Bán tải Nissan Frontier 2025 "giá mềm" có gì để đấu Toyota Tacoma?

Mẫu Nissan Frontier hiện hành thuộc thế hệ thứ 3 đã được giới thiệu tại Mỹ từ năm 2021, nên giờ là thời điểm thích hợp để hãng Nhật tung ra bản nâng cấp lớn giữa vòng đời sản phẩm đó là Nissan Frontier 2025 mới. Việc ra mắt bán tải Nissan Frontier 2025 được xem là động thái cần thiết, nhất là khi phân khúc xe bán tải cỡ trung tại Mỹ đang có nhiều lựa chọn khác như Toyota Tacoma, Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Honda Ridgeline… Nissan đã lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía khách hàng suốt vài năm qua và đưa nhiều cải tiến thú vị vào trong chiếc Frontier 2025 đời mới. Xe có diện mạo ấn tượng hơn, được bổ sung thêm hàng loạt tiện ích, công nghệ, tính năng an toàn và sở hữu những điều chỉnh quan trọng về năng lực vận hành. Ở khía cạnh ngoại hình, Nissan Frontier 2025 thể hiện sự khác biệt so với đời trước khi có lưới tản nhiệt dày dặn hơn và không còn dòng chữ tên xe tại nắp ca-pô nữa. Toàn bộ các cụm khe hút gió phía trên và phía dưới được kết nối thành một thể thống nhất, đồng thời cũng có thêm đường trang trí nối đèn chiếu sáng chính với đèn sương mù. Frontier 2025 có màu sơn thân xe mới là màu cam Afterburn Orange, kiểu mâm 17 inch mới và riêng các bản PRO-X/PRO-4X có hiệu ứng đồ họa mới ở nắp thùng sau. Bên trong nội thất, vô-lăng gật gù và kính sau mở được giờ đây là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Frontier 2025. Cấu hình từ SV trở lên có màn hình trung tâm mới kích thước 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Các cấu hình từ SL trở lên còn có thêm bệ sạc điện thoại không dây, camera 360 độ Intelligent Around View hoạt động được vận tốc lên đến 19 km/h trong chế độ Off-Road và ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng. Tùy chọn thùng dài 1,862 mét giờ đây có thể được áp dụng cho mọi phiên bản của Frontier 2025 ngoại trừ bản cấu hình S thấp cấp nhất. Các năm trước, thùng dài 1,862 mét chỉ có ở kiểu thân King Cab (cabin nhỡ) và là tùy chọn của cấu hình Crew Cab SV (cabin kép), trong khi những bản Crew Cab S, PRO-X và PRO-4X bị giới hạn thùng xe ở loại ngắn (1,496 mét). Sự điều chỉnh này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn chiếc bán tải Frontier 2025 ưng ý nhất mà không phải lo đánh đổi giữa kích thước cabin và chiều dài thùng. Frontier 2025 vẫn vận hành bằng khối động cơ V6 3.8L có công suất 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 381 Nm, không đổi so với đời trước. Động cơ này truyền sức kéo thông qua hộp số tự động 9 cấp đến cầu sau hoặc cả 4 bánh, tùy theo từng phiên bản. Đáng chú ý, khả năng kéo rơ-moóc của Frontier 2025 đã được nâng lên tối đa 3.243 kg, hơn hẳn mức 3.012 kg của đời xe 2024 trước đây. Về phần an toàn, tất cả các phiên bản Frontier 2025 nay đều sở hữu các hệ thống cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù tích hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe phía sau, đèn pha tự động và kiểm soát ga tự động thông minh. Riêng bản SL được bổ sung thêm tính năng nhận dạng biển báo giao thông, vốn là thứ có sẵn ở những bản đời 2024 cao cấp hơn. Nissan chưa công bố giá xe Nissan Frontier 2025, tuy nhiên dự kiến giá khởi điểm sẽ không cao hơn quá nhiều so với mức 30.500 USD (khoảng 762 triệu đồng) của đời 2024 để tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ. Nissan Frontier lâu nay vẫn được xem là lựa chọn thực dụng nhất trong phân khúc bán tải cỡ trung ở Mỹ vì giá rẻ hơn so với Tacoma, Ranger và Colorado nhưng tính năng không hề thua kém, trong khi vẫn là xe dùng khung gầm chassis rời nên vẫn có lợi thế so với kiểu liền khối unibody của Honda Ridgeline. Video: Giới thiệu bán tải cỡ trung Nissan Frontier 2025.

