Audi R8 V10 Plus đầu tiên về Việt Nam, 10 năm vẫn "xịn" như mới

Được biết, chiếc Audi R8 V10 Plus này được đưa về nước năm 2016. Xe từng thuộc sở hữu của vợ chồng ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng. Sau gần 10 năm định cư chiếc Audi R8 V10 Plus đầu tiên về Việt Nam hiện đã “qua tay” nhiều đời chủ và cũng được thay đổi nhiều ở ngoại thất từ màu sắc đến việc lắp thêm "đồ chơi" cho xe. Ở lần xuất hiện này, siêu xe Audi R8 V10 Plus được khoác lên mình “bộ cánh” màu đen cá tính, đi cùng đường viền màu vàng kéo dài từ đầu đến đuôi xe làm điểm nhấn. Audi R8 V10 Plus sở hữu lưới tản nhiệt dạng tổ ong có hình lục giác không khác các phiên bản trước, nhưng có thiết kế góc cạnh hơn. Cụm đèn pha dạng LED cũng mang vẻ sắc sảo hơn hẳn, trong khi phía dưới là 2 hốc hút gió nhỏ làm dạng lưới tổ ong. Phía sau là loạt chi tiết đậm phong cách thể thao như cản sau, cánh chia gió cỡ lớn, hệ thống ống xả kép,… Chiếc Audi R8 V10 Plus còn có nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon như: ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió, cánh gió sau và bộ khuếch tán mạnh mẽ phía sau. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch sơn màu vàng gold, đi cùng bộ kẹp phanh chính hiệu Audi sơn ghi xám giúp chiếc xe nhìn càng cá tính, nổi bật hơn. Nằm dưới nắp capo của chiếc Audi R8 V10 Plus là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 602 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 560 Nm. Nhờ hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro trứ danh của Audi, chiếc Audi R8 V10 Plus hàng hiếm tại Việt Nam này chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 0-200 km/h mất 9,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Trải nghiệm siêu xe "giá rẻ" Audi R8 tại Việt Nam.

