa rõ mẫu SUV cỡ C này có được đưa về Việt Nam phân phối trong thời gian tới hay không. Trong khi đó, Beijing X55 đời cũ được bán tại Việt Nam với giá 528 triệu đồng.

