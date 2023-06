Aston Martin DBX707 hơn 21 tỷ tại Việt Nam, SUV mạnh nhất thế giới

Mới đây, một chiếc Aston Martin DBX707 chính hãng vừa được hãng xe Anh Quốc mang về phục vụ công tác trưng bày và tổ chức lái thử ở TP.HCM. Tính đến nay, đây là chiếc DBX707 thứ 3 xuất hiện tại nước ta. Khác với 2 xe đầu tiên, chiếc xe này mang trên mình màu sơn Q Satin Titanium Grey lạ mắt. Về ngoại hình, mẫu siêu SUV Aston Martin DBX707 nổi bật với vẻ ngoài hầm hố nhờ gói trang bị thể thao. Cụ thể, chiếc SUV mạnh nhất thế giới được trang bị lưới tản nhiệt và các hốc hút gió cỡ lớn, giúp cải thiện khả năng khí động học cũng như làm mát phanh/hộp số/động cơ. Thêm vào đó là đèn ban ngày kiểu mới, cánh lướt gió cỡ lớn phía sau, bộ khuếch tán gió sau dạng F1 và cụm ống xả kép sơn tối màu. So với DBX tiêu chuẩn, Aston Martin DBX707 được nâng cấp về khung gầm, hệ thống treo và hệ thống lái. Cụ thể, Aston Martin DBX707 có hệ thống treo khí nén ba buồng thích ứng mới, cùng với lò xo giảm xóc/hệ thống đánh lái/điện tử được tinh chỉnh lại. Bộ phanh gốm carbon được trang bị tiêu chuẩn, đường kính 420mm phía trước và 390mm phía sau đi kèm kẹp phanh 6 pít-tông. Bước vào trong cabin, Aston Martin DBX707 có bảng điều khiển trung tâm thiết kế lại với các nút bấm riêng tùy chỉnh hệ thống treo, các chế độ lái và cả hệ thống xả chủ động, giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn các thiết lập mong muốn mà không cần đụng tới màn cảm ứng trung tâm. Các chi tiết bên trong xe thiết kế phong cách thể thao, kèm các đường chỉ khâu tương phản. Hãng cung cấp 3 tuỳ chọn phong cách nội thất, gồm Accelerate (tiêu chuẩn) với chất liệu pha trộn giữa da và vật liệu Alcantara. Khách hàng có thể tùy biến mọi màu sắc theo sở thích cá nhân. Phần sau lưng ghế Aston Martin DBX707 cũng được ốp carbon, trang bị không quá cần thiết nhưng khẳng định được đặc tính thể thao đặc biệt của chiếc SUV này. Cửa sổ trời toàn cảnh, cửa hít là trang bị tiêu chuẩn của xe. Cỗ máy tăng áp kép V8, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG cung cấp trên Aston Martin DBX707 cho công suất 697 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm. So với bản tiêu chuẩn, công suất của DBX707 tăng thêm 155 mã lực và mô-men xoắn cực đại thêm 200 Nm. Hộp số ly hợp ướt 9 cấp mới cho phép sang số nhanh hơn, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh được tinh chỉnh và bộ vi sai hạn chế trượt nâng cấp. Tính năng "Race Start" hỗ trợ khi tăng tốc là trang bị tiêu chuẩn và nằm trong hai chế độ Sport và Sport+, đem đến cảm giác tăng tốc như những chiếc siêu xe. Sức mạnh 697 mã lực (hp) của Aston Martin DBX707 tương đương 707 ps (pferdestärke-tiếng Đức). Aston Martin sử dụng tên gọi 707 cho DBX bắt nguồn từ điều này. Hiện mức giá xe Aston Martin DBX707 tại Việt Nam được bán ra chính hãng là từ 21,8 tỷ đồng. Trong bài là chiếc xe chính hãng thứ 3 tại Việt Nam. Video: Aston Martin DBX707 chính thức ra mắt Việt Nam.

