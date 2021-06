Audi e-tron GT miễn phí 3 năm sạc nhanh cho khách mua xe

Khi ngày càng có nhiều xe điện tung ra thị trường, các nhà sản xuất xe hơi đã tìm nhiều cách khác nhau để khuyến khích người mua hàng chuyển đổi từ động cơ truyền thống sang động cơ điện. Cung cấp sạc nhanh miễn phí đang được chứng minh là một trong những ưu đãi phổ biến nhất dành cho người mua xe điện mới - Audi e-tron GT 2022 mới là một ví dụ. Hãng xe sang Audi đã xác nhận rằng khách hàng sẽ nhận được 3 năm sạc nhanh DC miễn phí thông qua hệ thống sạc Electrify America. Dự kiến sẽ có khoảng 3.500 trạm sạc Electrify America trên khắp nước Mỹ vào cuối năm 2021. Do đó, việc tiếp cận ưu đãi này hoàn toàn khả thi và đem đến nhiều lợi ích tài chính cho khách hàng. Audi cũng đã thông báo rằng họ đang hợp tác với Qmerit để cung cấp các giải pháp sạc tại nhà. Khách hàng có thể chọn sử dụng bộ sạc di động 2 trong 1 tiêu chuẩn đi kèm với xe, có khả năng cung cấp cả kết nối 120 volt và 240 volt. Họ cũng có thể chọn tùy chọn Electrify America HomeStation với khả năng kết nối WiFi và cung cấp nguồn điện sạc 9,6 kW. Động cơ điện đôi của E-Tron GT có thể cung cấp 469 mã lực và mô-men xoắn 464 lb-ft (629 Nm), hoặc 522 mã lực và 472 lb-ft (640 Nm) ở chế độ overboost. Trong khi đó RS E-Tron GT cho công suất 590 mã lực và 612 lb-ft (830 Nm) ở chế độ tiêu chuẩn và 637 mã lực ở chế độ chạy overboost.Mẫu xe điện này sẽ được Audi Thái Lan áp dụng chế độ Bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Hệ thống pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km cùng dịch vụ cứu hộ nhanh 24/24 trong 5 năm. Audi E-Tron GT tiêu chuẩn có tầm hoạt động vào khoảng 238 dặm (383 km), còn phiên bản RS mạnh mẽ có tầm hoạt động 232 dặm (373 km) sau mỗi lần sạc đầy. Audi E-Tron GT 2022 hiện đã ra mắt tại Thái Lan với giá từ 4,8 tỷ đồng tại Thái Lan. Mẫu xe này sẽ sớm giới thiệu tại thị trường Việt Nam, và được xem là đối trọng của dòng Porsche Taycan. Mức giá xe Audi E-Tron GT tại Thái Lan cao khoảng 2 lần so với giá xuất xưởng khi GT quattro Premium Plus có giá từ 99.900 USD (khoảng 2,28 tỷ đồng), GT quattro Prestige từ 107.100 USD (khoảng 2,46 tỷ đồng). Video: Chi tiết Audi e-tron GT, một cá tính khác biệt.

