Audi A6 Allroad 2020 sẽ bán ra từ khoảng 1,5 tỷ đồng

Mới đây, hãng xe sang Đức đã chính thức mở đường tới Mỹ biến thể kéo dài Audi A6 2020 mới. Phiên bản A6 Allroad gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ thiết kế góc cạnh với phần hông hơi phình to, độ cao gầm đáng nể cũng như không gian thoải mái cho cả 5 người và cả khoang hành lý. Tóm gọn lại, mẫu xe sở hữu mọi ưu điểm mà người dùng tìm kiếm trên một chiếc SUV, ngoại trừ mức giá bán lên tới 66.000 USD (1,53 tỷ đồng). Mới đây, hãng xe sang Đức cũng cho biết mẫu Audi A6 Allroad 2020 mới đang trên đường cập bến các đại lý, kèm theo mức giá cho 2 bản Premium Plus và Prestige. Về chi tiết, bản Premium Plus có giá từ 65.900 USD (1,52 tỷ đồng) và có vẻ như chưa bao gồm 995 USD (23 triệu đồng) phí vận chuyển. Do đó, có thể giá xe Audi A6 Allroad lên tới 66.895 USD (tương đương 1,55 tỷ đồng). Con số này có lẽ sẽ khiến các fan của Audi e ngại khi họ chỉ cần bỏ ra thêm 3.000 USD (chưa tới 70 triệu đồng) để “lên đời” với mẫu SUV flagship cỡ lớn Audi Q8. Tuy nhiên, hãng xe nước Đức không hẳn đưa ra một mức giá vô căn cứ bởi phân khúc Wagon tại thị trường Mỹ hiện tại vẫn còn khá vắng vẻ. Với một số tiền tương đương, khách hàng chỉ có thể mua được Mercedes-Benz E-Class estate trong khi BMW wagon chưa xuất hiện tại đây. Đối thủ Thụy Điển – Volvo hiện vẫn cung cấp 1 lựa chọn trong phân khúc này tuy nhiên, giá V90 Cross Country tương đương rẻ hơn Audi A6 Allroad khoảng 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng). Ngoài ra, thông số kĩ thuất cũng là điều khiến Audi A6 Allroad có thể tự hào với hệ dẫn động mild-hybrid sử dụng động cơ V6 3.0 lít Turbo, sản sinh công suất cực đại lên tới 335 mã lực. Khối sức mạnh này được truyền tới cả 4 bánh xe thông qua hộp số DCT 7 cấp độ. Chưa hế, chiếc wagon A6 sở hữu khoang cabin đậm chất Audi với những trang bị tiêu chuẩn như màn hình trung tâm 12.3-inch và hệ thống âm thành cao cấp từ Bang & Olufsen. Nếu cảm thấy chưa đủ, khách hàng có thể chọn lựa phiên bản Allroad Prestige, đi kèm với mức giá 71.395 USD (1,65 tỷ đồng) và nhiều trang bị hơn. Video: Chi tiết Wagon Audi A6 Allroad phiên bản mới.

Mới đây, hãng xe sang Đức đã chính thức mở đường tới Mỹ biến thể kéo dài Audi A6 2020 mới. Phiên bản A6 Allroad gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ thiết kế góc cạnh với phần hông hơi phình to, độ cao gầm đáng nể cũng như không gian thoải mái cho cả 5 người và cả khoang hành lý. Tóm gọn lại, mẫu xe sở hữu mọi ưu điểm mà người dùng tìm kiếm trên một chiếc SUV, ngoại trừ mức giá bán lên tới 66.000 USD (1,53 tỷ đồng). Mới đây, hãng xe sang Đức cũng cho biết mẫu Audi A6 Allroad 2020 mới đang trên đường cập bến các đại lý, kèm theo mức giá cho 2 bản Premium Plus và Prestige. Về chi tiết, bản Premium Plus có giá từ 65.900 USD (1,52 tỷ đồng) và có vẻ như chưa bao gồm 995 USD (23 triệu đồng) phí vận chuyển. Do đó, có thể giá xe Audi A6 Allroad lên tới 66.895 USD (tương đương 1,55 tỷ đồng). Con số này có lẽ sẽ khiến các fan của Audi e ngại khi họ chỉ cần bỏ ra thêm 3.000 USD (chưa tới 70 triệu đồng) để “lên đời” với mẫu SUV flagship cỡ lớn Audi Q8. Tuy nhiên, hãng xe nước Đức không hẳn đưa ra một mức giá vô căn cứ bởi phân khúc Wagon tại thị trường Mỹ hiện tại vẫn còn khá vắng vẻ. Với một số tiền tương đương, khách hàng chỉ có thể mua được Mercedes-Benz E-Class estate trong khi BMW wagon chưa xuất hiện tại đây. Đối thủ Thụy Điển – Volvo hiện vẫn cung cấp 1 lựa chọn trong phân khúc này tuy nhiên, giá V90 Cross Country tương đương rẻ hơn Audi A6 Allroad khoảng 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng). Ngoài ra, thông số kĩ thuất cũng là điều khiến Audi A6 Allroad có thể tự hào với hệ dẫn động mild-hybrid sử dụng động cơ V6 3.0 lít Turbo, sản sinh công suất cực đại lên tới 335 mã lực. Khối sức mạnh này được truyền tới cả 4 bánh xe thông qua hộp số DCT 7 cấp độ. Chưa hế, chiếc wagon A6 sở hữu khoang cabin đậm chất Audi với những trang bị tiêu chuẩn như màn hình trung tâm 12.3-inch và hệ thống âm thành cao cấp từ Bang & Olufsen. Nếu cảm thấy chưa đủ, khách hàng có thể chọn lựa phiên bản Allroad Prestige, đi kèm với mức giá 71.395 USD (1,65 tỷ đồng) và nhiều trang bị hơn. Video: Chi tiết Wagon Audi A6 Allroad phiên bản mới.