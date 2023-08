Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam chạy 5 năm, chủ xe lỗ 7 tỷ đồng

Số lượng dòng siêu xe Audi R8 V10 Plus tại Việt Nam có khoảng 6 chiếc, đa số trong này đều sở hữu màu sơn đỏ, chỉ có đúng 2 chiếc cùng mang ngoại thất màu đen bóng đẹp mắt, hay còn được giới chơi xe gọi là Audi R8 V10 Plus "Batman". Trong số 2 chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus màu đen được nhập về nước vào giữa năm 2016, có 1 xe khá bí ẩn, vì 2 năm sau đó mới tìm thấy chủ nhân. Người mua cũng là một đại gia khá kín tiếng, vì không phải là dân chơi siêu xe lâu năm, cụ thể chiếc xe đã biển kiểm soát 51G-571.78 vào năm 2018. Tại thời điểm mới về nước, giá xe Audi R8 V10 Plus khoảng 15 tỷ đồng sau khi hoàn tất thủ tịc lăn bánh. Tuy nhiên sau 5 năm xe đã hạ giá khá mạnh, chỉ còn từ 8 tỷ đồng, tức giảm giá đến tận 7 tỷ đồng, gần phân nửa giá xe lúc đầu. Chỉ phải bỏ ra 8 tỷ đồng để sở hữu Audi R8 V10 Plus có lẽ là món hời lớn cho ai thích trải nghiệm chiếc siêu xe thương mại đầu tiên của hãng xe có logo 4 vòng tròn. Ngoại thất chiếc Audi R8 V10 Plus này có màu đen và còn nhiều chi tiết là carbon, vừa tăng tính thẩm mỹ cho xe. Các chi tiết carbon trên thân xe này còn giúp Audi R8 V10 Plus giảm cân, các chi tiết này có thể thấy trên vỏ gương, nẹp trước và sau của cản, hốc gió bên hông hay các chi tiết ở trong nội thất và khoang máy... Điểm nhấn ở ngoại hình là bộ mâm 5 chấu đơn sơm màu xám mờ. Ở ngoại hình, Audi R8 V10 Plus có thiết kế mới so với những chiếc siêu xe Audi R8 đời cũ ở đèn pha, lưới tản nhiệt hình tổ ong mạ crôm và hai thanh dựng dọc ở hốc gió trước. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái, nếu như siêu xe Audi R8 V10 Plus màu đỏ sở hữu ghế ngồi thể thao màu đen, phối cùng chỉ may hình thoi màu đỏ nổi bật, thì chiếc R8 V10 Plus màu đen trong bài viết này lại đơn giản hơn nhiều và không hề màu mè. Audi R8 V10 Plus sở hữu dàn âm thanh Bang & Olufsen 13 loa có công suất 550W đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản cho chủ nhân. Xe được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, tương tự như phiên bản tiêu chuẩn nhưng đã tinh chỉnh lại nhằm giúp siêu xe R8 V10 Plus đạt công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian danh tiếng của Audi, nhờ đó, siêu xe Audi R8 V10 Plus chỉ mất khoảng thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Audi R8 V10 Spyder 2022 thứ hai nveef Việt Nam.

