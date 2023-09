BAIC Jishi 01 - SUV việt dã “nhái” Land Rover Defender chỉ 1,15 tỷ đồng

Land Rover Defender có lẽ là một trong những mẫu SUV hạng sang được nhiều hãng xe khác "học hỏi" thiết kế nhất. Sau BYD với YangWang U8, lại đến lượt BAIC lấy Land Rover Defender làm cảm hứng thiết kế cho mẫu xe mới mang tên BAIC Jishi 01 2024 mới. Trước thềm triển lãm Ô tô Thành Đô 2023 khai mạc vào hôm 25/8 vừa qua, hãng BAIC đã chính thức giới thiệu Jishi 01 với thị trường nội địa. Ở thị trường này, giá xe BAIC Jishi 01 2024 cho 2 phiên bản dao động từ 349.900 - 359.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,15 - 1,18 tỷ đồng). Được định vị là SUV việt dã, BAIC Jishi 01 tại Trung Quốc sở hữu kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 5.050 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 1.869 mm và chiều dài cơ sở 3.010 mm. Ngoài ra, xe còn có phiên bản cỡ lớn hơn với chiều dài lên đến 5.295 mm. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, BAIC Jishi 01 được thiết kế theo phong cách vuông vức. Mẫu xe Trung Quốc này được trang bị lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm hình chữ nhật, bao quanh bằng viền màu xám để tăng vẻ cứng cáp. Trong khi đó, đèn pha của xe có thiết kế hình viên đá, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "T". Bên sườn, BAIC Jishi 01 sở hữu đường dập gân thẳng thớm kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu và các cột sơn màu đen, mang đến hiệu ứng nóc trôi nổi. Đằng sau chắn bùn trước của xe còn có cảm biến LiDAR và camera để phục vụ các tính năng trợ lái ADAS. Bên cạnh đó là hốc bánh phồng lên, tạo cảm giác cơ bắp, đi kèm vành la-zăng có đường kính 20 inch với thiết kế 5 chấu, sơn màu xám khỏe khoắn. Đằng sau BAIC Jishi 01 xuất hiện đèn hậu hình chữ "T" tương tự cụm đèn trước. Vì đi kèm lốp dự phòng nên cửa cốp của xe mở sang ngang thay vì mở lên trên thông thường. Trong khi đó, cản trước và cản sau của xe đều được sơn màu đen nhám để phù hợp với hình ảnh của một mẫu SUV việt dã. Bên trong BAIC Jishi 01 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 cấu hình 2+2+2 (6 chỗ) và 2+3+2 (7 chỗ). Ở phiên bản 6 chỗ, xe sẽ có 2 ghế thương gia ở giữa. Bên trong BAIC Jishi 01 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 cấu hình 2+2+2 (6 chỗ) và 2+3+2 (7 chỗ). Ở phiên bản 6 chỗ, xe sẽ có 2 ghế thương gia ở giữa. Những trang bị đáng chú ý tiếp theo của xe bao gồm 2 sạc điện thoại không dây, chip Qualcomm 8155 hỗ trợ hệ thống kết nối, 7 cổng sạc, 40 hộc chứa đồ và hệ thống âm thanh 14 loa tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là 5 radar sóng milimet, 6 camera và 12 cảm biến siêu âm để đảm bảo sự an toàn cho hành khách trên xe. "Trái tim" của BAIC Jishi 01 là hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện và pin 56,01 kWh. Theo nhà sản xuất, xe có thể chạy 235 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Sau khi đổ đầy bình xăng và sạc đầy pin, xe có thể hoàn thành quãng đường tổng cộng 1.115 km theo chu trình thử nghiệm WLTP. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là xanh lá Wild Forest Green, xám Cloud Grey, bạc Glacier Silver, xanh dương Yuanfeng Blue, trắng Snow Mountain White và đen Black Warrior Special Edition. Trong khi đó, nội thất có 3 tùy chọn màu là cam, trắng và đen. Tại thị trường Trung Quốc, BAIC Jishi 01 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Lynk & Co 09 và Ideal L8. Xe dự kiến sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng nội địa từ tháng 11 năm nay. Trong vài năm trở lại đây, xu hướng mua xe để phục vụ các chuyến dã ngoại hoặc hoạt động ngoài trời đã trở nên thịnh hành tại Trung Quốc. Đó là lý do vì sao các hãng liên tục tung ra các mẫu SUV theo phong cách việt dã và BAIC cũng không phải là ngoại lệ. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV việt dã BAIC Jishi 01 2024 mới.

