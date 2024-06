Aurus Senat chống đạn của tổng thống Nga Putin đến Việt Nam có gì?

Trong 7 chiếc Aurus của Tổng thống Nga Vladimir Putin mang sang Việt Nam, có 2 chiếc limousine siêu sang bọc thép chống đạn mang tên Aurus Senat - đây là mẫu xe chuyên dùng để chở Tổng thống, còn lại là 2 chiếc sedan và 3 chiếc MPV phục vụ các mục đích khác nhau. Về chiếc xe siêu sang limousine Aurus Senat phục vụ Tổng thống Putin, chiếc xe này được ví như "Điện Kremlin di động", ra mắt lần đầu tiên nhân dịp ông Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 4 vào hồi tháng 5/2018. Trước đó, ông Putin có nhiều năm sử dụng chiếc Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Thương hiệu Aurus do Viện Nghiên cứu khoa học và động cơ ôtô trung ương Nga (NAMI) sở hữu, ra đời từ chỉ thị của Tổng thống bắt đầu từ năm 2012. Ông Putin muốn những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia phải do người Nga chế tạo. Aurus được ghép từ 2 từ khác nhau, trong đó, "Au" được viết tắt từ "Aurum", có nghĩa là "vàng" trong tiếng Latin. Chữ "Rus" còn lại viết tắt từ "Russian" là nước Nga. Chiếc Aurus Senat Limousine phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin sở hữu động cơ xăng lai điện, trong đó khối động cơ xăng V8 4.4 lít cộng với động cơ điện cho tổng công suất 590 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp KATE R932 do NAMI cùng hãng Porsche của Đức phát triển. Xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng chưa đến 6 giây. Đương nhiên, xe dành cho yếu nhân luôn phải được gia cố và có những trang bị rất riêng với sự an toàn gần như tuyệt đối. Hệ thống khung gầm và thân vỏ của chiếc xe này được bọc thép dày 15mm, kính trước dày 65mm, có khả năng chống các loại bom, mìn và súng bắn thẳng. Các bánh xe trang bị lốp gia cố đặc biệt, đảm bảo không thể bị xịt khi bị tấn công. Chiếc xe của Tổng thống Putin có thể hoạt động bình thường ngay cả khi di chuyển trong nhiệt độ -50 độ C. Siêu xe này có thiết kế để người bên trong có thể sống sót trong nhiều tình huống, ví dụ đóng chặt cửa khi bị tấn công hoá học hay có thể chìm hoàn toàn trong nước và hoạt động như một chiếc tàu ngầm. Ở bên trong, không gian của xe sử dụng những chất liệu siêu xa xỉ như các hàng ghế bọc da màu trắng cao cấp và các chi tiết nội thất ốp gỗ bóng. Ghế sau có thể nghiêng 45 độ, trang bị cả vũ khí gắn ở cửa xe cùng nhiều tiện ích đặc biệt khác. Tổng trọng lượng của chiếc xe bọc thép này lên tới hơn 6 tấn. Sau khi sản xuất số ít xe cho các yếu nhân như Tổng thống và Thủ tướng Nga, năm 2019, những chiếc Aurus Senat thương mại chính thức được giới thiệu rộng rãi tại triển lãm xe hơi Moscow. Ngoài dành cho những chính khách, hãng xe Nga còn nhắm tới những khách hàng siêu giàu ở Nga và châu Âu. So với các đối thủ của mình, Aurus Senat có kích cỡ vượt trội. Bản limousine có chiều dài 6.630 mm, trục cơ sở dài 4.300 mm, lớn hơn hẳn so với những siêu sang nổi tiếng tiếng dài như Rolls-Royce Phantom (dài 5.982 mm, trục dài cơ sở 3.552 mm) và Bentley Mulsanne (dài 5.575 mm, trục dài cơ sở 3.266 mm). Ở bản sedan, kích thước xe siêu sang Aurus Senat thu ngắn lại với chiều dài 5.630 mm và trục dài cơ sở 3.300 mm. Tất nhiên, so với chiếc xe của Tổng thống Putin, các bản thương mại này cắt bỏ hầu hết các tính năng, trang bị đặc biệt bảo vệ yếu nhân vốn là bí mật quốc gia. Video: Xe siêu sang Aurus Senat chống đạn của tổng thống Nga Putin đến Việt Nam (Nguồn: Kremlin)

