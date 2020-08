Audi ra mắt bộ đôi S3 Sportback và S3 Sedan 2021 mới

Chiếc Audi S3 2021 mới có kích thước tổng thể rộng 1,82 mét và cao 1,43 mét, đi cùng trục cơ sở dài 2,64 mét. Phiên bản năm cửa có chiều dài 4,5 mét trong khi bản Sportback ngắn hơn, đạt 4,34 mét. Về khoang hành lý, chiếc Sportback năm cửa có khoang hành lý 325 lít và mở rộng lên 1.145 lít khi gập ghế. Bản năm cửa có khoang hành lý 370 lít. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta có thể thấy được sự thể thao và năng động được toát lên thông qua ngôn ngữ thiết kế mà Audi đang sử dụng. Lưới tản nhiệt Singleframe với các chi tiết hình thoi, kết hợp cùng hốc gió lớn bên dưới tạo sự hầm hố cho đầu xe. Cụm đèn pha được thiết kế đẹp mắt với các đường gân dọc thân xe. Đuôi xe có sự xuất hiện của cánh lướt gió nhỏ trên cửa cốp, phía dưới có sự xuất hiện của bộ khuếch tán gió và cụm ống xả mạ crom sáng. Bước vào bên trong, khoang lái của bộ đôi Audi S3 Sportback và S3 Sedan nổi bật với bộ ghế thể thao mới, kết hợp cùng vô-lăng đáy phẳng và một số chi tiết ốp nhôm hoặc sợi carbon tạo sự thể thao. Tiêu chuẩn, xe được trang bị màn hình 10,25 inch cùng màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10,1 inch. Khách hàng có thể tùy chọn lên công nghệ buồng lái ảo với màn hình 12,3 inch và phiên bản cao cấp hơn với ba màn hình tách biệt. Một số tùy chọn khác mà Audi mang đến cho xe là hệ thống đèn nền thông minh, da bọc được làm bằng nhựa PET tái chế, loa Bang & Olufsen, hắt kính,… Audi trang bị cho S3 Sportback và S3 sedan 2021 động cơ TFSI tăng áp, dung tích 2,0 lít. Động cơ này có thể tạo ra công suất cực đại 310 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Cả hai biến thể đều có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong chỉ 4,8 giây, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số 7 cấp S tronic, kết hợp cùng hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro. Audi trang bị cho S3 mới hệ thống treo bốn liên kết ở cầu sau cùng hệ thống đánh lái bốn bánh. Thông qua các chế độ lái, thân xe có thể được hạ thấp thêm 15 mm so với tiêu chuẩn. Hệ thống treo thích ứng cũng có thể được trang bị thông qua gói nâng cấp S. Mâm xe tiêu chuẩn sẽ có kích thước 18 inch và có thể nâng cấp với kích thước tối đa 19 inch. Một loạt các hệ thống an toàn sẽ được trang bị trên mẫu xe này, bao gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo trước đầu xe. Các hệ thống như hỗ trợ rẽ kết hợp cùng cảnh báo chuyển làn và cảnh báo người ra khỏi xe, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ đỗ xe sẽ được bán dưới dạng tùy chọn. Chương trình quảng bá trước khi bán ra sẽ được hãng bắt đầu ngay trong tháng này trong khi những chiếc Audi S3 Sportback và S3 Sedan mới sẽ đến tay khách hàng vào đầu tháng 10.Giá xe Audi S3 2021 tại thị trường quê nhà sẽ từ 46.302 Euro cho bản Sportback và 47.179 Euro cho bản Sedan. Ngoài ra, Audi cũng sẽ bán ra phiên bản Edition One, được sản xuất giới hạn trong một thời gian ngắn. Phiên bản đặc biệt này sẽ được bán ra với hai màu sơn đặc biệt là Python Yellow cho chiếc Sportback và Tango Red cho chiếc Sedan, mâm 19 inch tiêu chuẩn, các chi tiết sơn đen và nội thất bọc da Nappa. Video: Audi ra mắt bộ đôi S3 Sportback và S3 Sedan 2021 mới.

