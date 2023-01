BAIC BJ90 2023 - xe SUV Tàu dùng khung gầm Đức đã bớt “ngáo giá“

BJ90 là mẫu SUV cỡ lớn do hãng xe quốc doanh BAIC phát triển và đã lần đầu tiên lộ diện vào năm 2015. Vào thời điểm đó, BAIC BJ90 của Trung Quốc chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ để phục vụ quan chức chính phủ. Đến năm 2019, mẫu xe Trung Quốc này mới được bán ra thị trường với giá lên đến 998.000 Nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng). Sau 3 năm, BAIC BJ90 2023 mới đã quay trở lại thị trường Trung Quốc với phiên bản mới mang tên Shanhe Edition. Đây là phiên bản giá rẻ hơn của mẫu SUV Trung Quốc này. Theo đó, tại thị trường tỷ dân, giá xe BAIC BJ90 Shanhe Edition có mức bán ra dao động từ 478.000 - 498.000 Nhân dân tệ (1,63 - 1,7 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, BAIC BJ90 Shanhe Edition rẻ hơn một nửa. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe này vẫn thuộc dạng cao, nhất là ở một thị trường có quá nhiều sự lựa chọn hợp túi tiền hơn như Trung Quốc. Với số tiền này, khách hàng Trung Quốc có thể mua được Mercedes-Benz GLC (406.300 Nhân dân tệ) hoặc những mẫu ôtô điện đời mới, ngập tràn công nghệ như Nio ES8 hay EC7 vừa ra mắt cách đây không lâu. Tuy rẻ hơn nhưng BAIC BJ90 Shanhe Edition vẫn giữ nguyên khung gầm như phiên bản cũ. Cụ thể, xe được trang bị cơ sở gầm bệ của Mercedes-Benz GL và GLS đời 2012 - 2019. Với cơ sở gầm bệ này, BAIC BJ90 Shanhe Edition có kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 5.171 mm, chiều rộng 1.997 mm, chiều cao 1.902 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm, ngang ngửa với Mercedes-Benz GLS thế hệ cũ. Bên cạnh khung gầm, BAIC BJ90 Shanhe Edition còn được trang bị động cơ do Mercedes-Benz sản xuất. Đây là động cơ xăng V6, dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 328 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Tuy nhiên, khác với BJ90 cũ, BAIC BJ90 Shanhe Edition không có tùy chọn động cơ xăng V8. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4Matic. Chưa hết, BAIC BJ90 Shanhe Edition còn được thừa hưởng hệ thống treo khí nén thích ứng Airmatic của thương hiệu Đức. Theo hãng BAIC, BJ90 Shanhe Edition sở hữu góc tiếp cận từ 25 - 32 độ, góc thoát 22 - 26 độ, tùy theo chiều cao gầm, và khả năng lội nước sâu 600 mm. Trừ khung gầm và động cơ, BAIC BJ90 Shanhe Edition không có gì liên quan đến xe Mercedes-Benz nếu chỉ nhìn thiết kế. Bên ngoài, mẫu xe này mượn phong cách thiết kế của xe Land Rover, Jeep và Ford. Bên cạnh đó, mẫu SUV Trung Quốc này còn dùng bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 20 inch. Bước vào bên trong BAIC BJ90 Shanhe Edition, người lái có thể nhận ra một số chi tiết giống xe Mercedes-Benz như vô lăng, bảng đồng hồ analog, núm xoay chỉnh điều hòa và hộc lạnh đựng găng tay. Để tạo cảm giác sang trọng, nội thất của xe còn được bọc da và ốp gỗ. Xe sẽ có 2 cấu hình nội thất là 4 chỗ hoặc 5 chỗ cho người mua lựa chọn. Những trang bị đáng chú ý còn lại của xe gồm có hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sưởi ghế trước/sau, cửa sổ trời, 10 túi khí và hệ thống cảnh báo lệch làn đường. Với giá bán rẻ hơn, BAIC BJ90 Shanhe Edition được kỳ vọng sẽ thành công hơn phiên bản cũ. Theo dữ liệu của CarSalesBase, trong năm 2019, hãng BAIC chỉ bán được 258 chiếc BJ90 cho khách hàng Trung Quốc. Con số tương ứng trong năm 2020 là 267 xe và 2021 là 1.563 xe. Video: Chi tiết mẫu xe SUV BAIC BJ90 2023 mới.

