Audi Q8 2024 từ 1,8 tỷ đồng tại Mỹ, rẻ hơn nhiều so với châu Âu

Bộ đôi Audi Q8 và SQ8 2024 đã được ra mắt lần đầu vào tháng 9/2023 vừa qua, nhân dịp triển lãm IAA Mobility 2023 tại Munich (Đức). Hiện toàn bộ thông số kỹ thuật và những điểm mới của 2 mẫu xe này đã được tiết lộ. Cụ thể giá xe Audi Q8 và SQ8 2024 tại châu Âu là từ 86.700 euro (tương đương 2,205 tỷ đồng) và từ 119.500 euro (3,039 tỷ đồng). Đến nay, Audi tiếp tục công bố giá bán của Q8 2024 và SQ8 2024, nhưng là dành cho thị trường Mỹ. Điều bất ngờ là cả 2 đều có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với tại châu Âu. Theo đó, giá xe Audi Q8 2024 tại Mỹ là từ 73.700 USD (tương đương 1,818 tỷ đồng), còn SQ8 2024 từ 96.600 USD (tương đương 2,374 tỷ đồng). Tương tự như xe tại châu Âu, bộ đôi Audi Q8 và SQ8 2024 tại Mỹ cũng là đợt cập nhật nhẹ, nhưng vẫn bao gồm những thay đổi khá ấn tượng. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt Singleframe hình bát giác nay đã được thiết kế lại với họa tiết mới gồm các khe dọc trên Q8 tiêu chuẩn hoặc các điểm nhấn hình chữ L trên gói S line và SQ8. Lưới tản nhiệt được bao bọc bởi các khe hút gió cản đã được sửa đổi, nổi bật bởi các chi tiết trang trí màu đen hoặc bằng nhôm có kích thước rộng rãi. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở hệ thống chiếu sáng. Audi Q8 2024 được trang bị đèn pha LED cường độ cao, có sự lựa chọn để nâng cấp lên đèn LED Matrix. Điều đặc biệt là phiên bản này còn đi kèm với đèn pha HD Matrix LED và đèn laser cho chùm sáng xa, tự động bật khi xe đạt tốc độ 70 km/h. Đèn pha mới này còn có khả năng tùy chỉnh với bốn tín hiệu ánh sáng khác nhau thông qua màn hình thông tin giải trí. Ở phía sau, Audi đã tích hợp công nghệ OLED vào đèn hậu, tương tự như chiếc sedan A8 và crossover Q5. Điều này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn tăng cường tính an toàn. Khi một chiếc xe đằng sau tiến đến gần, các thành phần OLED tự động sáng lên, tạo nên một diện mạo sang trọng cho mẫu xe. Audi Q8 và SQ8 2024 có 3 tùy chọn màu sơn ánh kim mới bao gồm Chili Red, Ascari Blue và Sakhir Gold cùng với 5 kiểu mâm hợp kim có kích thước từ 21 đến 23 inch. Bên trong cabin, có đến 9 lựa chọn trang trí và một số lựa chọn bọc ghế mới. Các lớp hoàn thiện như tro hạt mịn, vải chéo carbon và màu xám bạc tuyến tính nhôm cũng có sẵn, tùy thuộc vào cấu hình. Cấu hình khởi điểm của Q8 2024 tại Mỹ là bản Premium có các trang bị như giá nóc xe bằng nhôm, cửa cốp sau mở điện, mâm 21 inch, cửa sổ trời panorama và đèn hậu LED với tính năng đèn xi-nhan năng động. Nội thất bản này có màn hình sau vô-lăng 12,3 inch, màn hình giải trí 10,1 inch và màn hình phụ 8,6 inch phía dưới; ghế da có sưởi, điều hòa tự động 3 vùng, chất liệu ốp gỗ Gray Oak và tích hợp HomeLink. Tiếp đến là cấu hình Q8 Premium Plus giá 77.800 USD (1,912 tỷ đồng) bổ sung thêm tính năng làm mát cho ghế, điều hòa nâng cấp lên loại tự động 4 vùng, có dàn âm thanh B&O cao cấp với 17 loa, bậc cửa phát sáng và trang bị hệ thống đèn viền nội thất. Cao hơn nữa là cấu hình Q8 Prestige giá 81.800 USD (2,010 tỷ đồng) thay chất liệu bọc ghế sang loại da Valcona và bổ sung tính năng massage cho ghế trước, trang bị màn hình HUD trên kính lái, hệ thống treo khí nén, tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa và có sẵn hệ thống đèn LED HD Matrix dùng công nghệ laser của Audi. Điểm chung của tất cả các bản Q8 2024 tại Mỹ là chúng đều vận hành bằng động cơ xăng tăng áp 3.0L V6 có công suất 340 mã lực PS (250 kW) và mô-men xoắn 500 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh quattro. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h là 5,5 giây. Đây là thông số tương đương bản 55 TFSI giá 89.900 euro (2,286 tỷ đồng) tại châu Âu. Trong khi đó, bản cấu hình khởi điểm của dòng SQ8 2024 hiệu năng cao có nhiều điểm tương đồng với Q8 Premium, chỉ khác biệt ở lưới tản nhiệt có họa tiết tổ ong, 4 ống xả và trang bị sẵn mâm 22 inch. Bên trong nội thất có sẵn ghế da Valcona, huy hiệu S, bàn đạp bằng thép không gỉ và ốp trang trí bằng sợi carbon mờ. Cấu hình SQ8 Prestige giá 103.600 USD (2,546 tỷ đồng) bổ sung thêm hệ thống đèn hậu OLED với 4 hiệu ứng khác nhau để người dùng tự do lựa chọn, đồng thời có thêm cửa hít. Lượng trang bị của bản này cũng tương đương với Q8 Prestige. Ngoài ra, SQ8 có hệ thống treo khí nén được tinh chỉnh đặc biệt, tính năng đánh lái bánh sau và bộ phanh dùng đĩa lớn hơn 25 mm so với Q8. Là bản hiệu năng cao nên SQ8 2024 dùng động cơ xăng V8 4.0 lít với công suất 507 mã lực PS (373 kW) và mô-men xoắn 770 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Động cơ này có thể tắt bớt một nửa số xi lanh chỉ trong 1/1000 giây để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi cần thiết. Video: Giới thiệu Audi Q8 và SQ8 2024 thế hệ mới

Bộ đôi Audi Q8 và SQ8 2024 đã được ra mắt lần đầu vào tháng 9/2023 vừa qua, nhân dịp triển lãm IAA Mobility 2023 tại Munich (Đức). Hiện toàn bộ thông số kỹ thuật và những điểm mới của 2 mẫu xe này đã được tiết lộ. Cụ thể giá xe Audi Q8 và SQ8 2024 tại châu Âu là từ 86.700 euro (tương đương 2,205 tỷ đồng) và từ 119.500 euro (3,039 tỷ đồng). Đến nay, Audi tiếp tục công bố giá bán của Q8 2024 và SQ8 2024, nhưng là dành cho thị trường Mỹ. Điều bất ngờ là cả 2 đều có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với tại châu Âu. Theo đó, giá xe Audi Q8 2024 tại Mỹ là từ 73.700 USD (tương đương 1,818 tỷ đồng), còn SQ8 2024 từ 96.600 USD (tương đương 2,374 tỷ đồng). Tương tự như xe tại châu Âu, bộ đôi Audi Q8 và SQ8 2024 tại Mỹ cũng là đợt cập nhật nhẹ, nhưng vẫn bao gồm những thay đổi khá ấn tượng. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt Singleframe hình bát giác nay đã được thiết kế lại với họa tiết mới gồm các khe dọc trên Q8 tiêu chuẩn hoặc các điểm nhấn hình chữ L trên gói S line và SQ8. Lưới tản nhiệt được bao bọc bởi các khe hút gió cản đã được sửa đổi, nổi bật bởi các chi tiết trang trí màu đen hoặc bằng nhôm có kích thước rộng rãi. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở hệ thống chiếu sáng. Audi Q8 2024 được trang bị đèn pha LED cường độ cao, có sự lựa chọn để nâng cấp lên đèn LED Matrix. Điều đặc biệt là phiên bản này còn đi kèm với đèn pha HD Matrix LED và đèn laser cho chùm sáng xa, tự động bật khi xe đạt tốc độ 70 km/h. Đèn pha mới này còn có khả năng tùy chỉnh với bốn tín hiệu ánh sáng khác nhau thông qua màn hình thông tin giải trí. Ở phía sau, Audi đã tích hợp công nghệ OLED vào đèn hậu, tương tự như chiếc sedan A8 và crossover Q5. Điều này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn tăng cường tính an toàn. Khi một chiếc xe đằng sau tiến đến gần, các thành phần OLED tự động sáng lên, tạo nên một diện mạo sang trọng cho mẫu xe. Audi Q8 và SQ8 2024 có 3 tùy chọn màu sơn ánh kim mới bao gồm Chili Red, Ascari Blue và Sakhir Gold cùng với 5 kiểu mâm hợp kim có kích thước từ 21 đến 23 inch. Bên trong cabin, có đến 9 lựa chọn trang trí và một số lựa chọn bọc ghế mới. Các lớp hoàn thiện như tro hạt mịn, vải chéo carbon và màu xám bạc tuyến tính nhôm cũng có sẵn, tùy thuộc vào cấu hình. Cấu hình khởi điểm của Q8 2024 tại Mỹ là bản Premium có các trang bị như giá nóc xe bằng nhôm, cửa cốp sau mở điện, mâm 21 inch, cửa sổ trời panorama và đèn hậu LED với tính năng đèn xi-nhan năng động. Nội thất bản này có màn hình sau vô-lăng 12,3 inch, màn hình giải trí 10,1 inch và màn hình phụ 8,6 inch phía dưới; ghế da có sưởi, điều hòa tự động 3 vùng, chất liệu ốp gỗ Gray Oak và tích hợp HomeLink. Tiếp đến là cấu hình Q8 Premium Plus giá 77.800 USD (1,912 tỷ đồng) bổ sung thêm tính năng làm mát cho ghế, điều hòa nâng cấp lên loại tự động 4 vùng, có dàn âm thanh B&O cao cấp với 17 loa, bậc cửa phát sáng và trang bị hệ thống đèn viền nội thất. Cao hơn nữa là cấu hình Q8 Prestige giá 81.800 USD (2,010 tỷ đồng) thay chất liệu bọc ghế sang loại da Valcona và bổ sung tính năng massage cho ghế trước, trang bị màn hình HUD trên kính lái, hệ thống treo khí nén, tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa và có sẵn hệ thống đèn LED HD Matrix dùng công nghệ laser của Audi. Điểm chung của tất cả các bản Q8 2024 tại Mỹ là chúng đều vận hành bằng động cơ xăng tăng áp 3.0L V6 có công suất 340 mã lực PS (250 kW) và mô-men xoắn 500 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh quattro. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h là 5,5 giây. Đây là thông số tương đương bản 55 TFSI giá 89.900 euro (2,286 tỷ đồng) tại châu Âu. Trong khi đó, bản cấu hình khởi điểm của dòng SQ8 2024 hiệu năng cao có nhiều điểm tương đồng với Q8 Premium, chỉ khác biệt ở lưới tản nhiệt có họa tiết tổ ong, 4 ống xả và trang bị sẵn mâm 22 inch. Bên trong nội thất có sẵn ghế da Valcona, huy hiệu S, bàn đạp bằng thép không gỉ và ốp trang trí bằng sợi carbon mờ. Cấu hình SQ8 Prestige giá 103.600 USD (2,546 tỷ đồng) bổ sung thêm hệ thống đèn hậu OLED với 4 hiệu ứng khác nhau để người dùng tự do lựa chọn, đồng thời có thêm cửa hít. Lượng trang bị của bản này cũng tương đương với Q8 Prestige. Ngoài ra, SQ8 có hệ thống treo khí nén được tinh chỉnh đặc biệt, tính năng đánh lái bánh sau và bộ phanh dùng đĩa lớn hơn 25 mm so với Q8. Là bản hiệu năng cao nên SQ8 2024 dùng động cơ xăng V8 4.0 lít với công suất 507 mã lực PS (373 kW) và mô-men xoắn 770 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Động cơ này có thể tắt bớt một nửa số xi lanh chỉ trong 1/1000 giây để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi cần thiết. Video: Giới thiệu Audi Q8 và SQ8 2024 thế hệ mới