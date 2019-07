Audi gia nhập sân chơi SUV-coupe với Q3 Sportback 2020

Các hãng xe hạng sang của Đức như Mercedes-Benz, BMW hay Porsche đều đã ra mắt những mẫu SUV-coupe, riêng BMW đã ra mắt chiếc X6 từ hơn 10 năm trước. Đến tận bây giờ, hãng mới "tham chiến" với chiếc Audi Q3 Sportback 2020. Thật ra, Audi đã tham gia phân khúc này từ năm ngoái nhưng tất cả đều là xe điện. Q3 Sportback là mẫu xe động cơ đốt trong đầu tiên của Audi sở hữu thân xe SUV-coupe. Dựa trên nền tảng Q3 tiêu chuẩn, Audi Q3 Sportback hoàn toàn mới được sửa đổi đôi chút để mang đến ngoại hình thể thao hơn. Ở phía trước, xe sở hữu lưới tản nhiệt dạng Singleframe màu đen và các khe hút gió hình thang. Đèn pha LED ma trận là một tùy chọn của Q3 Sportback. Sự thay đổi lớn nhất để chiếc Q3 tiêu chuẩn trở thành Q3 Sportback là phần mui xe dốc về phía sau. Các vòm bánh xe cũng được mở rộng, kết hợp với các đường gân chạy khắp xe mang đến vẻ ngoài năng động hơn cho chiếc Q3 Sportback. Tương tự Q3 tiêu chuẩn, Q3 Sportback có toàn bộ phần ốp phía dưới làm bằng nhựa đen, từ ốp sườn cho đến cản sau và bộ khuếch tán. Ngoài ra, Q3 Sportback còn có cánh chia gió nhỏ được đặt ở sau mui và các ống xả được giấu kín. Sự khác biệt của Q3 Sportback chỉ thể hiện ở bên ngoài, bên trong xe không khác biệt nhiều so với Q3 tiêu chuẩn. Một màn hình của đồng hồ hiển thị các thông số 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí có kích thước 10,1 inch, được bao bọc bởi các điểm nhấn màu đen. Xe sở hữu vô-lăng 3 chấu dạng phẳng, viền kim loại. Toàn bộ hệ thống điều khiển của khoang lái đều hướng về ghế lái - kiểu bố trí đang dần thịnh hành trên các mẫu xe hạng sang. Tuy phần mui sau dốc xuống, hàng ghế sau vẫn khá thoải mái. Hàng ghế sau có thể ngả ra sau và trượt tới/lui 130 mm để cung cấp thêm không gian để chân hoặc tối ưu hóa khoang hành lý khi cần. Khoang hành lý phía sau có thể tích 530 lít và có thể nâng lên 1.400 lít nếu gập hàng ghế thứ 2. Audi cũng cung cấp cho khách hàng một số tùy chọn ở nội thất như bảng đồng hồ 12,3 inch, cảm biến mở cốp bằng đá chân, ghế thể thao với các đường chỉ tương phản màu. Ghế sưởi ấm hay đèn nền chạy ẩn 30 màu là những tùy chọn đáng chú ý trên Q3 Sportback. Phiên bản Q3 Sportback 35 TDI sẽ đi kèm động cơ diesel 4 xy-lanh 2.0L sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động FWD Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Q3 Sportback 45 TFSI cao hơn. Bản này sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh 2.0L sản sinh công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Xe vẫn đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp nhưng hệ dẫn động là AWD. Sau khi ra mắt, Audi sẽ bổ sung thêm một số phiên bản thấp hơn cho động cơ xăng, bản cao cấp hơn cho động cơ diesel với hệ dẫn động AWD. Q3 Sportback cũng được trang bị một số tính năng hỗ trợ như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn. Khách hàng có thể tùy chọn thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera 360 độ. Audi Q3 Sportback sẽ được bán ra tại châu Âu từ mùa thu năm nay. Giá xe Audi Q3 Sportback phiên bản 35 TDI bán ra từ 44.800 USD và bản 45 TFSI là 51.500 USD. Ngoài các màu cơ bản, Audi sẽ cung cấp thêm 2 phối màu đặc biệt cho Q3 Sportback là Edition One Dew Silver (bạc) và Edition One Mythos Black (đen). Video: Chi tiết Audi Q3 Sportback 2020 mới.

