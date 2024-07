Aston Martin Valiant - “vũ khí đường đua” số sàn giá 2,5 triệu USD

Mẫu siêu xe Aston Martin Valiant đặc biệt này được trang bị khối động cơ V-12 tăng áp kép tạo ra công suất hơn 730 mã lực và được trang bị đi kèm với hộp số sàn 6 cấp. Về tổng thể, Valiant chính là mẫu xe Valour được thiết kế để mang lại hiệu năng ấn tượng hơn là sự thoải mái. Theo Aston Martin, chiếc xe này được chế tạo dựa trên ý tưởng của “cựu vương” Công thức 1 Fernando Alonso. Valiant đã được trang bị rất nhiều tiện ích khí động học bao gồm phần đầu xe được làm lại với bộ chia lớn, cánh gió cố định phía sau và bộ khuếch tán cực lớn. Thân xe được định hình lại để cải thiện luồng không khí được làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe được trang bị bộ mâm magie 21 inch đi kèm với một bộ đĩa khí động học để cải thiện tính khí động học xung quanh xe, lấy cảm hứng từ chiếc RHAM/1 của Aston đua tại Le Mans vào cuối những năm 1970. Siêu xe Aston Martin Valiant cũng sở hữu một bộ phanh gốm carbon có đường kính 16,1 inch ở phía trước và 14,1 inch ở phía sau nhằm tăng hiệu năng hoạt động của xe. Valiant sử dụng khung phụ phía sau in 3D, ống mô-men xoắn bằng titan và pin lithium-ion nhẹ giúp giảm trọng lượng tổng thể của xe. Hệ thống treo của Valour đã được loại bỏ để thay thế bằng bộ giảm chấn Van ống thích ứng đa phương (ASV). Xe được trang bị khối động cơ V-12 tăng áp kép, dung tích 5.2 lít bên trong Valiant tạo ra công suất 735 mã lực, nhiều hơn 30 mã lực so với Valour. Theo người phát ngôn của Aston, mô-men xoắn không thay đổi ở mức 752 Nm, do giới hạn mô-men xoắn của hộp số. Hộp số sáu cấp là hộp số được gắn phía sau để phân bổ trọng lượng tốt hơn. Khoang nội thất của Valiant đã được trang bị những tính năng an toàn như khung chống lât, bộ ghế xô Recaro Podium và dây an toàn bốn điểm. Bên trong nội thất, xe được trang bị các chi tiết trang trí bằng sợi carbon và Alcantara. Aston cho biết họ đã cải thiện cảm giác sang số bằng một núm xoay có trọng số mới dành riêng cho Valiant. Aston Martin sẽ chỉ sản xuất 38 chiếc Valiant và mỗi chiếc đều đã có chủ. Theo tiết lộ, giá xe Aston Martin Valiant cơ bản sẽ ở mức khoảng 2 triệu bảng Anh (Khoảng 2,5 triệu Đô theo tỷ giá hiện tại). Hãng xe dự kiến sẽ bắt đầu giao xe vào quý 4 năm 2024 và Alonso dự kiến sẽ nhận được chiếc đầu tiên. Chiếc xe sẽ ra mắt trực tiếp tại Lễ hội tốc độ Goodwood vào tháng 7. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Valiant.

Mẫu siêu xe Aston Martin Valiant đặc biệt này được trang bị khối động cơ V-12 tăng áp kép tạo ra công suất hơn 730 mã lực và được trang bị đi kèm với hộp số sàn 6 cấp. Về tổng thể, Valiant chính là mẫu xe Valour được thiết kế để mang lại hiệu năng ấn tượng hơn là sự thoải mái. Theo Aston Martin, chiếc xe này được chế tạo dựa trên ý tưởng của “cựu vương” Công thức 1 Fernando Alonso. Valiant đã được trang bị rất nhiều tiện ích khí động học bao gồm phần đầu xe được làm lại với bộ chia lớn, cánh gió cố định phía sau và bộ khuếch tán cực lớn. Thân xe được định hình lại để cải thiện luồng không khí được làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe được trang bị bộ mâm magie 21 inch đi kèm với một bộ đĩa khí động học để cải thiện tính khí động học xung quanh xe, lấy cảm hứng từ chiếc RHAM/1 của Aston đua tại Le Mans vào cuối những năm 1970. Siêu xe Aston Martin Valiant cũng sở hữu một bộ phanh gốm carbon có đường kính 16,1 inch ở phía trước và 14,1 inch ở phía sau nhằm tăng hiệu năng hoạt động của xe. Valiant sử dụng khung phụ phía sau in 3D, ống mô-men xoắn bằng titan và pin lithium-ion nhẹ giúp giảm trọng lượng tổng thể của xe. Hệ thống treo của Valour đã được loại bỏ để thay thế bằng bộ giảm chấn Van ống thích ứng đa phương (ASV). Xe được trang bị khối động cơ V-12 tăng áp kép, dung tích 5.2 lít bên trong Valiant tạo ra công suất 735 mã lực, nhiều hơn 30 mã lực so với Valour. Theo người phát ngôn của Aston, mô-men xoắn không thay đổi ở mức 752 Nm, do giới hạn mô-men xoắn của hộp số. Hộp số sáu cấp là hộp số được gắn phía sau để phân bổ trọng lượng tốt hơn. Khoang nội thất của Valiant đã được trang bị những tính năng an toàn như khung chống lât, bộ ghế xô Recaro Podium và dây an toàn bốn điểm. Bên trong nội thất, xe được trang bị các chi tiết trang trí bằng sợi carbon và Alcantara. Aston cho biết họ đã cải thiện cảm giác sang số bằng một núm xoay có trọng số mới dành riêng cho Valiant. Aston Martin sẽ chỉ sản xuất 38 chiếc Valiant và mỗi chiếc đều đã có chủ. Theo tiết lộ, giá xe Aston Martin Valiant cơ bản sẽ ở mức khoảng 2 triệu bảng Anh (Khoảng 2,5 triệu Đô theo tỷ giá hiện tại). Hãng xe dự kiến sẽ bắt đầu giao xe vào quý 4 năm 2024 và Alonso dự kiến sẽ nhận được chiếc đầu tiên. Chiếc xe sẽ ra mắt trực tiếp tại Lễ hội tốc độ Goodwood vào tháng 7. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Valiant.