Aston Martin Valkyrie Le Mans - Hypercar "lộ hàng" trên đường thử

Aston Martin ban đầu có ý định tham gia tranh tài cùng với Valkyrie trong giải đua sức bền cho mùa giải WEC 2020/2021 nhưng vào tháng 2 năm 2020, dự án đã bị hủy bỏ. Vào năm 2023, Aston Martin đã thay đổi quyết định, hợp tác với nhóm làm việc The Heart of Racing để hồi sinh dự án xe đua Aston Martin Valkyrie Le Mans 2025 mới. Siêu xe hypercar Aston Martin Valkyrie AMR-LMH gần đây đã hoàn thành cuộc thử nghiệm đánh giá và chạy thử tại Vương quốc Anh, do Darren Turner, người điều khiển phát triển Aston Martin, Mario Farnbacher từ The Heart of Racing và tay đua LMGTE Harry Tincknell điều khiển. Valkyrie AMR-LMH rất độc đáo vì đây là siêu xe đầu tiên được chế tạo để cạnh tranh đồng thời ở cả hai giải vô địch WEC và IMSA. Đội Heart of Racing sẽ thi đấu hai Valkyrie tại WEC và một chiếc ô tô duy nhất tại IMSA. Mẫu xe đua Le Mans này đã được nâng cấp và thay đổi nhiều chi tiết so với Valkyrie hợp pháp trên đường và AMR Pro chỉ dành cho đường đua. Aston Martin đã trang bị cho xe một cánh gió sau cỡ lớn và vây cá mập khí động học. Mẫu xe cũng có phần mặt trước độc đáo, từ đây đem lại khả năng vận hành cực kỳ ấn tượng cho xe. Điểm khác biệt của Aston Martin Valkyrie AMR-LMH bản đua so với tất cả xe trong phân khúc hypercar là động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít. Các tay đua đối thủ của Ferrari, Peugeot, Toyota, Lamborghini, BMW, Porsche và Cadillac đều có động cơ V6 và V8, không loại nào có âm thanh ấn tượng như V12 của Valkyrie. Video: Giới thiệu Aston Martin Valkyrie V12 hoàn toàn mới.

