Acura CDX 2020 mới hơn 750 triệu đồng tại Trung Quốc

Tổng quan ngoại thất Acura CDX 2020 mới không đổi so với lần đầu ra mắt triển lãm xe Bắc Kinh năm 2016. SUV vẫn sở hữu đèn pha thể thao dạng mảnh, lưới tản nhiệt nổi bật cùng đèn sương mù và đèn nhận diện ban ngày ngay hốc gió phía dưới. Nâng cấp đáng kể nhất là việc bổ sung phiên bản Acura CDX A-Spec thể thao và ngầu hơn với lưới tản nhiệt và phần viền sơn đen, hốc gió đặt thấp hơn, thêm chi tiết trang trí bằng nhựa. Bản Acura CDX A-Spec khác biệt với cụm gương 2 tông màu, la-zăng 18 inch, lốp Michelin Primacy 3ST và nhãn hiệu riêng. Phần đuôi xe thay đổi rõ rệt với cánh gió kéo dài từ phần mui, ống xả kép hình tròn, khuếch tán sau hầm hố và cản sau khác biệt. Khoang lái được nâng cấp đáng kể so với bản hiện tại, tập trung cho phần trung tâm và dãy nút sang số. Tính năng đáng chú ý là màn hình trên kính lái, lẫy chuyển số, và hệ thống màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm cảnh báo va chạm trước, phanh chống va chạm, cảnh báo chệch làn, trợ giúp giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, và nhận diện biển báo giao thông thông minh. Tờ Autohome cho biết tổng cộng có 8 phiên bản được phân phối nhưng trên website Acura CDX cho thị trường Trung Quốc chỉ hiển thị 4 bản, trong đó có A-Spec. Tất cả sử dụng động cơ tăng áp 1.5L đi cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp. Giá xe Acura CDX 2020 khởi điểm 32.465 USD (tương đương khoảng 752 triệu đồng) tại thị trường đông dân nhất thế giới. Video: Xem chi tiết Acura CDX 2020 thế hệ mới.

