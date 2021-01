Aston Martin Rapide S hơn 13 tỷ ở Nghệ An đeo biển "tứ quý 9"

Có khoảng 4 chiếc xe sang mang kiểu dáng Coupe 4 cửa Aston Martin Rapide S đang có mặt tại Việt Nam hiện nay, trong số này, chỉ có 1 chiếc đang cư trú tại tỉnh Nghệ An. Gần đây, chiếc Aston Martin Rapide S lăn bánh trên đường phố xứ nghệ với chiếc biển số tứ quý 9 thu hút không ít sự chú ý của giới mê xe. Như vậy, đây là 1 trong số ít những chiếc xe sang Aston Martin Rapide S đang có mặt tại dải đất hình chữ S hiện nay nhưng lại là chiếc đầu tiên mang biển tứ quý 9 rất đẹp mắt và giá trị của xe chắc chắn sẽ cao hơn so với những chiếc xe khác. Hiện chưa rõ mức giá xe Aston Martin Rapide S tại Việt Nam, chỉ biết rằng, tại thị trường nước ngoài, lúc mới ra mắt, dòng xe được mệnh danh là "nữ hoàng" Aston Martin Rapide S có giá bán vào khoảng 212.000 đô la. Tại Việt Nam khi ra mắt vào năm 2016, xe có giá khoảng 13,5 tỷ đồng. Aston Martin Rapide S của doanh nhân Nghệ An thuộc thế hệ thứ 2, ngoại hình mẫu Coupe 4 cửa hạng sang này có những thay đổi nhỏ ở thiết kế ngoại thất như lưới tản nhiệt, cánh lướt gió nhỏ bằng chất liệu sợi carbon ở cản va trước và đuôi xe cũng được thiết kế lại gợi cảm hơn. Bên trong khoang lái của Rapide S thế hệ thứ 2, hãng Aston Martin vẫn giữ phong cách sang trọng với ghế da cao cấp, cùng nhiều chi tiết được ốp gỗ. Để so sánh với thế hệ đầu tiên mang tên gọi Aston Martin Rapide, hãng siêu xe Anh quốc chỉ thêm chữ S ở thế hệ thứ 2. Chiếc Aston Martin Rapide S mang biển tứ quý 9 ở Nghệ An hiện được chủ nhân trang trí thêm sọc đề can màu đỏ chạy dài từ đầu xe ra đến đuôi xe. Ảnh: Sơn Đinh Rapide S cũng được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,0 lít như thế hệ đầu tiên nhưng đã được hãng xe Aston Martin tinh chỉnh lại nhằm mang đến công suất 560 mã lực, tăng 90 mã lực so với Aston Martin Rapide. Mô-men xoắn cực đại của xe là 630 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, "nữ hoàng" Aston Martin Rapide S chỉ mất khoảng thời gian 4,4 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 327 km/h. Rapide S có ba chế độ lái là Normal, Sport và Track. Video: Chi tiết "nữ hoàng" Aston Martin Rapide S tại Hà Nội.

